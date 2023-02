Cijene plina u Europi pale ispod 50 eura, prvi puta u posljednjih 17 mjeseci

Terminske cijene europskog prirodnog plina prvi su puta u posljednjih 17 mjeseci pale ispod razine od 50 eura, prenosi Bloomberg. Cijene su pale za više od 80 posto u odnosu na vrhunac u kolovozu kada je Rusija ‘zatvorila pipu‘ Europi udarivši time na gospodarstvo regije i gurnuvši inflaciju na najvišu razinu u posljednjih nekoliko desetljeća.

Veliki spas ove su zime bili relativno blagi vremenski uvjeti baš kao i snažan dotok ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a i Katara. Ipak, postavlja se pitanje hoće li se pad cijena još dugo zadržati. Svakako, dok se zima sve više približava kraju, a potražnja za grijanjem opada, niže cijene u Europi mogle bi plin učiniti ekonomičnijim za proizvodnju električne energije od alternativa poput ugljena.

‒ Cijene plina pale su u raspon goriva, što sugerira da je sada isplativije pokretati plinska postrojenja s najvećom učinkovitošću u usporedbi s najnižim učinkovitim postrojenjima na ugljen ‒ poručio je analitičar BloombergNEF-a Stefan Ulrich.

Skladišta i dalje popunjena

Znak optimizma za Europu dolazi i iz činjenice da su skladišta plina i dalje opskrbljena te se smatra da će regija i moći lagano prebroditi i ovu i sljedeću zimu. S obzirom da ruskog plina u Europi ima sve manje te je to daleko ispod razine koja je bila prethodnih godina, čini se da su se europske nacije prilagodile novonastaloj situaciji te da su pronašle alternativne izvore.

Tako su iz njemačkog komunalnog poduzeća Uniper SE, koje je prošle godine spasila vlada nakon što ga je energetska kriza dovela do ruba kolapsa, izjavili da će prevladati probleme uzrokovane ruskim prekidima isporuke plina najkasnije do 2024. no visoke troškove neće moći izbjeći, a problem su i zamjene izgubljenih volumena.

Ranije ovog mjeseca na snagu je stupila i europska zabrana uvoza rafiniranih naftnih proizvoda iz Rusije, a prema podacima Eurostata, Rusija je u listopadu izvezla u EU dizela i benzina u vrijednosti većoj od 2,3 milijarde eura. Samo Njemačka kupila je više od četvrtine ukupne količine uvezenih ruskih naftnih derivata.

Embargo je dogovoren u lipnju u sklopu šestog paketa sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajini, a nadovezuje se na zabranu uvoza ruske sirove nafte morskim putem koja je na snazi od prosinca.