Burzovne robe: Inflacija, kamatne stope i jačanje dolara remete financijska tržišta

Dolar je dosegnuo jednogodišnji vrh u odnosu na druge valute

Cijene sirove nafte Brent porasle su za 3 posto nakon prekida proizvodnje na norveškom naftnom polju i eskalacije sukoba u Ukrajini

Izvoz američkog kukuruza i soje usporava, što utječe na pad cijena

Potezi OPEC-a i FED-a ključni su za smjer kretanja cijena sirovina

Tjedan iza nas obilježio je američki dolar. Njegovo jačanje imalo je velikog utjecaja na kretanje terminskih cijena većine roba prošlog tjedna. Euro nije uspio obraniti granicu od 1,06. i sada je posljednja linija obrane jedinstvene valute razina od 1,0450. Kad bi se i to prevladalo, tehnički gledano, euro bi mogao pasti znatno ispod pariteta s dolarom, čak i do 0,95. To je vrlo loš scenarij za kupovnu moć eura i za vlasnike te valute.

Euro bi mogao biti jedna od prvih FIAT valuta koja će se srušiti, a onda i kasnije to bi se moglo dogoditi i svim ostalim valutama. Dolar je u prosjeku na jednogodišnjem vrhu u usporedbi sa svojim glavnim kolegama. Japanski jen je na najnižoj razini u odnosu na dolar od srpnja. Svaki dan se na globalnom tržištu deviza (FX) trguje milijardama dolara. Američki dolar (USD) uključen je u 88 posto cjelokupne trgovine i čini 58 posto globalnih deviznih rezervi.

Mirnija tržišta

Gledajući unaprijed, tržišta ulaze u mirnije razdoblje uoči američkog Dana zahvalnosti 28. studenog. Ključni nadolazeći događaji: Dan zahvalnosti u SAD-u - 28. studenog, odluka OPEC-a 1. prosinca, podaci o platnom spisku za nepoljoprivredne djelatnosti u SAD-u 6. prosinca, izvješće USDA WASDE 10. prosinca, podaci o inflaciji CPI u SAD-u 11. prosinca, odluka FED-a 18. prosinca, rebalans Bloomberg & S&P indeksa 8. siječnja i Trumpova inauguracija 20. siječnja.

Gledajući iz šireg konteksta na tržišta, nalazimo se u vrlo neizvjesnoj situaciji gdje bi postupci nove američke administracije mogli imati značajne posljedice na cijene svih burzovnih roba. Što će biti s ratom u Ukrajini? Hoće li eskalirati ili će doći do prisilnih pregovora koji će dovesti do kakvog-takvog mira što bi bio bearish faktora, posebno za EU agri robe. Uvođenje carina SAD-a prema Kini i/ili EU, bio bio značajan bullish faktor. Hoće li carine biti samo prema Kini ili i prema EU? Koje će veličine biti? Hoće li ih provesti? Prije osam godina, kinesko-američki javni dug bio je manji od polovice onoga što je danas. Sada Washington i Peking imaju dva ozbiljno bolesna pacijenta. Ali povijest nas uči da se carstva bore kada su na kraju ciklusa. I kao što nas je Clausewitz naučio ‘trgovina je nastavak rata drugim sredstvima‘.

Ponovno rekordi

Prošlog tjedna su financijska tržišta ponovno gurala prema rekordnim najvišim vrijednostima, jer tržište i dalje uzima u obzir činjenicu da je ‘Trumpova trgovina‘ pomalo inflacijska. Ali što ako njegov narativ gurne cijene nafte prema dolje i to izravna sve inflacijske utjecaje koji se ovdje događaju s carinama? Prošlotjedni podaci o CPI inflaciji u SAD-u bili su točno na gornjoj granici procjena, na 2,6 posto na godišnjoj razini. Tržište i dalje očekuje ponovno smanjenje kamatne stope u prosincu. Međutim, Powell sada kaže da "nema žurbe sa snižavanjem stopa jer je američko gospodarstvo snažno". Je li ovo Powellov način da kaže tržištu da su previše optimistični s budućim snižavanjem stopa usred planova predsjednika Trumpa? S druge strane Pacifika, u Kini postoji veliki strah da će pobjeda Trumpa na izborima rezultirati nižim izravnim stranim ulaganjima, daljnjim smanjenjem zaduženosti američke kupnje kineskih proizvoda i povećanim rizikom od trgovinskog rata koji bi mogao dodatno ugušiti kinesko gospodarstvo.

Rast nafte

Terminske cijene sirove nafte Brent porasle su na početku novog tjedna za 3 posto, iznad 73 $/bbl nakon vijesti o prekidu proizvodnje na norveškom naftnom polju Johan Sverdrup, najvećem u zapadnoj Europi, zbog nestanka struje na kopnu. Ovo neočekivano zatvaranje izazvalo je zabrinutost oko smanjenja opskrbe na tržištu sirove nafte u Sjevernom moru. Dobici su također potaknuti eskalacijom napetosti u rusko-ukrajinskom ratu, jer je Rusija pokrenula svoj najveći zračni napad u gotovo tri mjeseca, ozbiljno oštetivši ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Prošlog su tjedna cijene nafte pale za više od 3 posto zbog slabih kineskih gospodarskih podataka i prognoze Međunarodne agencije za energiju koja je predviđala globalni višak opskrbe naftom do 2025. Aktivnost kineskih rafinerija pala je 4,6 posto u listopadu, a rast tvorničke proizvodnje usporio je, dodajući brige. Osim toga, ulagači su ostali oprezni u vezi s neizvjesnim tempom smanjenja kamatnih stopa američke središnje banke, što je dodalo volatilnost na globalnim tržištima. OPEC je smanjio svoju prognozu potražnje za naftom za 107 tisuća barela dnevno na 1,8 milijuna zbog usporavanja potrošnje energije, a neki kažu da bi sirova nafta s vremenom mogla dostići 40 $/bbl ako OPEC prekine svoje dobrovoljno smanjenje proizvodnje.

