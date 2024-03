Antun Trojnar: Najispravnija mjera koja može donijeti dugoročno rješenje u građevini je obrazovanje vlastitih radnika

U Sisku je održan Susret graditelja u organizaciji Hrvatske obrtničke komore koji je okupio više od 200 sudionika, uz veliku podršku stručnjaka te predstavnika državnih tijela i ostalih institucija koji su sudjelovali u panel raspravama i predavanjima o aktualnim temama u procesu gradnje i obnove, nedostatku radne snage i važnosti obrazovanja. Na samom susretu je rečeno kako je na području Sisačko-moslavačke županije u postupku obnove otvoreno 1010 gradilišta, te da je u 2023. godini zabilježen rast graditeljstva od 8,4 posto. Također, istaknuto je kako je posljednjeg dana siječnja ove godine Hrvatska imala 13.583 obrta koji imaju registrirano građevinarstvo kao glavnu djelatnost, te da je unatrag godinu dana otvoreno 1.420 novih građevinskih obrta. Povodom susreta razgovarali smo s Antunom Trojnarom, predsjednikom Obrtničke komore Zagreb.

Koji su ključni faktori koji su doprinijeli rastu građevinskog sektora u posljednje tri godine?

- Na prvom mjestu, nažalost, moramo istaknuti nesretni potres i velika sredstva koja su dodijeljena za obnovu i druga ulaganja u infrastrukturu. Sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti vrhunac će biti ove i sljedeće godine. Nikad nismo imali ovoliko sredstava u građevinarstvu, a koje su na raspolaganju za obnovu infrastrukture i obnovu od potresa. Recimo 2010. godine glavni motor rasta bila su ulaganja u stambeni sektor, sad je taj segment nešto manji. Ulaganja u turističku infrastrukturu su uvijek prisutna, no na obnovu se odnosi najveći dio trenutačnih građevinskih radova. Povećanju građevinskog sektora doprinosi i energetska obnova zgrada. Nadam se da će se u budućnosti realizirati obnova i nova izgradnja infrastrukture u niskogradnji.

Kakve su dugoročne prognoze za sektor i kakve su mogućnosti za održivu ekspanziju?

- Očekujemo nastavak povećanog opsega gradnje, ali i nastavak problema radne snage, uslijed kojeg ne možemo sigurno planirati svoje poslovanje, pri čemu će nova odredba Zakona o strancima o produljenju radne dozvole s jedne na tri godine značajno doprinijeti rješavanju problema. Da bi ekspanzija bila dugoročna i održiva, moramo ulagati u opremu i koristiti novu tehnologiju te dizati vlastitu produktivnost. Također, kako bi se stvorili preduvjeti za nastavak razvoja ovog sektora nužno je sustavno obrazovanje majstora po uzoru na obvezu koju imaju inženjeri. Glede inženjera i ovlaštenih osoba u sustavu građenja prije dobivanja stručnog ovlaštenja (po uzoru na majstorski postupak) trebalo bi barem pola stručne prakse obaviti direktno na gradilištu u operativi, kako bi se što bolje upoznali s gradilištem te kako bi mogli izrađivati kvalitetnije projekte odnosno nadzirati njihovo provođenje. Isto to se odnosi i na javnu upravu. Dodatni vjetar u leđa bila bi mogućnost da manji građevinski radovi budu građanima porezna olakšica, kao i da kupovinu repromaterijala imaju samo oni koji imaju registriranu djelatnost. To se već provodi u zapadnim zemljama i poglavito bi doprinijelo smanjenju sive zone u građevini. Postoje i zakonski propisi koji ograničavaju obrtnike građevinare u obujmu izvođenja radova te ćemo nastaviti dijalog s nadležnim tijelima u cilju rješavanja takvih situacija na dobrobit našeg građevinarstva. Jedan majstor – obrtnik u operativi zna puno više nego netko tko „ne vidi“ gradilište.

S obzirom na nedostatak kvalificirane radne snage, kakve su konkretne mjere koje se poduzimaju za poboljšanje obrazovanja i usavršavanja građevinskih radnika? Koji su to inovativni pristupi regrutacije stranih radnika?

