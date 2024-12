Dionice rastu, cijena nafte pada, a na žitarice sve više utječe devalvacija eura u odnosu na dolar

Na tržištu je prisutan snažan proces odljeva sredstava od strane azijskih zemalja iz američkih dionica u kineske dionice

Cijene nafte pale i prošlog tjedna, drugoga zaredom, jer je ponuda veća od potražnje, a tako će, procjenjuje se, ostati i iduće godine

Pred nama je zadnji značajni tjedan u ovoj godini što se tiče tržišta roba. Nakon toga, tržišta će polako ulaziti u prazničko raspoloženje i za očekivati je manju aktivnost na tržištu (osim AKO). Što nas to čeka ovog tjedna? Pred nama su tri glavna pokretača tržišta: u utorak USDA WASDE izvješće o proizvodnji u poljoprivredi; u srijedu podaci o inflaciji CPI u SAD-u; u četvrtak odluka o politici ECB-a. Podaci o CPI inflaciji u srijedu najvažniji su makro podaci za ovaj mjesec, koji će potencijalno utjecati na odluku FED-a o kamatnim stopama sljedeće srijede, 18. prosinca. Već sada, tržišta procjenjuju 80 posto izgleda za novo smanjenje kamatnih stopa. Makro raspoloženje je mješovito; s jedne strane tržišta dionica rastu, a s druge strane cijena nafte pada.

Inflacija u Europi ponovno počinje rasti, unatoč stagnirajućem gospodarstvu koje prijeti skliznućem u recesiju. To kreatore monetarne politike stavlja u tešku situaciju, moraju odlučiti hoće li povisiti kamatne stope kako bi obuzdali inflaciju ili smanjiti stope kako bi potaknuli gospodarstvo. Indeks potrošačkih cijena u Europi porastao je na 2,3 posto u studenom, u odnosu na ciljanu stopu od dva posto. U stvarnosti, skok međugodišnje inflacije uvelike je posljedica vrlo niske bazne stope prije godinu dana, tako da će ECB vjerojatno gledati na stimulativno smanjenje stope u budućnosti, ali će paziti na stope inflacije.

Primarno pitanje za Europu je hoće li ECB smanjiti svoju referentnu stopu za 25 ili 50 baznih bodova. Jedan od čimbenika koje će ECB pažljivo pratiti bit će Trumpova prijetnja carinama na proizvode koji se izvoze u SAD. Strahuje se da će carine usporiti potražnju za proizvodima proizvedenim u Europi, što bi moglo dodatno otežati njezino gospodarstvo, uz snažan dolar koji će povećati gospodarske probleme. Kinesko gospodarstvo se nastavlja boriti, tako da dodavanje Europe na taj popis dodatno opterećuje globalno gospodarstvo, što utječe na potražnju za energijom koliko i bilo što drugo.

Francuska i Južna Koreja samo su najnovije epizode mnogo šire slike. Rat u Palestini, Ukrajini, Siriji i Libanonu. Dug dvije najveće ekonomije u svijetu izvan kontrole. Engleska, Kanada i Japan na rubu financijskog ponora. Europska automobilska industrija, s najpoznatijim svjetskim markama, umalo je bankrotirala. BRICS koji se želi odvojiti od dolara. Dolaze trgovinski ratovi. I definitivno nešto zaboravljam u svemu tome. Nalazimo se na prekretnici povijesti. Točka u kojoj se preklapaju kraj anglosfere i američko stoljeće, uz još jednu promjenu valute, iz FIAT-a u kripto. Sve dok se globalni dug ne uravnoteži, nestabilnost će se nastaviti. A od subote, u taj geopolitički vrtlog možemo dodati i Siriju.

Čini se da se napetosti između SAD-a i Kine ponovno rasplamsavaju. Kao odgovor na Trumpove najave, Kina je najavila službenu zabranu izvoza rijetkih minerala (kao što su galij, germanij, antimon i dr.) u SAD. Čini se da je globalizacija prošlost. SAD, opterećene dugom od 36 trilijuna dolara i deficitom BDP-a od gotovo sedam posto, prijete državama da će poduprijeti svoju valutu temeljenu na dugu. U međuvremenu, BRICS kreće u obnovu materijalnih resursa. SAD moraju eksploatirati zlato kako bi zadržale svoju dominantnu poziciju. Godine 2016. Trump je rekao: “Vraćanje zlatnog standarda bilo bi vrlo teško učiniti, ali bi bilo divno”.

