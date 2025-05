Bude li EU slijedila Britance, ‘pucat će u koljeno‘ poljoprivrednicima

Američka proizvodnja mesa nije slična europskoj jer su grla s druge strane Atlantika starija i kvaliteta nije ‘ni blizu našem uzgoju‘

Trgovinskim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije dogovoren je, između ostalog, i otvoreni pristup za američke poljoprivredne proizvode, uključujući govedinu i etanol. Za EU uzgajivače i tov junadi i goveda sporazum ne bi trebao imati posljedice jer, primjerice, hrvatski uzgajivači svoju junetinu plasiraju na talijansko i bliskoistočno tržište. No potpiše li EU takav ili sličan sporazum sa SAD-om, bio bi to, kako se slikovito izrazio predsjednik udruge Baby beef Toni Raič, ‘pucanj u koljeno europskim poljoprivrednicima‘

– Govedarstvo, a i cjelokupno stočarstvo je na vrhu poljoprivredne piramide. Bez proizvodnje mlijeka i mesa nema ni prerađivača, a s druge strane nema niti primarne poljoprivredne proizvodnje. Da se razumijemo, to ne znači da će poljoprivredna proizvodnja nestati, ali neće imati dovoljan zamah da se razvija. Zato ne bi bilo nikako dobro da takav sporazum s Amerikancima potpiše EU – jasan je Raič.

Naglašava da američka proizvodnja mesa nije slična europskoj te tvrdi da su grla s druge strane Atlantika starija i da kvaliteta nije ‘ni blizu našem uzgoju‘.

– No, mi proizvođači vjerovatno nećemo moći ništa uraditi sudeći po tome što nas u Bruxellesu nitko nije slušao prilikom sporazuma EU sa zemljama Mercosura, odnosno Brazilom, Argentinom, Urugvajem i Paragvajem – kaže Raič.

Zvjezdana Blažić, vlasnica konzultantske tvrtke Geja savjetovanje, upozorila je da je produktivnost poljoprivrede EU neusporediva s onom na oba američka kontinenta. Prosječna poljoprivredna površina u EU iznosi 17 hektara po poljoprivredniku (uključujući i tvrtke), a primjerice u SAD-u je to 180 hektara.

– To je, mogu slobodno reći, neusporedivo. Ali ne samo to, jer za razliku od Europljana koji ni ne šire svoju proizvodnju, njihove kolege u SAD-u ne samo da je šire, nego jako puno ulažu u tehnologiju i u umjetnu inteligenciju. To su stvarno velika ulaganja, koja teško mogu pratiti i najjače poljoprivredne članice u EU kao što su Francuska, Italija i Španjolska – kaže Blažić.

Zbog toga smatra da takav sporazum EU ne bi trebala potpisati s SAD-om. Svi su ti sporazumi, onaj potpisani, a i potencijalni s SAD-om, opasni za europsku poljoprivredu. Kako sporazum s Mercosurom još nije ratificiran, Blažić se nada da će europski proizvođači dobiti vrijeme za prilagodbu i smatra da bi to isto trebali dobiti ukoliko EU slijedi primjer Velike Britanije.