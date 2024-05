Fokus na nacionalne interese mogao bi Hrvatsku udaljiti od EU-a

Kada je o gospodarstvu riječ, načelno je na meniju – maksimalna zaštita hrvatskih interesa! Zgodna dosjetka u vrijeme posvemašnjega europskog i globalnog prožimanja (trebamo još samo utefteriti potpis na članstvo u OECD-u) vuče tek na osovinu Orbán – Fico – Babiš – Duda. Ako DP, kada zaposjedne Banske dvore, ne olabavi retoriku, eto nas u društvu Višegradske skupine, koju Bruxelles sve češće financijski kažnjava

Svojedobno je jedan mali poduzetnik, inače gorljivi ljevičar, ustvrdio da svakodnevni, onaj mali životni biznis ipak bolje klizi kada je na vlasti HDZ. Nismo provjerili, ali valjda je opet sretan, jer se HDZ-u sada pribraja ‘Domovinski pokret krupnoga kapitala‘ ili, kako bi se žargonski reklo, hard core poduzetnici, pa ima ‘da cveta cveće u naše preduzeće‘. Doduše, mnogi s osjetljivijim želucem ne razmišljaju baš o ekonomiji, nego o svim onim nijansama sive koje će u ostatku društvenih pora u kojima žive žene, manjine, strani radnici... ponešto potamnjeti. No demokracija je zaokružila svoje; oni koji bi možda iščrčkali neku drugu opciju, davno su se iselili ili se upravo spremaju na taj ‘izdajnički‘ čin.

Nas koji uporno ostajemo, dočekujemo i ispraćamo svakojake sastave vlada kao i uvijek na početku mandata muči pitanje namjere, ciljeva, kriterija, provedbe. To više što su koalicije klimavije i ranjivije od jednopartijskih vladavina, unatoč tomu što je (i) ovaj put riječ o svjetonazorski donekle bliskim partnerima. Doduše, činilo se tako i s Mostom, no o toj lekciji malo poslije. Dakle, što nas očekuje s novom koalicijom? Odgovor je ponešto lakše iščitati s terena društvenih tema.

Zeleno na standbyu

Kada je o gospodarskima riječ, načelno je na meniju – maksimalna zaštita hrvatskih interesa! Zgodna dosjetka u vrijeme posvemašnjega europskog i globalnog prožimanja (trebamo još samo utefteriti potpis na članstvo u OECD-u) vuče tek na osovinu Orbán – Fico – Babiš – Duda. Ako DP, kada zaposjedne Banske dvore, ne olabavi retoriku, eto nas u društvu Višegradske skupine, koju Bruxelles sve češće financijski kažnjava. Jer, zaštita hrvatskih interesa podrazumijeva povremeno ili, ovisno o izdržljivosti članice, trajnije iskakanje s tračnica dosljedne europske politike, od onih ‘trivijalnih gender i inih equality‘ pitanja do odnosa prema rusko-ukrajinskome ratu i ruskim energentima. A kada govorimo o potonjoj tematici, onda su na stolu dvije nepoznanice. Jedna je uvezanost i budući utjecaj odnosa izglednog potpredsjednika vlade Marija Radića i PPD-ova Pavla Vujnovca u pitanju ruskoga plina, posredno i širenja proruskoga utjecaja. S obzirom na to da je plin središnja energetska tema, a energetika je u rukama DP-ovaca (pri čemu su sve ono zeleno s prijezirom gurnuli HDZ-u), nekako se čini da bi obnovljivi izvori u osmišljavanju očekivana energetskog miksa (valjda će ga osmisliti) trajnije mogli ostati na standbyu, a ruska energija trajnije ključnom. Budući da se Hrvatska sigurno neće ispisati iz EU-a, a EU s pregršt direktiva, uredbi i taksonomija obvezuje na zeleno, DP, hoće-neće, mora igrati prema pravilima; u protivnome bi to moglo postati ozbiljna točka razdora. Takvo se mišljenje provlači i kroz analitičarske redove u kojima se pouzdaju u EU mehanizme i institucije.

– Hrvatska je članica europodručja s ugradbenim mehanizmima za zaštitu od političkog voluntarizma i ekshibicionizma, pa je prostor za ekonomski proruski utjecaj ipak sužen. Također, ni bilo kakva manipulacija s europskim sredstvima nije moguća, institucije, pravila i nadzor posloženi su previše čvrsto da bi ambicije DP-a bilo što poremetile. No politički utjecaj nije nevažan. Aspiracije postoje, ekonomski su interesi jasni, ali taj će utjecaj ostati na neizravnoj razini, jer je prostor širenja proruskih ideja ipak ograničen – uvjerava jedan od njih.

