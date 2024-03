Burzovne robe: Zbog toplog vremena plin jeftiniji 45 posto nego lani

Nakon dužeg perioda, cijena sirove nafte stabilna je na razini od dolara 78 po barelu a do smiraja tržišta došlo je zbog očekivanja da će OPEC+ i drugi važni proizvođači produljiti praksu dobrovoljnog smanjenja outputa sirove nafte, piše Hrvoje Stojić, ekonomist HUP-a u tjednim analizama.

Dodaje da je zato nemirno na drugoj strani tržišta gdje se prema podacima Kpler-a izvoz dizela od strane SAD-a skoro prepolovio u odnosu na siječanj. Glavni razlog takvog smanjenja je znatno niža prerada u rafinerijama diljem SAD-a zbog zaredalih remonta postrojenja. U prethodnim mjesecima, SAD je značajno povećao izvoz dizela prema Europi, koristeći nedostatak ponude iz Rusije. Iz tih razloga, smanjila se zaliha destilata u SAD-u, što pak znači dizanje tenzija i problema na tržištu EU, koja se i ovako ‘hrva‘ sa smanjenom ponudom radi sukoba na Crvenom moru. Zalihe nafte u Amsterdamu, Roterdamu te Antwerpenu su čak 15 posto niže u odnosu na prosjek ovog dijela godine, a Rusija od 1. ožujka uvodi šestomjesečnu zabranu izvoza benzina. Cijena nafte stoga bi uskoro mogla ponovno skočiti iznad USD 80 po barelu.

Silazni trend

Dobra vijest za korporativne potrošače plina je višemjesečni silazni trend cijena prirodnog plina uz pad od 9 posto te 45 posto na mjesečnoj, odnosno godišnjoj razini nadomak razine od 20 eura po MWh. Potražnja za plinom je snažno pala zbog neuobičajeno toplog vremena te pada industrijskih aktivnosti, a skladišta plina su dupkom puna. Nastavno na nedavni potop cijena plina, dio analitičara (Commerzbank) spušta procjenu cijene prirodnog plina na 35 eura potkraj 2024. Unatoč tome, Katar planira dodatnu ekspanziju kapaciteta LNG-a za čak 16 milijuna tona, što sugerira povećanje kapaciteta za čak 85 posto na 142 milijuna tona na godišnjoj razini do 2030. Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorava da bi zbog usporavanja globalne potražnje za plinom moglo doći do prezasićenja tržišta te daljnjeg pada cijene plina u budućnosti.

No, ukoliko Katar poveća kapacitete prema najavi to i dalje neće biti dovoljno da prestigne SAD, koji je trenutno najveći proizvođač LNG-a. Moratorij Joe Bidena na izvoz LNG-a neće imati utjecaja na kratkoročne projekte kako je i najavljivano, već samo na dugoročne, ukoliko se to stvarno i ostvari, zaključuje Stojić.