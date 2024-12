Burzovne robe: Tržišta u drugoj polovici prosinca rastu kako trgovci i špekulanti zauzimaju pozicije prije nove godine

Većina roba imala je pad u studenom, dok su se kakao i kava imali impresivne dobitke

Fokus tržišta u prosincu na vremenskim prilikama u Južnoj Americi, signalima potražnje u SAD-u, gospodarskoj aktivnosti Kine, Trumpovim carinama i smjeru američkog dolara

Malo po malo i evo nas u prosincu! Iza nas je mjesec koji je prvenstveno bio obilježen američkim izborima, odnosno pobjedom Donalda Trumpa, a onda posljedično svime što se vezalo uz njegovu pobjedu. Prvenstveno se tu misli na rast dolara koji je imao veliki utjecaj na kretanje cijena burzovnih roba u mjesecu za nama. A studeni je bio bearish mjesec, što se najbolje vidi iz priloženog grafa. Dok je većina roba imala pad u studenom, kakao i kava su imali impresivne dobitke zbog vremenskih nepogoda, problema s usjevima i zamaha u kupnji trgovaca.

U ovom posljednjem mjesecu godine, fokus tržišta bit će na vremenskim prilikama u Južnoj Americi, signalima potražnje u SAD-u, praćenju gospodarske aktivnosti Kine, Trumpovim carinama i smjeru američkog dolara uoči političke odluke FED-a oko kamatnih stopa na sastanku 18. prosinca. Ne treba smetnuti ni s uma, da u pravilu tržišta u drugoj polovici prosinca statistički gledano rastu kako trgovci i špekulanti zauzimaju pozicije pred dolazak Nove godine.

Generalno, makro raspoloženje se stabiliziralo prošli tjedan, što se vidi kroz malo slabiji dolar i niže kamatne stope. Ipak, glavni događaj tjedna je Trumpova najava o uvođenju carine od 25 posto na uvoz roba iz Kanade i Meksika, te dodatnih 10 posto (povrh postojećih) na uvoz roba iz Kine. Carine će trajati sve dok te zemlje ne interveniraju kako bi zaustavile trgovinu drogom, posebice fentanilom, i protok migranata koji prelaze granice. Trumpova mjera mogla bi prekršiti sporazum o slobodnoj trgovini. Ova bi mjera, ako se ne proširi na EU, ograničila američki izvoz poljoprivrednih proizvoda u Meksiko i Kinu, povećavajući pritisak na EU, što je bearish signal za kukuruz i soju. Dodatno je još u subotu Trump zaprijetio zemljama članicama BRICS-a sa sto posto carina ako stvaraju ili podržavaju novu valutu koja bi mogla zamijeniti dolar. Kao posljedica svega, na početku tjedna dolar ponovno jača.

Koji su potencijalni scenariji na koje će značajan utjecati imati nova američka politika? Postoji šest glavnih točaka: 1) Ukrajina - cijene rastu ili padaju ovisno o tome hoće li biti rat ili mir; 2) Bliski istok/Crveno more - cijene rastu ili padaju ovisno o tome je li mir ili rat; 3) zelena ekonomija - cijene soje/ulja rastu, a padaju cijene sačme ako se održe subvencije ili suprotno ako se smanje/ukinu; 4) carine - cijene padaju ili rastu ovisno o primjeni i primateljima ovih mjera; 5) digitalni dolar - porast ili pad dolara u odnosu na euro ovisno o usvajanju i zakonima koji idu u prilog ovoj digitalnoj valuti; 6) bitcoin - kao pohrana vrijednosti za državnu riznicu.

Oporavak najvećeg uvoznika nafte

Nakon što su prije dva tjedna na tjednoj razini terminske cijene nafte porasle, sljedeći obrazac koji traje već neko vrijeme, očekivano su na razini prošlog tjedna terminske cijene nafte pale i sada su se na početku novog tjedna stabilizirale na razini od 72 $/bbl. Pozitivni gospodarski podaci iz Kine i sastanak OPEC+ članica su u fokusu tržišta. Tvornička aktivnost u Kini porasla je drugi mjesec i to najbrže u zadnjih pet mjeseci u studenom, signalizirajući oporavak najvećeg svjetskog uvoznika nafte nakon niza poticajnih mjera uvedenih krajem rujna.

