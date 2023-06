Elon Musk rekao da će Tesla doći u Indiju ‘što je prije moguće‘

Izvršni direktor Tesle Elon Musk rekao je da će proizvođač električnih automobila doći u Indiju ‘što je prije moguće‘. Njegovi komentari uslijedili su nakon sastanka s indijskim premijerom Narendrom Modijem, koji je u državnom posjetu SAD-u.

Indijska vlada rekla je da je pozvala Muska da istraži mogućnosti ulaganja u električnu mobilnost i komercijalni svemirski sektor. Musk je rekao da ‘pokušava pronaći pravi trenutak‘ da se to dogodi, objavio je BBC.

Sastanak premijera Modija s Muskom je uslijedio nekoliko dana nakon što je bivši vlasnik i suosnivač Twittera Jack Dorsey optužio Indiju da je prijetila gašenjem platforme jer nije poštivala njezine naredbe o uklanjanju sadržaja s web stranice. Indijska vlada je oštro demantirala njegove optužbe iznesene u intervjuu, nazvavši ih ‘čistom laži‘.

Musk se također nazvao ‘obožavateljem gospodina Modija‘ i rekao da Indija ‘obećava više od bilo koje velike zemlje na svijetu‘.

- Modiju je doista stalo do Indije jer nas tjera na značajna ulaganja u zemlju, a to je nešto što i namjeravamo učiniti. Samo pokušavamo pronaći pravi trenutak. Uvjeren sam da će Tesla biti u Indiji i da ćemo to učiniti čim bude moguće - rekao je Musk.

Tesla je trenutno u pregovorima s indijskim birokratima i ministrima o ulasku na domaće tržište. Reuters je prošlog mjeseca izvijestio da je tvrtka predložila izgradnju tvornice za proizvodnju električnih vozila te da također razmatra proizvodnju baterija za električna vozila u zemlji.

- Oni vrlo ozbiljno gledaju na Indiju kao na proizvodnu i inovacijsku bazu - rekao je savezni ministar Rajeev Chandrasekhar agenciji u svibnju.

Prvotni planovi tvrtke da otvori bazu u Indiji odgođeni su prošle godine nakon što je indijska vlada inzistirala da Tesla proizvodi automobile lokalno, dok je proizvođač automobila rekao da prvo želi izvoziti u Indiju kako bi mogao testirati potražnju. Musk je rekao da se također nada da će u Indiju dovesti satelitsku internetsku uslugu Starlink, kojom upravlja njegova tvrtka SpaceX.

- Ne želimo skočiti pred rudo, ali mislim da je vrlo vjerojatno da će to biti značajno ulaganje u naš odnos s Indijom - rekao je novinarima.

Modi je u utorak stigao u New York u trodnevni državni posjet za koji se smatra da ima prekretnicu za bilateralne odnose između Indije i SAD-a. U četvrtak će mu biti priređen svečani doček u Bijeloj kući prije izravnih razgovora s predsjednikom Joeom Bidenom.

U utorak je preko 70 američkih zakonodavaca pisalo Bidenu, pozivajući ga da s Modijem tijekom svog putovanja iznese pitanja ljudskih prava. Izrazili su zabrinutosti zbog rastuće vjerske nesnošljivosti, slobode tiska i napada na skupine civilnog društva u Indiji, objavio je BBC.