Raste i plin

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF porasle su na oko 46 €/MWh, što je najviše od studenog 2023., nakon što je OMV AG upozorio na potencijalni rizik smanjene isporuke iz Rusije na europsko tržište, zatim hladnijim vremenskim prognozama i smanjenom opskrbom plinom iz Norveške. Najnovija vremenska predviđanja za prosinac pokazuju niže temperature, što bi moglo povećati potražnju i ubrzati iscrpljivanje rezervi plina u Europi, koje su trenutačno manje od 91 posto popunjene. Norveški tokovi plina pali su u ponedjeljak zbog prekida rada na poljima Asgard i Ostberg, što je povećalo zabrinutost za opskrbu. Kako bi se ublažio nedostatak opskrbe, više tereta ukapljenog prirodnog plina (LNG) usmjerava se u Europu. Austrijski 0MV-a je u arbitraži protiv Gazproma dobio 230 milijuna eura, plus troškove i kamate povezane s Gazpromovim "neredovitim" isporukama plina 2022. godine, a austrijska kompanija planira odmah naplatiti iznos prebijanjem faktura povezanih s gorivom. Ovo je udarac ionako nestabilnom tržištu, koje se sprema za potencijalni prekid opskrbe ruskim plinom koji se šalje preko Ukrajine nakon što ugovor o tranzitu istekne sljedeće godine. Kao posljedica svega, Gazprom je obustavio isporuke Austriji, a ugrožena je i Italija.

Bearish poljoprivrednih tržišta

Trgovci agri robama i dalje su usredotočeni na snagu američkog dolara, vremenske prilike u Južnoj Americi, globalna tržišta gotovine, razvoj događaja u Ukrajini/Rusiji i podatke o kineskoj potražnji. Fondovi su prodavali agri Futurese do kraja prošlog tjedna kako je dolar jačao, vrijeme u Južnoj Africi i SAD-u se poboljšavalo, globalna gotovinska tržišta omekšala, tržišta dionica nazadovala, a trgovci su dovodili u pitanje održivost nedavnog porasta izvozne potražnje. Čini se daj pozicioniranje fondova u agri terminske ugovore ‘na vrhuncu‘ i da špekulanti nisu voljni izgraditi neto long poziciju u cijelom poljoprivrednom kompleksu dok ne vide neke nove katalizatore rasta, npr. vremenski problem u Brazilu ili strukturno slabiji dolar.

Potražnja za izvozom kukuruza i soje iz SAD-a usporava, šaljući tako bearish signal upozorenja za poljoprivredna tržišta. Uvoznici su agresivno kupovali američke žitarice početkom studenog kako bi dočekali nove Trumpove carine 2025., no ti su se brojevi prošli tjedan ublažili, sugerirajući da se porast uvoza usporava. Manja potražnja znači niže cijene.

U Brazilu sjetva soje je na 67 posto, što je za 6 postotnih bodova bolje nego u isto ovo vrijeme prošle godine. U SAD-u sjetva pšenice na 91 posto (2 postotna boda manje u odnosu na očekivanja tržišta), dok je berba kukuruza na 95 posto, u skladu s očekivanjima tržišta. Žetva soje je na 96 posto (1 postotni bod više od očekivanja tržišta). U Argentini se procjenjuje žetva pšenice na 18,8 milijuna tona (0,7 milijuna tona manje u odnosu na prošli mjesec), urod kukuruza na 50,5 milijuna tona (1 milijuna tona manje u odnosu na prošli mjesec) dok se urod soje procjenjuje na 53,3 milijuna tona (8 milijuna tona više u odnosu na prošli mjesec). U Francuskoj pak sjetva pšenice na 78 posto, 8 postotnih bodova više nego u istom periodu prošle godine, dok je berba kukuruza tek na 71 posto, čak 25 postotnih bodova manje nego prošle godine u ovo vrijeme.

Bakar stabilan

Terminske cijene bakra stabilizirale su se na razini od oko 4,1 $/lbs na početku novog tjedna, ali su ostale blizu najnižih razina u zadnja dva mjeseca, pritisnute neizvjesnošću potražnje i jačim dolarom. Kineske nedavne poticajne mjere tek trebaju uvjeriti tržišta u potencijalni gospodarski oporavak, smanjujući izglede potražnje u najvećem svjetskom potrošaču bakra. Ulagači su sada usredotočeni na ovotjednu odluku Kine o glavnoj kamatnoj stopi, nadajući se dodatnim mjerama potpore za poticanje gospodarskog rasta. U međuvremenu, cijene bakra također su se suočile s pritiskom rastućeg dolara.