U isto vrijeme, očekuje se da će Saudijska Arabija u siječnju smanjiti cijene sirove nafte za azijske kupce na najnižu razinu u zadnje četiri godine. Pozornost ostaje i na odgođenom sastanku OPEC+, odgođenom za kasnije ovog tjedna, gdje se očekuje da će grupa po treći put odgoditi planirano povećanje proizvodnje. Konačno, geopolitičke napetosti na Bliskom istoku nastavljaju ubrizgavati premiju rizika u cijene nafte. Unatoč sporazumu o prekidu vatre, Izrael je nastavio napade na Libanon, dok je Iran obećao potporu sirijskoj vladi nakon što su pobunjenici preuzeli kontrolu nad najvećim gradom u zemlji Alepom.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF porasle su na 48,7 €/MW, približavajući se najvišoj razini od listopada 2023., jer se predviđa da će se hladnije vrijeme proširiti diljem kontinenta, povećavajući potražnju za grijanjem. Nakon kratkog blagog razdoblja, temperature u zapadnoj Europi trebale bi pasti, povećavajući pritisak na rezerve plina koje se već brzo troše. Sada samo 85 posto popunjenosti skaldišnog kapaciteta (u usporedbi s 95 posto prije godinu dana). Također, raste zabrinutost zbog rizika opskrbe, uključujući nadolazeći istek ključnog ugovora o tranzitu plina između Rusije i Ukrajine. Iako protok za sada ostaje stabilan, čak i mali poremećaji tijekom najveće zimske potražnje mogli bi opteretiti opskrbu. Rastuće cijene nafte i širi geopolitički rizici u Ukrajini i na Bliskom istoku dodatno su potaknuli rast. U međuvremenu, EU podiže svoje ciljeve skladištenja za veljaču, s ciljem osiguravanja dovoljnih rezervi za 2025.

Nastavlja se pritisak na terminske cijene agri roba. Vrijeme u Južnoj Americi za sada izgleda odlično, u SAD-u potražnja za kukuruzom ostaje velika putem etanola, a izvoz soje velik je unatoč zabrinutosti oko carina. Posljedica svega je pada cijena i na CBOT-u i na MATIF-u. U Europi, veliki pritisak na cijene radi konkurentnost roba iz Crnog mora, odnosno pritisak roba koje dolaze od tamo na tržište. Roba iz Ukrajine povećava ponudu fizičke robe u talijanskim lukama, usprkos slaboj potražnji, pa cijene padaju, a to se negativno reflektira i na naše domaće fizičko tržište.

Europska komisija objavila je svoje najnovije procjene proizvodnje u EU-u za sezonu 2024.-25. Tako je proizvodnja pšenice procjenjena na 112,3 milijuna tona (u odnosu na 112,6 milijuna tona prošlog mjeseca), proizvodnja ječma na 49,8 milijuna tona (isto kao i prošli mjesec), proizvodnja kukuruza na 59,6 milijuna tona (naspram 58 milijuna tona prošlog mjeseca), proizvodnja uljane repice na 17,2 milijuna tona (u odnosu na 17,1 milijun tona prošlog mjeseca) te proizvodnja suncokreta na 8,1 milijuna tona (isto kao prošli mjesec).

Pala cijena bakra

Fondovi ponovno grade ukupno gledano short pozicije, ali interesantno je kada se to malo dublje pogleda. Najneuravnoteženije pozicije su: na CBOT-u long na kukuruzu i sojinom ulju, odnosno short na sojinom zrnu i sačmi te pšenici. Što se tiče MATIF-a, tu je velika short pozicija na pšenici. Logika kaže da tamo gdje su velike long pozicije, u nekom trenutko će doći do prodaje iste što je negativno za cijene, a tamo gdje su velike short pozicije u nekom trenutku doći će do kupovine iste što je pozitivno za cijene. U svakom slučaju, u trenutnom nedostatku jasnog trenda, ove navedene pozicije moraju se uzeti u obzir za definiranje kratkoročnih operacija.

Terminske cijene bakra pale su na početku novog tjedna ispod 4,05 $/lbs, poništivši dobitke od prethodnog tjedna jer je dolar ojačao zbog očekivanja snažnog američkog gospodarskog uspjeha u 2025. Jači dolar čini robu denominiranu u dolarima skupljom za kupce koji drže druge valute, što može oslabiti potražnju. U međuvremenu, podaci su pokazali da je kineska proizvodna aktivnost porasla drugi mjesec zaredom u studenom, nakon niza poticajnih mjera iz Pekinga. Ulagači sada očekuju ključne političke sastanke u Kini ovog mjeseca zbog potencijalnih najava politika, koje će pomoći u procjeni potražnje od strane najvećeg svjetskog potrošača bakra.

Bolivija je najavila ugovor vrijedan milijardu dolara s Kinom za iskorištavanje golemih izvora litija. Bolivijska vlada potpisala je ugovor vrijedan milijardu dolara s tvrtkom kćeri CATL-a, jednog od najvećih svjetskih proizvođača litija, za izgradnju dva pogona za izravnu ekstrakciju litija u solanama Uyuni, koja će proizvoditi 35 tisuća tona litija godišnje. Vladina tvrtka za proizvodnju litija YLB udružit će se s kineskim konzorcijem CBC u razvoju tvornica u jugozapadnoj regiji Bolivije, s time da će YLB imati 51 posto udjela u projektima.