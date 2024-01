Halamić: Ono što je naše organsko i izvorno jest kvaliteta, koja nam je polazište i cilj

Piše: Allen Halamić

Radimo i živimo u svijetu brzih promjena, iznimno napredne tehnologije i nikad snažnije globalne povezanosti. Činjenice su to koje su uvelike obilježile poslovanja tvrtki u posljednjem razdoblju i nepovratno odredile okvire za budućnost. Proteklih nekoliko godina iza nas bilo je turbulentno, tržišta nemirna i nepredvidljiva, pa smo poslovne odluke donosili s dodatnom pozornošću i brže nego u mirnodopskim vremenima. Iskustvo je to koje je potvrdilo našu prilagodljivost i naučilo nas da je fleksibilnost strateški čimbenik uspješnog poslovanja.

Čvrsti temelji vodeće pozicije

Kraševo liderstvo u konditorskoj industriji u regiji proizlazi iz čvrstih temelja, a da bismo tu poziciju zadržali, marljivo radimo, pratimo tržište i osluškujemo svoje potrošače. Upravo tema ovog specijala koja u fokus stavlja prirodnu i umjetnu inteligenciju može poslužiti kao dobra paralela i za to kako mi vidimo svoje poslovanje. Ono što je Kraševo organsko i izvorno jest kvaliteta, koja je posljednjih 112 godina i polazište i cilj. Uz inzistiranje na kvaliteti posvećeni smo tomu da zaista čujemo što nam potrošači govore i usmjerimo se na to da produkt našeg rada njima bude zadovoljstvo. To je za Kraš ono prirodno, gotovo intuitivno i ono što se podrazumijeva. Da bi se naši tako postavljeni prioriteti realizirali, potrebni su nam alati. Danas ih pronalazimo u visokoj tehnologiji.

To je razlog zbog kojeg će iduća godina u Krašu biti obilježena nastavkom investicija u proizvodne pogone i zelenu tranziciju. Modernizacijom ćemo poboljšati učinkovitost proizvodnih procesa, a takva vrsta unaprjeđenja dodatno je jamstvo kvalitete naših proizvoda na koju se uvijek pozivamo. Ključ je u sprezi onoga što svaka tvrtka može nazvati svojim prirodnim i umjetne inteligencije, koja nam pruža bezbroj mogućnosti, ali opet samo ako smo mi sposobni mudro se njome koristiti.

Što se tiče ulaganja, ono se ne odnosi samo na tehnički dio poslovanja, već je u njega uključen naš najveći resurs – a to su ljudi. Zaposlenici koji vrijedno pridonose i koje iznimno cijenimo. Svjesni smo da je pitanje radne snage sustavni gospodarski izazov te tako i mi pronalazimo najbolja moguća rješenja kako bismo našli i zadržali zaposlenike. Kontinuiranim osiguravanjem što boljih uvjeta podižemo ljestvicu zadovoljstva zaposlenika te im i na taj način govorimo – hvala.

Izvoz je strateška odrednica

Kraševa tradicija i snaga brenda proizašle su iz mnogo prepoznatljivih proizvoda. Proizvodi zrcale sve naše poslovne odluke, u njih su utkane vrijednosti koje zagovaramo – od vrhunske kvalitete preko želja i potreba naših potrošača, truda zaposlenika pa sve do proizvodnih procesa. I u idućoj godini za potrošače pripremamo novitete – kako proizvode tako i nove okuse te prigodan asortiman kojem se svi uvijek vesele, a pritom mislim na posebna uskrsna, ljetna i blagdanska izdanja. U idućoj godini čeka nas veliki, sedamdeseti rođendan kraljice pralina Bajadere. Jedan od naših najprepoznatljivijih brendova, koji je zbog svoje iznimne recepture postao sinonim za vrhunsku hrvatsku pralinu, nedavno je doživio i redizajn. Njime smo htjeli odati svojevrsnu počast Bajaderi i tako sjajnu pripremiti je za veliku obljetnicu.

Ponosni smo na svoje Dorine kao i Domaćice, Napolitanke, Ki-Ki bombone, Moto kekse i sve ostale Kraševe brendove, kojih je više od trideset. Svi oni već su generacijama omiljeni na našem tržištu, a popularnost pojedinih neprestano raste i na mnogim stranim tržištima.

Izvoz je strateška odrednica Kraševa poslovanja, a naši proizvodi zastupljeni su na policama diljem svijeta, odnosno u više od 35 zemalja na svim kontinentima. Kraš sustavno radi na unaprjeđivanju svojih izvoznih potencijala, paralelno jačajući svoju trenutačnu poziciju i na postojećim inozemnim tržištima. Iznimno nas raduje kad vidimo kako su naši proizvodi u različitim zemljama i kulturama bliski potrošačima. Za nas je to dodatna potvrda vrhunske kvalitete koja pronalazi svoj put do različitih dijelova zemaljske kugle.

Inspiracije ne može nedostajati

Adekvatno odgovoriti na potrebe potrošača gdje god se oni nalazili, istinski znati što oni od nas očekuju i potruditi se njihove želje provesti u djelo najveća je Kraševa snaga. To je i naš poslovni prioritet jer smo svjesni da prave stvari mogu nastati samo ako imamo izvrsnu sinergiju s onima koji naše proizvode vjerno konzumiraju.

U iduću poslovnu godinu ulazimo s jasnim poslovnim planovima i nadom da će nam okolnosti na globalnoj razini dopustiti da ih u potpunosti ispunimo. Još se suočavamo s visokom cijenom ulaznih troškova i sirovina u svojoj industriji, ali spremni smo nositi se s tim izazovima. I dok tržište diktira određene aspekte poslovanja, Kraš bez iznimke nastavlja inzistirati na onom što je nepromjenjivo više od stoljeća i čemu se uvijek na kraju vraćamo – kvaliteti usidrenoj u tradiciji. Razvijati kompaniju koja ima slatki predznak poseban je užitak. Znamo da su svi naši brendovi sinonim za sretne trenutke, da su naši proizvodi dar dragoj osobi ili suvenir koji putnik nosi sa sobom kao uspomenu iz Hrvatske. S takvim spoznajama i u takvim okvirima inspiracije ne može nedostajati. Veseli nas sve što će u 2024. Kraš donijeti svojim potrošačima i tržištu.

I dok se pozdravljamo od još jedne godine, želimo svima preKRAŠne i mirne blagdane u krugu svojih najmilijih.