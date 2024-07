Burzovne robe: Cijena plina stabilizirala se na EUR 31 po MWh

Cijena plina stabilizirala se na EUR 31 po MWh zahvaljujući stabilizaciji u globalnoj proizvodnji plina u lipnju, što bi moglo biti kratkog daha s obzirom na rastuća ograničenja u dotoku ruskog plina prema Europi, piše glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojiću tjednim analiziama.

Između 2021. i 2023. godine, pokrenuto je samo 41 milijardi kubičnih metara (bcm) izvoznih kapaciteta LNG plina, što je za 60 bcm manje u odnosu na prosjek razdoblja od 2019.-2021. Zbog zaoštravanja geopolitičke slike, očekuje se kako će do kraja 2030. godine biti pokrenuto čak 300 bcm novih izvoznih kapaciteta LNG-a kako bi se smanjila ovisnost o Rusiji.

Također, očekuje se kako će SAD i Katar preuzeti palicu zamjene ruske proizvodnje LNG-a. SAD je ključni pokretač novih izvoznih kapaciteta LNG-a (51% svjetske ponude), a prošle godine je bio i najveći izvoznik sa 118 milijardi kubnih metara. U SAD-u je trenutno u izgradnji oko 101 bcma kapaciteta, što bi povećalo proizvodnju LNG-a za 85 posto. S druge strane, Katar bi do 2030. trebao činiti oko 23 posto globalne ponude LNG-a nakon povećanja izvoznog kapaciteta s 105 bcm na 193 bcm do 2030. Očekuje se da će cijena plina do kraja godine malo porasti na EUR 35 po MWh.

Agri robe

Cijena kukuruza trenutno pala je 7 posto mjesečno na 411 centi po bušelu, zbog obilnih zaliha neprodanog kukuruza. Ministarstvo poljoprivrede SAD-a (USDA) povećavalo je svoje procjene proizvodnje kukuruza u SAD-u za sezonu 2024./2025. za 250 milijuna bušela, te sada očekuju kako će tamošnji output u sezoni 2024./2025. iznositi 15,1 milijardi bušela na povećanim površinama za uzgoj kukuruza.

Unatoč povećanju proizvodnje, Minstarstvo poljoprivrede SAD-a očekuje smanjenje zaliha u ovoj sezoni na 2,097 milijardi bušela, ispod tržišnih očekivanja od 2,29 milijardi bušela. Očekuje se kako će se zalihe smanjiti upravo radi očekivane jače potražnje tržišta, što potiče ponovni rast cijene ove sirovine. Globalna bilanca kukuruza uvelike je u skladu s tržištem kad je riječ o zalihama. Očekuje se povećanje krajnjih zaliha sa 310,8 milijuna tona prošlog mjeseca na 311,6 milijuna tona u ovoj sezoni. SAD bi i dalje trebao biti vodeći proizvođač kukuruza s oko 383,6 milijuna tona, pa slijedi Brazil sa 127 miljiuna tona. Previđa se kako će EU u ovoj sezoni potraživati oko 78,1 milijuna tona kukuruza. Cijena kukuruza bi do kraja 2024. mogla rasti na 438 centi po bušelu, zaključuju iz HUP-a.