- Jedan od pristupa je da tvrtke u treće zemlje šalju svoje izaslanike kako bi osobno na terenu provjerili rad potencijalnih radnika. Jedan od inovativnijih pristupa je korištenje aplikacija i online servisa putem kojih se provjerava kako potencijalni zaposlenici rade. Primjerice kontroliraju se točke varenja, uslijed čega se donosi odluka o kompetencijama pojedinog radnika. Međutim, najispravnija i jedina mjera koja može donijeti dugoročno rješenje je obrazovanje vlastitih radnika, tj. skidanje stigme s građevine kao teškog i nepopularnog posla, pogotovo kod roditelja učenika osnovnih škola u trenutku odabira srednjoškolskog obrazovanja. Jedan od najboljih primjera popularizacije građevinskih zanimanja je Zagrebački obrtnički sajam – sajam zanimanja, gdje Obrtnička komora Zagreb, uz potporu Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Hrvatske obrtničke komore organizira prezentaciju obrtničkih zanimanja. Ove godine smo održali deveto izdanje sajma, koji je organizirano posjetilo gotovo 6.000 osnovnoškolaca. Važno je napomenuti kako im je prezentirano 70-ak zanimanja od strane majstora obrtnika, ali i profesora i učenika srednjih strukovnih škola iz Zagreba i Zagrebačke županije. Rezultat su povećani interes i upisi u srednje strukovne škole. Naravno da povećani interes imaju i građevinske škole. Želja mi je da se osnuje Registar majstora pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, u koji bi bili upisani oni koji su položili majstorski ispit, oni koji bi kontinuirano tijekom svoga rada stjecali napredna znanja u duhu razvoja tehnologija. Naravno, Registar majstora vodio bi HOK kao najmjerodavnija institucija za obrazovanje i usavršavanje.

Kako će se osigurati da studenti tehničkih fakulteta steknu potrebne kompetencije vezane uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije?

- Fakulteti se trude svoje kolegije nadopunjavati i obogaćivati znanjima koja su potrebna za ugrađivanje ovakvih sustava, no u dobroj mjeri to ovisi o interesu studenata. Sasvim sigurno je kako najvažnija znanja studenti uvijek mogu dobiti u praksi. Praksa je izuzetno važna za mlade fakultetski obrazovane voditelje gradilišta zadužene za rješavanje problema na gradilištu.

Možete li nam reći nešto više o CRO skills RELOAD projektu? Kako se usklađuje s nacionalnim ciljevima energetske učinkovitosti u zgradarstvu do 2030. godine?

- Projekt Croskills Reload okuplja relevantne partnere - Građevinski fakultet, Regionalna razvojna agencija Sjever, Hrvatska obrtnička komora, Zajednica graditeljskih škola RH te Hrvatski savjet za zelenu gradnju - i utvrđuje čimbenike koji oblikuju sektor graditeljstva s naglaskom na radnu snagu te na razinu znanja postojećih radnika zaposlenih kod obrtnika i trgovačkih društava u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Cilj je dati kvalitetnu procjenu o potrebnom broju građevinskih radnika ukupno i onih koje je potrebno dodatno educirati. U Hrvatskoj postoje različiti instrumenti energetske politike, kao što su strategije i nacionalni planovi, koji se primjenjuju kako bi se postigli ciljevi održivosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova u zgradarstvu do 2030. godine. U tom kontekstu, misli se na povećanje energetske učinkovitosti kroz energetsku obnovu fonda zgrada po prosječnoj godišnjoj stopi od 1,6% (u jednom scenariju) odnosno od 3% (po drugom scenariju).

Koje su najveće prepreke u edukaciji građevinskih radnika o energetski učinkovitim tehnologijama?

- Osnovni interes radnika za educiranje, ali i interes poslodavaca, koji bi morao biti da ugradnju modernih energetski učinkovitih tehnologija izvode educirani majstori. Značajan dio obrtnika koji je duže na tržištu svjestan je kako je stagnacija korak unazad te educira svoje radnike i to najviše u suradnji s proizvođačima građevinskih materijala i opreme. Ako se to pokaže kao obaveza, a za što se zalažemo (zelena javna nabava), država će morati omogućiti sustavno obrazovanje radnika jer će se sredstva dodijeljena za energetski učinkovite tehnologije moći isplatiti tek nakon provjere o položenoj edukaciji, odnosno izdanom certifikatu o ugradnji predviđene tehnologije od ovlaštenog certificiranog majstora. Svakom poslodavcu će biti u interesu educirati radnike jer u suprotnom neće moći do sredstava. Tehnologije se gotovo svakodnevno mijenjaju i svi sudionici u građenju moraju se kontinuirano educirati.

Kakve su poticaje i programe podrške dostupne obrtnicima za uvođenje energetski učinkovitih rješenja?

- Ne postoje specifični poticaji i programi za obrtnike. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi programe energetski učinkovite obnove koju jednako mogu koristiti svi građani. Recimo, objava Javnog poziva i početak zaprimanja prijava za energetsku obnovu obiteljskih kuća kreće od 13. ožujka 2024. Trudimo se preko Obrtničkog učilišta vršiti stalne edukacije i stručna usavršavanja za majstore.

