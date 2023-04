BNPL tržište bi do 2030. trebalo dosegnuti 3,98 bilijuna dolara, a dobiva važnost i u Hrvatskoj

Veličina globalnog ‘Buy Now Pay Later’ (BNPL) tržišta u 2020. godini je procijenjena na 90,69 milijardi dolara, a prema podacima američke tvrtke za istraživanje tržišta Allied Market Research do 2030. bi ovo tržište trebalo dosegnuti vrijednost od 3,98 bilijuna dolara, uz godišnju stopu rasta od 45,7 posto od 2021. do 2030. godine.

Ključni igrači koji djeluju na ovom području su Affirm Holdings, Afterpay, Klarna, Laybuy Group, PayPal, Payl8r, Perpay, Quadpay, Sezzle i Splitit, a od nedavno je na ovo tržište ušla i jedan od najvećih tehnoloških tvrtki na svijetu, američki div Apple, o čemu smo već pisali u Lideru.

Ipak na hrvatskom tržištu dijeluje samo jedna kompanija, odnosno jedan pružatelj usluge ‘Kupi sada plati kasnije’, a riječ je o tvrtki Leanpay s kojom surađuju brojne banke ovog područja, uključujući i Addiko banku.

– Buy now pay later, odnosno kupi sada, plati kasnije je brzo rastuća financijska usluga na mnogim tržištima u svijetu. To je novi način otplate na rate bez kreditnih kartica ili potrošačkih kredita na prodajnom mjestu ili kod online kupovine. Addiko prepoznaje BNPL kao još jedan od načina kako potrošačima omogućiti jednostavno i brzo financiranje bilo kad i bilo gdje, te s fintechom Leanpay, koji prvi dovodi ovaj koncept na hrvatsko tržište, razvijamo rješenja od kojih se neka već danas mogu naći na našem tržištu – objasnili su iz Addiko banke.

Da banke kontinuirano nastoje pratiti najnovije trendove na tržištu uključujući i ovaj trend koji polako, ali sigurno usvajamo u Hrvatskoj potvrdili su i iz Hrvatske udruge banaka.

– Banke kontinuirano razvijaju svoje usluge i proizvode te ulažu znatna sredstva u digitalizaciju poslovanja u cilju pružanja što kvalitetnije usluge svojim klijentima. Shodno tome, većina banaka svojim klijentima nudi mogućnost obročne otplate na prodajnim mjestima, ali i podjele jednokratnih transakcija na rate za kupnju na internetu – poručili su iz HUB-a potvrđujuči da se na globalnom tržištu pojavljuju različiti noviteti koji potrošačima nude razne mogućnosti što utječe na rast konkurentnosti na financijskom tržištu i brzinu daljnjeg razvijanja financijskih usluga.

– Istovremeno, banke u svijetu i Hrvatskoj spremno odgovaraju na zahtjeve tržišta te ulažu značajna sredstva kako bi se financijski servisi maksimalno ubrzali i kako bi njihovi klijenti imali na raspolaganju sve usluge koje su im potrebne – zaključuju iz HUB-a.

Svoje stajalište o ovom trendu iznijeli su i iz PBZ-a navodeći da su inovator takve vrste kreditiranja na našem tržištu.

– Najbolji primjer toga je obročna otplata, bez kamata i naknada, koju smo prvi uveli na hrvatsko tržište još 2002. godine. Obročna otplata ima brojne benefite. To je ‘user friendly‘ pogodnost koja nudi brzu i jednostavnu realizaciju, dovoljno je u POS uređaj unijeti broj rata na koji kupac želi podijeliti svoju kupnju i transakcija je izvršena – pojasnili su.

Iako se ovaj trend vani poprilično dobro razvio, čini se da ni Hrvatska ne kasni za ovim novim trendom na financijskom tržištu.