Kineske obveznice kupuju se rekordnom brzinom diljem svijeta, dok istovremeno SAD nastavlja gubiti tlo pod nogama. Prinos kineskih 10-godišnjih obveznica pao je ispod dva posto, dok je za slične američke obveznice, postotak više nego dvostruk: 4,2 posto. To znači da su ulagači spremni posuditi novac Kini po nižoj kamatnoj stopi nego SAD-u, odnosno da je rizik za američku imovinu ocijenjen višim nego za kinesku imovinu. Na tržištu je prisutan snažan proces odljeva sredstava od strane azijskih zemalja iz američkih dionica u kineske dionice. To je još jedan dokaz postupnog opadanja financijske dominacije Washingtona u svijetu.

Veća ponuda nafte od potražnje

Na svjetskim su tržištima cijene nafte pale i prošlog tjedna, drugoga zaredom, jer je ponuda veća od potražnje, a tako će, procjenjuje se, ostati i iduće godine. Pad cijena drugi tjedan zaredom posljedica je veće ponude od potražnje za naftom, s obzirom na to da najveća svjetska gospodarstva, posebice kinesko, rastu sporije nego što su trgovci očekivali. Zbog toga je prošloga tjedna na sastanku OPEC+ članica ponovno odgođeno povećanje proizvodnje, za tri mjeseca, do početka travnja. Nova odgoda prošloga četvrtka podržala je cijene nafte, no kratkotrajno. Već u petak svi su dobici izgubljeni jer će, smatraju analitičari, odluke OPEC-a samo djelomice smanjiti višak nafte na tržištima u idućoj godini.

Nakon odluke OPEC-a, analitičari britanske banke HSBC sada očekuje nešto manji višak u idućoj godini, od 200 tisuća barela dnevno, dok su dosad procjenjivali da će ponuda premašiti potražnju za pola milijuna barela dnevno. Međunarodna agencija za energiju (IEA) procijenila je, pak, nedavno da će u 2025. ponuda nadmašiti potražnju za milijun barela dnevno zbog slabijeg rasta kineskog gospodarstva i postupnog prijelaza kamiona na čišće gorivo. Za razliku od OPEC+ članica, neovisni proizvođači na čelu sa SAD-om snažno će pak povećati proizvodnju. Tržište bi se u idućoj godini moglo uravnotežiti, ako OPEC+ još jednom odgodi povećanje proizvodnje, što nije isključeno. Dodatno, SAD su uvele nove sankcije za 35 tvrtki i brodova koji igraju značajnu ulogu u premještanju iranske nafte na strana tržišta.

Terminske cijene prirodnog plina TTF u Europi pale su na 45,3 €/MWh, najniže u gotovo četiri tjedna, jer je blago i vjetrovito vrijeme smanjilo pritisak na zalihe. Tijekom vikenda, oluja Darragh povećala je snagu vjetra u UK-u, smanjujući ovisnost o plinu za struju. Dok se očekuje da će temperature nakratko pasti i brzina vjetra usporiti, prognoze pokazuju da će se sljedeći tjedan vratiti blagi i vjetroviti uvjeti, održavajući nisku potražnju za plinom. Također, europski LNG uvoz porastao je na najvišu razinu od siječnja, s višestrukim pošiljkama koje su stigle unatoč određenim kašnjenjima zbog oluje. U Aziji, slaba potražnja u Kini potaknula je zemlju na preprodaju tereta LNG-a, koristeći prednost viših spot cijena. U međuvremenu, Rusija je ublažila pravila plaćanja za kupnju plina, smirivši strah od poremećaja. Kupci sada mogu koristiti banke treće strane za pretvaranje plaćanja u rublje i prijenos u Gazprombank, zaobilazeći probleme povezane s američkim sankcijama.