Kako će se kroz kružnu ekonomiju u graditeljstvu osigurati održivi i ekološki prihvatljivi projekti?

- Odgovorni i educirani investitori koji će više ulagati u svoje projekte i ugrađivati što više ekoloških materijala te poticaji za činjenje navedenog. Treba početi raditi na uspostavljanju sustava jednostavnog odlaganja i sljedivosti građevinskog otpada s ciljem njegove ponovne upotrebe. Građevinski fakultet ima nekoliko kolegija u sklopu kojih obrađuju ekološke materijale s manjim ugljičnim otiskom. Naravno da oni projekti u kojima se koriste ekološki materijali moraju imati porezna i druga rasterećenja jer je takva gradnja u samom startu skupa.

Kakve su perspektive za mlade u građevinskom sektoru i kakve su mogućnosti za zapošljavanje?

- Perspektiva je izuzetno pozitivna i poticajna, a mlada radna snaga jako poželjna. Kao što sam istaknuo u već nekoliko prilika, građevina je in, a plaće u Hrvatskoj gotovo su jednake kao u zapadnim zemljama. Također, građevina je sve modernija zahvaljujući novoj opremi i tehnologijama koje napreduju gotovo svakodnevno. Za one koje i dalje rade u otežanim uvjetima zalažemo se da dobiju beneficirani radni staž. Mladi to sve više i uviđaju te se trend odabira gimnazija polako, ali sigurno mijenja. Tu je važno i naukovanje, putem kojih obrtnici odgajaju nove generacije majstora, ali i obrtnika, a mladi stječu znanje i iskustvo na terenu od samih majstora i plaćeni su za svoj rad. Mjesečna refundacija sredstava od strane nadležnog ministarstva povećala bi interes i kod učenika, ali i kod obrtnika – mentora. Poželjno je da su učenici koji su na naukovanju nagrađeni za svoj rad, obavezni poslije škole raditi u struci bar dvije godine. U tom periodu bi još bolje upoznali struku i uvidjeli da mogu živjeti od rada svojih ruku. Naravno, to se odnosi na one koji ne idu na daljnja školovanja. Na svima nama je i odgovornost i obaveza da to činimo - promoviramo i populariziramo strukovna zanimanja. Oni koji se zaposle u građevini imaju sigurnu budućnost. Uvijek će se cijeniti rad majstora – majstorske ruke. Uz svu današnju tehnologiju, rad majstorskih ruku u građevini je neizbježan.

Koje su najznačajnije inovacije u tehnologijama izgradnje i obnove nakon potresa?

- Tehnologija u građevini svakim danom napreduje, u segmentu građevinskih strojeva i opreme te posebice građevinskih materijala. Došlo je do šire upotrebe alternativnih načina sanacija konstrukcija upotrebom raznih modernih tehnologija. Imao sam sreću i takve načine sanacije konstrukcija upoznati i prije zagrebačkog potresa. Sanirali smo jednu višestambenu zgradu u Zagrebu u Deželićevoj ulici. Nakon zagrebačkog potresa, ali i potresa na Baniji na zgradi nije bio niti jedan ožiljak. To je dokaz samo dobro odabrane tehnologije kompletne cjelovite obnove, ali i dobro izvedenih radova. Tada smo izvodili torkret obloge starih zidova i temelja, pilotirali temelje, ojačavali s čeličnim profilima nosive zidove i temelje, izvodili spregnute stropne ploče, ugrađivali karbonska ojačanja i slično. Zagrebački obrtnici su već tijekom mjeseca travnja 2020. godine imali stručnu edukaciju o sanacijama konstrukcije upotrebom modernih tehnologija, tako da su spremni dočekali projektantska rješenja sanacija, a poslije toga su uslijedila i ostala usavršavanja. Zato smatram da su u građevini nužna kontinuirana stručna usavršavanja. Želja nam je ojačati suradnju s inženjerskim strukovnim komorama, Građevinskim fakultetom, Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo te ostalim institucijama. Isto tako kao sustav Hrvatske obrtničke komore organiziramo posjete stručnim sajmovima gdje naši obrtnici mogu upoznati nove tehnologije i materijale. Danas je na tržištu puno različitih tvrtki koje se bave građevinom. Najsigurniji izbor su obrtnici majstori, koji su stekli svoje zvanje na temelju završenog srednjoškolskog obrazovanja, radnog iskustva i položenog majstorskog ispita. Kada netko odabere obrtnika ili tvrtku s tradicijom, može biti siguran kako će se radovi izvesti kvalitetno.