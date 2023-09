Europski parlament: EU institucijama treba više novca, razmišljamo o uvođenju poreza za korporacije

Klimatske promjene, proširenje na nove države članice, imigracija i radikalne političke opcije ostaju u fokusu Europskog parlamenta i u sljedećoj godini, sve do novog kruga europskih izbora koji se održavaju od 6. do 9. lipnja iduće godine, no jedno od glavnih pitanja o kojem će se pričati do izbora, ali i poslije njih bit kako će se vratiti dug nastao prema Planu oporavka EU-a bez ugrožavanja ulaganja i drugih programa EU-a.

Jedna od najnovijih ideja za koju se brojni zastupnici iz gotovo svih europskih stranaka zalažu ili joj se barem otvoreno ne protive jest uvođenje europskih poreza. Naime, korporativni porezi, porezi na kriptovalute, porezi na dobit i slični porezi koje bi osmislili i dogovorili europski parlamentarci osigurali bi institucijama EU dovoljno novca da nastave sa politikama koje su utemeljile, ali omogućili bi i vraćanje duga koji je nastao zbog Fonda za oporavak od pandemije i krize u Ukrajini.

- Potrebni su nam inovativni financijski resursi – može se čuti u Europskom parlamentu u kojem se već sada, manje od godinu dana prije izbora, vodi oko 500 individualnih političkih kampanja za reizbor. A sad su izbori u fokusu, pa se o novoj fiskalnoj ulozi govori tek u „fusnotama“.

- Pomozite nam u oblikovanju buduće europske politike, izađite na izbore za Europski parlament – pozvala je Roberta Metsola, predsjednica Europskog parlamenta, novinare iz brojnih europskih zemalja, dodavši kako će se ta institucija i dalje boriti za bolju Europu.

- Pomozite nam i oblikovati nove politike koje želite da vodimo – rekla je Metsola koja se zalaže za reformu Europske unije uoči izbora na kojima se neće birati samo novi zastupnici, nego koji će i posljedično iznjedriti i nove članove Europske komisije. A nekima od potonjih se smiješi, čini se, još jedan mandata.

- Zeleni nisu bili oduševljeni Ursulom von den Leyen, ali danas smo daleko od tog mišljenja. Skeptičnost je nestala zbog donošenja europskog Green deala – istaknula je Heidi Hautala, potpredsjednica EP-a iz stranke Zelenih te naglasila da su Zeleni spremni podržati je u novom mandatu na istoj poziciji.

Hautala se posebno veseli da što se u ovom mandatu počela rješavati ovisnost o europskom jedinom dobavljaču plina - Rusiji. To je posebno naglasila kako bi se opravdala što se njoj osobno spočitavala veza sa Rusijom, no naglašava da su te veze tek sa „ruskom dijasporom“ koja se bori za drugačiju Rusiju u kojoj se poštuju ljudska prava.

Na tu temu je dodala da iako ta ruska dijaspora nije opasna, ali je treba držati na oku, opasnost od fosilnih plinova je stvarna, a Hautala smatra da je svima jasno kakve su ekonomske prilike nastale za ekonomiju sa obnovljivim izvorima energije što itekako pozdravlja.

Izdašniji proračun za borbu s klimatskim krizama

- Nuklearna energija nije zelena energija – naglasila je Hautala koja je otvoreno govorila o mogućnosti kreiranja korporativnih poreza kako bi se namaknula sredstva za nove zelene tranzicije.

- Želimo da parlament dobije veću ulogu u klimatskom oporezivanju korporacija – rekla je i dodala da će se za tu agendu u sljedećim godinama mandata, pogotovo ako Zeleni dobiju značajan broj mjesta u parlamentu, i sama zalagati jer smatra da je to uloga parlamenta koja se nameće sama po sebi obzirom na krize.

- Treba nam izdašniji proračun za borbu s klimatskim krizama – poručila je Hautala koja je ipak svjesna da postoje izazovi u Zelenoj tranziciji koja treba biti istodobno i fer i socijalno osjetljiva.

Socijalisti pak vjeruju da živimo u jako teškim vremenima, nakon pandemije, dogodio se rat u Ukrajini, no kako drži Pedro Silva Pereira, potpredsjednik EP-a naveo je da je stav njegove stranke da se Europa pokazala otpornom i da je radila solidarno i u zajedništvu.

- Dobro je što smo osigurali financijska sredstva za zemlje članice za borbu s tim izazovima i to je što smo uspjeli u tom naumu, naša je najveća pobjeda u ovom mandatu. Posebno smo na to ponosni jer smo tijekom posljednje financijske krize kao institucija ostavili građane na cjedilu i to su nam zapamtili – rekao je Pereira navevši ulogu socijalista i u donošenju Green deala, čemu su se oštro protivili radikalno desni zastupnici, dok su socijalisti tek tražili socijalnu pravednost u toj političkoj agendi.

- Nove debate o fiskalnoj ulozi Europskog parlamenta bit će itekako u fokusu novog mandata – poručio je i Pereira istaknuvši kako se ne može dovijeka živjeti na mjerama pomoći EU, već da se trebaju namaknuti novi fiskalni modeli za borbu protiv kriza u budućnosti. Trebat ćemo nove političke kompromise, kaže i zaključuje da će socijalisti tražiti još progresivnije socijalne mjere.