Očekuje se da će globalna potražnja za električnom energijom eksponencijalno rasti tijekom sljedećih nekoliko desetljeća, uglavnom zbog povećane potražnje tehnoloških tvrtki za novim podatkovnim centrima koji bi podržali implementaciju naprednih, energetski intenzivnih tehnologija. Dok vlade diljem svijeta uvode nove klimatske politike i ulažu milijarde u alternativne izvore energije i čiste tehnologije, ti bi napori mogli biti potkopani povećanom potražnjom za električnom energijom iz podatkovnih centara, osim ako se ne poduzmu veće međunarodne regulatorne mjere kako bi se osiguralo da tehnološke tvrtke ulažu u čiste izvore energije i ne koriste fosilna goriva za napajanje. Rješenje bi mogla biti nuklearna energija. Teškaši u industriji poput Amazona, Microsofta, Googlea i Mete istražuju ulaganja u nuklearnu energiju kao rješenje i dio svoje strategije.

Terminske cijene žitarica

Agri tržišta i trgovci na njima svoj fokus stavljaju na vremenske prognoze u u Južnoj Americi, CONAB-ove procjene uroda u Brazilu, trendove izvozne potražnje u SAD-u, kretanja američkog dolara i jake sezonske trendove cijena na kraju godine. Ne smijemo zaboraviti niti WASDDE report koji bi mogao pokazati bullish promjene za kukuruz i sojino ulje. FAO Indeks hrane dosegao je 127,5 bodova, u usporedbi sa 126,9 u listopadu i 5,7 posto više u odnosu na studeni prošle godine. Nalazimo se na vrhuncu u 19 mjeseci. Biljna ulja su u odnosu na listopad poskupila 7,5 posto, dok su žitarice izgubile 2,7 posto. Povoljan meteorološki trend pogoduje razvoju usjeva u Južnoj Americi, posebice kukuruza i soje. U Brazilu analitičari procjenjuju urod soje 2024/2025 na +170 milijuna tona. U Argentini se procjenjuje da će argentinska proizvodnja pšenice ponovno porasti, nakon prinosa koji su bolji od očekivanih. S druge strane, loše stanje ruske pšenice pažljivo prate trgovci. Ruska ozima pšenica je u lošem stanju, najlošije u posljednje 23 godine.

Terminske cijene žitarica su podržane zbog zadržavanja proizvođača i gubitka kupovne moći eura. Samo povratak dolara u područje 1,06/1,09 može, kratkoročno, oslabiti cijene. Ako se dogodi, to će biti prilika za kupnju. Mnogo toga je povezano s Trumpovom podrškom ili na neki drugi način zelenoj ekonomiji. Ako subvencije ostanu, imat ćemo pritisak prema dolje na cijene sačme, a prema gore za ulje i zrno soje. Ako ih smanje, vidjet ćemo suprotno. Ali na sve utječe i sve će više utjecati devalvacija eura u odnosu na dolar, bio to FIAT ili digitalni. Fondovi su short 12,8 milijuna tona pšenice na CBOT-u i 8,3 milijuna tona na MATIF-u. Podržavajuća ili bullish situacija, u slučaju da se pokrenu zatvaranja pozicija. Isto tako su long 11,7 milijuna tona kukuruza i 11,5 milijuna tona soje na CBOT-u. Ukupna pozicija na terminskim tržištima svih poljoprivrednih proizvoda pokazuje short od 25,6 milijuna tona.

Terminske cijene bakra skočile su na više od 4,2 $/lbs na početku novog tjedna, najvišu razinu u zadnjih mjesec dana, prateći rast osnovnih metala nakon što su signali velike gospodarske potpore iz Kine podigli izglede proizvodne potražnje od najvećeg svjetskog potrošača bakra. Politbiro je najavio da će Kina sljedeće godine zauzeti "umjereno labav" stav o monetarnoj politici i "proaktivniji" stav prema fiskalnim poticajima, što predstavlja oštar kontrast u odnosu na oprezniju i oprezniju retoriku usvojenu u prethodnom desetljeću. Ovo je povećalo oklade da će veći opseg gospodarske potpore nastaviti povećavati snagu kineske proizvodnje, nadmašujući prijetnju sankcijama od strane novoizabranog američkog predsjednika Trumpa. Određeni optimizam za kinesku proizvodnju već je primijećen u ekspanzivnim PMI-jevima prema ispisima iz studenog, posebno u oštrom padu u domaćim tvrtkama koje mjeri Caixin.