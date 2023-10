EKSKLUZIVNO: Pogledajte kojih je 100 najvećih hrvatskih obrta

Veliki obrtnici vole mala mjesta – čak 42 od 100 najvećih obrta imaju sjedište u naseljima izvan gradskih odnosno općinskih središta. Tako među 13 najvećih obrta iz Varaždinske županije nema ni jednoga jedinog iz Varaždina, a od 11 najvećih obrta iz splitske regije samo su dva iz Splita. Najveći zagrebački obrt tek je na 29. mjestu

Obrtničkih top 100 prošle je godine povećalo prihode za punih 30 posto i iskazalo 47 posto veću bruto dobit nego u 2021., a sve je to ostvareno sa samo 4,4 posto rasta zaposlenosti, što znači da je produktivnost povećana sa 132.327 eura prihoda po zaposlenome na 164.866 eura, što je skok od čak 24,5 posto! Time je sto najvećih obrtnika prestiglo prosjek produktivnosti hrvatskoga gospodarstva, koji iznosi 146.394 eura po zaposlenome. No to je ipak obrtnički crème de la crème, pa tih top 100 treba usporediti s 1000 najvećih u Hrvatskoj, koji pak imaju produktivnost od oko 250.000 eura po zaposlenome.

Paralelni slalom

Niz poduzetnika posluje u svojevrsnom paralelnom slalomu. Kako za sve obveze garantiraju cijelom svojom imovinom, sigurne poslove obavljaju preko obrta, a one rizičnije kanaliziraju preko tvrtke. Također, obrtnici ponekad imaju paralelno i OPG, ali i u tom slučaju garantiraju imovinom. Osim toga, nije moguća simbioza poljoprivrednog obrta i OPG-a, i HOK kontinuirano traži izmjenu propisa u cilju uklanjanja takvog ograničenja. Ne postoje podaci o tome koliko je tih dvostrukih, pa i trostrukih biznisa u trokutu tvrtki, obrta i OPG-ova, kao što se ne zna koliko se obrta preregistriralo u tvrtku.

Inače, među deset najvećih obrtnika četiri su u Varaždinskoj županiji, tri u Splitsko-dalmatinskoj, dva u Bjelovarsko-bilogorskoj i jedan u Istarskoj. Najveći je Miljenko Ivec iz Novog Marofa sa svojim obrtom Auto-Ivec. Ima benzinske postaje s kafićem i autopraonicom i prodaje autodijelove. Prošle je godine ostvario gotovo 24 milijuna eura prihoda. Uz njega su među 1000 najvećih poslovnih subjekata samo još dva obrta, oba iz Bjelovarsko-bilogorske županije: Stočarstvo Raič Tonija Raiča iz bjelovarskog prigradskog naselja Gudovca i Jaković – promet Nikole Jakovića iz Velikih Bastaja kod Đulovca.

Međutim, kad bi se prihodima Stolarije i pilane Ratković Miljenka Ratkovića iz Varaždinskih Toplica dodalo osam milijuna eura prihoda njegove tvrtke Lipa iz Novog Marofa, moglo bi se reći da je Ratković s upravljačkom moći od 26,5 milijuna eura najveći poduzetnik među obrtnicima.On je prošle godine iskazao rekordnu dobit među obrtima – 4,5 milijuna eura. Sljedeći su na listi Agro Cereal Matije Ferenčaka iz Stružeca kod Popovače s 3,7 milijuna eura bruto dobiti i prijevoznik Josip Knežević iz Plitvičkih Jezera (tri milijuna eura). Dobit veću od milijun eura iskazalo je samo još pet obrtnika: dubrovački ugostitelj Lukša Franković (1,80 milijuna eura), metalac Stjepan Sever iz Vrbovca (1,30 milijuna), poljoprivrednik Željko Cvek iz Kuševca kod Đakova (1,13 milijuna), Marko Spajić, koji se u svom obrtu Blaža u Đakovu bavi ugostiteljstvom, građevinarstvom i uslugama (1,09 milijuna), te Josip i Ivica Turčić, koji vode hotel Pinia u Malinskoj (1,03 milijuna eura).

Najveći poslodavci među obrtnicima

Najveći poslodavac je prijevoznički obrt MS Expres Stanislava i Romana Modrića iz Trnovca Bartolovečkog sa 195 zaposlenih. Slijede ugostitelj Željko Orešković iz Korenice, najpoznatiji po restoranu Macola na cesti Zagreb – Split (169 zaposlenih), Stolarija i pilana Ratković (135), prijevoznik Mladen Jambrek iz Segeta Donjeg (134), peradar Dalibor Blagus iz Donjeg Pustakovca (120), prijevoznik Josip Knežević iz Plitvičkih Jezera (111). Krug obrtnika s više od sto radnika zatvara pekar Ivica Babić iz Splita, koji ima 109 zaposlenih (prema satima rada u 2022.). No Babić samo u svojoj najvećoj tvrtki Pekara Babić zapošljava više od 400 ljudi i ostvaruje prihod od 18,6 milijuna eura, pa je ipak ponajprije vlasnik tvrtke, a tek onda obrtnik.

