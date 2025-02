EU istražuje državne potpore Hrvatskim šumama i drvnim poduzećima

Komisija je istragu otvorila po primitku pritužbe u kojoj se tvrdi da su Hrvatske šume i neka hrvatska drvoprerađivačka poduzeća ostvarili korist od državne potpore nespojive s unutarnjim tržištem

Europska komisija otvorila je detaljnu istragu kako bi ocijenila je li državna potpora koju je Hrvatska navodno dala poduzeću Hrvatske šume i nekim hrvatskim drvoprerađivačima u skladu s Unijinim propisima o državnoj potpori. Hrvatske šume su poduzeće u stopostotnom državnom vlasništvu, a od 1990. imaju isključivo pravo upravljanja i komercijalnog iskorištavanja svih šuma u javnom vlasništvu u Hrvatskoj.

Kako se navodi u priopćenju, Komisija je istragu otvorila po primitku pritužbe u kojoj se tvrdi da su Hrvatske šume i neka hrvatska drvoprerađivačka poduzeća ostvarili korist od državne potpore nespojive s unutarnjim tržištem. Potpora je navodno dodijeljena time što Hrvatske šume, kao prvo, nisu hrvatskoj državi platile isključivo pravo upravljanja i komercijalnog iskorištavanja hrvatskih javnih šuma i, kao drugo, netržišnim cijenama koje su Hrvatske šume ponudile nekim hrvatskim drvoprerađivačkim poduzećima koja su s njima potpisala ugovore o kupnji drva.

Na temelju preliminarne ocjene, kad je riječ o isključivom pravu komercijalnog iskorištavanja javnih šuma dodijeljenom Hrvatskim šumama, Komisija sumnja na to da se izostanak plaćanja može smatrati gospodarskom prednošću u odnosu na privatne vlasnike šuma koji, da bi se natjecali s Hrvatskim šumama, šumu moraju kupiti ili zakupiti. Isto tako, u odnosu na netržišne cijene ponuđene nekim hrvatskim drvoprerađivačkim poduzećima, Komisija sumnja na to da nije riječ o samostalnim poslovnim odlukama neovisnog poduzeća (Hrvatske šume), nego da su to odluke hrvatske države, koje su dovele do gospodarske prednosti za odabranu skupinu kupaca Hrvatskih šuma.

Komisija će sada detaljno ispitati može li se potvrditi koji od tih početnih razloga za zabrinutost. Hrvatskoj i zainteresiranim trećim stranama, među kojima su i navodni korisnici potpore i podnositelj pritužbe, otvaranje detaljne istrage daje mogućnost da dostave primjedbe, a ni na koji se način ne prejudicira ishod istrage.