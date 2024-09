FED-ov ključni pokazatelj inflacije na 2,2 posto u kolovozu, najnižoj razini od veljače 2021.

Inflacija se u Sjedinjenim Američkim Državama u kolovozu približila cilju Federalnih rezervi olakšavajući tako put za buduće smanjenje kamatnih stopa, izvijestilo je danas američko ministarstvo trgovine.

Indeks osobne potrošnje, mjera na koju se Fed oslanja za mjerenje troškova robe i usluga u američkom gospodarstvu porastao je za 0,1 posto u odnosu na srpanj čime je 12-mjesečna stopa inflacije u kolovozu iznosila 2,2 posto, što je pad s 2,5 posto u srpnju te najniža stopa inflacije od veljače 2021. godine.

Ekonomisti su procjenjivali da će inflacija rasti za 0,1 posto na mjesečnoj razini i 2,3 posto na godišnjoj, tako da je trenutna stopa svakako bolja od očekivane. Isključujući hranu i energiju, došlo je do porasta od 0,1 posto na mjesečnoj razini i 2,7 posto na godišnjoj. FED-ovi dužnosnici obično se više osvrću na temeljnu inflaciju kao bolju mjeru dugoročnih trendova. Njihova je procjena za temeljnu inflaciju bila 0,2 posto na mjesečnoj i 2,7 posto na godišnjoj razini.

Nadalje, prihodi kućanstava porasli su 0,2 posto na mjesečnoj razini, umjesto očekivanih 0,4 posto, dok je potrošnja porasla u jednakom broju, umjesto 0,3 posto kako se prvotno očekivalo.

Zanimljivo je da je inflacija u SAD-u pala u kolovozu unatoč kontinuiranom pritisku troškova stanovanja koji su porasli za 0,5 posto na mjesečnoj razini. Također, cijene usluga ukupno su porasle za 0,2 posto, dok su cijene robe pale za 0,2 posto.

Ovo izvješće dolazi nešto više od tjedan dana nakon što je FED smanjio svoju referentnu kamatnu stopu za pola postotnog boda na raspon od 4,75 do pet posto. Bilo je to prvo smanjenje od ožujka 2020. godine te je bilo neočekivano veliko smanjenje za FED koji je do sada radije mijenjao stope za četvrtinu postotnog boda.

FED je prošlog tjedna predvidio smanjenje referentne kamatne stope za još pola postotnog boda do kraja ove godine te za puni postotni bod u 2025. godini dok bi u 2026. kamatu trebali smanjiti za još pola postotnog boda kako bi postigli raspon od 2,75 do tri posto.