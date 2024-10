HERA: Regulator, ali i generator skandala čeka novog šefa

Energetski sektor u Hrvatskoj s olakšanjem je dočekao nedavnu vijest da je Ministarstvo gospodarstva raspisalo natječaj za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA). Izbor novog čelnika neke od institucija državne administracije sâm po sebi ne bi trebao izazvati takvu euforiju u javnosti, ali kad je riječ o regulatoru energetskog tržišta u Hrvatskoj, takva vijest ima posebnu težinu. Naime, ta je institucija bez predsjednika već pune dvije godine i u tom razdoblju odluke donosi u krnjemu tročlanom sastavu, što je protuzakonito. Ipak, od donošenja odluka na takav način HERA-i se mnogo više zamjera što neke odluke već godinama nije donijela, pri čemu u kritici posebno prednjači sektor obnovljivih izvora energije.

Repovi plinske afere

Posljednji predsjednik Upravnog vijeća bio je Danijel Žamboki, koji je dao neopozivu ostavku u rujnu 2022., zadržavši se na toj dužnosti manje od godinu dana. Iako se na taj potez formalno odlučio jer Vlada nije dala pozitivno mišljenje na izvješće o HERA-inu radu za 2021., u javnosti je ostao dojam kako je morao otići zbog uključenosti Agencije u jedan od najvećih energetskih skandala u suvremenoj hrvatskoj povijesti – plinskoj aferi ‘Škugor‘ u Ini iz ljeta 2022., koja je nacionalnu energetsku kompaniju oštetila za više od milijardu kuna. HERA-u se tada prozivalo da unatoč tzv. uredbi REMIT za transparentno praćenje transakcija na veleprodajnom tržištu energije nije prikladno reagirala na prodaju plina putem Plinare istočne Slavonije, jedne od tvrtki uključenih u izvlačenje stotina milijuna eura iz Ine.

To nije bio jedini krimen koji se u javnosti stavljao HERA-i na teret. Taj regulator dao je sredinom 2020. dozvolu za trgovanje plinom na rok od tri godine OMS Upravljanju, tvrtki u vlasništvu jednog od osumnjičenih Gorana Husića iako za to, navodno, nisu bili ispunjeni svi preduvjeti. HERA je pak više puta uzvraćala kako u izdavanju te dozvole nema ništa sporno. Vjerojatno i nema, ističe za Lider energetski stručnjak i nekadašnji član Upravnog vijeća od 2011. do 2016. ​Zdeslav Matić. Međutim, tu nije toliko problem u HERA-i koliko u zakonskom rješenju koje takve malverzacije omogućuje. Naime, uvjeti za dobivanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, kako se taj dokument službeno zove, zaista su minimalni.

– Trebate pokazati da imate nešto novca na računu i jednoga zaposlenoga s bilo kojim VSS-om, što se podrazumijeva pod stručnom i financijskom osposobljenošću. Za djelatnost trgovine plinom treba izraditi nekoliko jednostavnih dokumenata i priložiti, primjerice, ugovor o najmu prostora, knjigovodstvenim ili IT uslugama, čime dokazujete takozvanu tehničku osposobljenost. Uz nekoliko uobičajenih potvrda o nekažnjavanju i nepostojanju dugova prema državi, izvadaka i izjava energetska licencija brzo je gotova. OMS Upravljanje dozvolu je izgubilo tek zbog financijske blokade računa, a ne zbog mogućih marifetluka na energetskim tržištima – kaže Matić.

