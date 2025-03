BlackRock preuzima kontrolu nad lukama s obje strane Panamskog kanala u poslu vrijednom 23 milijarde dolara

Hongkonška korporacija CK Hutchison Holding pristala je prodati svoje udjele u kompanijama koje upravljaju lukama na ulazu i izlazu iz Panamskog kanala konzorciju predvođenom američkom investicijskom tvrtkom BlackRock, nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump optužio Kinu za uplitanje u rad ključne pomorske rute.

Prema službenom priopćenju, CK Hutchison Holding prodat će sve svoje dionice u tvrtkama Hutchison Port Holdings i Hutchison Port Group Holdings, koje zajedno kontroliraju 80 posto operacija Hutchison Ports grupacije, upravljajući s 43 luke u 23 zemlje.

Kupac je konzorcij koji čine BlackRock, Global Infrastructure Partners i Terminal Investment Limited. Oni će preuzeti 90 posto udjela u Panama Ports Company, operateru luka Balboa i Cristóbal, ključnih točaka za pomorski promet kroz Panamu.

Američki pritisak

Ovaj potez dolazi u jeku političkih napetosti između SAD-a i Kine oko kontrole Panamskog kanala. Američki senator Ted Cruz, predsjednik Odbora za trgovinu, znanost i transport, u siječnju je upozorio da Kina može iskoristiti ili blokirati prolaz kroz kanal te da luke služe kao ‘strateška promatračka točka‘ koja predstavlja sigurnosni rizik za SAD.

Pritisak na Panamu dodatno je pojačao američki državni tajnik Marco Rubio tijekom posjeta toj zemlji u veljači. On je predsjedniku Paname Joséu Raúlu Mulinu poručio da mora smanjiti kineski utjecaj ili će se suočiti s potencijalnim sankcijama SAD-a. Kao rezultat toga, Panama je istupila iz kineske Inicijative Pojas i put, što je izazvalo oštre reakcije Pekinga.

BlackRockova uloga

BlackRock, američki investicijski div s portfeljem vrijednim više od 10 bilijuna dolara, posljednjih godina pojačano ulaže u infrastrukturne projekte. Akvizicija luka u Panami dio je šire strategije američkih kompanija da preuzmu kontrolu nad ključnim globalnim logističkim točkama, osiguravajući time veću energetsku i trgovinsku neovisnost SAD-a.

Hutchison Ports je nedavno dobio 25-godišnje produljenje koncesije za upravljanje lukama bez javnog natječaja, no američki pritisak doveo je do revizije tog ugovora. Mnogi analitičari smatraju da je revizija bila uvod u ponovno raspisivanje koncesije, no brzi dogovor s BlackRockom sugerira da je Washington imao jasnu namjeru osigurati američki nadzor nad lukama prije nego što Kina učvrsti svoju poziciju.

Ova akvizicija predstavlja strateški potez za BlackRock, jer proširuje njihov utjecaj na globalnu trgovinu i logistiku. Za Sjedinjene Države, preuzimanje kontrole nad lukama na obje strane Panamskog kanala može se smatrati pokušajem osiguravanja veće kontrole nad ovim ključnim pomorskim koridorom, što je posebno važno u kontekstu geopolitičkih napetosti s Kinom.

Analitičari smatraju da bi ova akvizicija mogla imati dalekosežne posljedice na globalnu trgovinu, posebno u kontekstu sve veće konkurencije između SAD-a i Kine. Osim toga, ova transakcija može biti dio šireg trenda privatizacije infrastrukture, gdje velike investicijske tvrtke poput BlackRocka preuzimaju ključne resurse i infrastrukturu diljem svijeta. Istovremeno, ova transakcija naglašava sve veću ulogu privatnog kapitala u upravljanju ključnom globalnom infrastrukturom, što može imati duboke geopolitičke i ekonomske implikacije u godinama koje dolaze.