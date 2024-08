FED je na rezanje kamata bio spreman i u srpnju, trenutno u fokusu Jackson Hole

Američka središnja banka. Federalne rezerve, na dvodnevnom je sastanku 30. i 31. srpnja odlučila povijesno visoke kamatne stope ostaviti nepromijenjenima, no mnogi su dužnosnici izrazili spremnost za smanjenje kamata na idućoj sjednici u rujnu, ako inflacija nastavi slabiti dok su neki pak bili spremni i na rezanje stopa u srpnju. Zbog toga se na tržištu učvrstilo uvjerenje ulagača da će Fed na sjednici u rujnu sigurno smanjiti kamatne stope po prvi put nakon višegodišnjeg zaoštravanja monetarne politike.

– Nekoliko je dužnosnika primijetilo da su nedavni napredak u pogledu inflacije i povećanja stope nezaposlenosti dovoljan razlog za smanjenje od 25 baznih bodova. Velika većina smatra da bi, ako podaci budu u skladu s očekivanjima, trebalo ublažiti politiku na sljedećem sastanku – stoji u zapisniku posljednjeg sastanka objavljenog ovog tjedna.

Zapisi sa sastanka naglašavaju i da su dužnosnici izjavili da su rizici za postizanje ciljeva u vezi s inflacijom i zapošljavanjem sada otprilike jednaki. Predsjednik Feda Jerome Powell rekao je tijekom konferencije za novinare 31. srpnja da odbor traži ‘više podataka‘ da se inflacija kreće prema ciljanih dva posto prije nego što krene snižavati stope.

Iako bi smanjenje od 25 baznih bodova u rujnu označilo malu prilagodbu prema normalizaciji, nekoliko analitičara kaže da Fed mora poduzeti brži tempo smanjenja kako bi osigurao meko prizemljenje američkog gospodarstva.

Prije sastanka, brojni sudionici, uključujući glavnog ekonomista Goldman Sachsa Jana Hatziusa, bivšeg potpredsjednika FED-a Alana Blindera i bivšeg predsjednika Feda New Yorka Williama Dudleya, zagovarali su smanjenje stope u srpnju, djelomično zbog ublažavanja podataka o zapošljavanju.

Precijenjeni podaci s tržišta rada

Dva dana nakon Fedovog sastanka izašlo je i izvješće o zapošljavanju koje je pokazalo da je rast plaća u nepoljoprivrednom sektoru usporen na 114 tisuća u srpnju, otprilike upola manje od prosječnog tempa u prvih šest mjeseci ove godine. Stopa nezaposlenosti porasla je na 4,3 posto, najviše od listopada 2021. godine.

No, podaci Zavoda za statistiku rada objavljeni ovog tjedna pokazuju da je rast plaća od ožujka prošle do ožujka ove godine vjerojatno precijenjen za 818 tisuća, naglašavajući pritom ideju da se tržište rada hladi više i dulje nego što se mislilo.

Kreatori politike primijetili su na sastanku u srpnju da je inflacija smanjena i da je došlo do ‘određenog daljnjeg napretka‘ prema cilju od dva posto posljednjih mjeseci.

– Gotovo svi sudionici primijetili su da će čimbenici koji su pridonijeli nedavnoj dezinflaciji vjerojatno nastaviti vršiti pritisak na inflaciju u narednim mjesecima - stoji u zapisniku kojeg prenosi Bloomberg.

Indeks potrošačkih cijena isključujući hranu i energiju porastao je 0,2 posto u srpnju, a tromjesečna godišnja brojka, signal kratkoročnog trenda, porasla je samo 1,6 posto, najmanje od veljače 2021. godine. Powell zato može ukazati na najnovije brojke kako bi dokazao da smanjenje stope za četvrtinu boda u rujnu vjerojatno neće potaknuti inflaciju.

Predsjednik Feda trebao bi govoriti o ekonomskim izgledima u petak na godišnjem simpoziju čiji je domaćin Fed Kansas Cityja u Jackson Holeu u Wyomingu. Od objave srpanjskih podataka o zapošljavanju i inflaciji, nekoliko je Fedovih dužnosnika reklo da se približava vrijeme kada će smanjenje stope biti prikladno.

I dok čekamo Powellov govor u Jackson Holeu pitanje je o čemu će to predsjednik Feda govoriti na ovom tradicionalnom simpoziju u Wyomingu. Odgovor na to pitanje dao je predsjednik Petersonovog instituta za međunarodnu ekonomiju u Washingtonu Adam Posen u svojoj kolumni za Financial Times.

Problemi zbog izbora

– Trebao bi jasno dati do znanja da bi se stajalište Fedove monetarne politike moglo promijeniti nakon izbora, čak i ako odredi smanjenje stopa u nadolazećim tjednima. Također, Powell bi trebao podsjetiti na osnovne ekonomske stvarnosti kao i stagflacijske učinke masovne deportacije stranih radnika. Trebao bi održati i svoj uobičajeni govor o neodrživosti trenutne fiskalne putanje – piše Posen.

Središnji bankari diljem svijeta često se nalaze u poziciji da moraju osigurati javnu provjeru stvarnosti, čak i usred spornih izbora. Činjenica da je to sada potrebno Fedu pokazuje do koje je mjere politička rasprava oko ekonomske politike u SAD-u degenerirala, piše Posen. Kao što je slučaj s Bankom Engleske prije Brexita ili središnjim bankama u zemljama u razvoju sklonima visokoj inflaciji, netko mora podsjetiti javnost na neke osnovne istine o ekonomskoj politici - izbjegavajući pritom išta reći o konkurentskim strankama ili kandidatima.

– Umjesto da se jednostavno nada da se neće pojaviti čimbenici koji bi potaknuli preokret u politici, ili da bi naglo mijenjanje tečaja kada je inflacija već ovdje bilo politički razboritije, Fed sada mora početi postavljati temelje za mogući zaokret. Ostavljanje promjene prognoze iznenađenju u studenom, ili vjerojatnije čekanje dok savezni proračun ne prođe Kongres u ožujku ili travnju sljedeće godine, šokirat će tržišta i kućanstva – zaključuje Posen.

Podsjetimo, Fedov rujanski sastanak, na kojem se očekuje snižavanje referentne kamatne stope za četvrtinu boda sa sadašnjeg razmjera od 5,25 do 5,5 posto, bit će posljednji prije predsjedničkih izbora u studenom, a Donald Trump, republikanski kandidat za predsjednika, nedavno je upozorio Powella da ne snižava stope prije izbora u studenom, rekavši da će, ako bude izabran, dopustiti predsjedniku Feda da odsluži svoj mandat samo ako ‘radi pravu stvar‘.

– Nikada ne koristimo naše alate za podršku ili suprotstavljanje političkoj stranci ili političaru ili bilo kojem političkom ishodu – rekao je Powell na konferenciji za medije 31. srpnja.