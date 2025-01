Hoće li novi ministar poljoprivrede nastaviti smjerom kojim je krenuo Josip Dabro?

Iako je percipiran kao ministar koji ne poznaje prilike u poljoprivredi, Dabro je čini se vrlo brzo pohvatao glavne konce i detektirao probleme s kojima se suočava domaća poljoprivreda. Iako ne mora biti razlog, činjenica da je inicirao promjene Zakona o poljoprivredi, kao i još neke, možda se slučajno poklapaju s njegovim odlaskom

Svega par mjeseci nakon što je proveo na funkciji ministra poljoprivrede (od 17. svibnja 2024.) Josip Dabro je morao odstupiti. Desilo se to u gluho doba noći, 18. siječnja 2025. u 00:59 sati kada je na facebooku objavio da odlazi. Slavlje rođenja bratovog sina pucanjem iz pištolja dok vozi auto, događaj snimljen prije par godina, koštao ga je te vrlo nezahvalne funkcije. Kako kaže jedan moj sugovornik, jako dobar poznavatelj poljoprivrednih prilika u Hrvatskoj (nije ni DP-ovac ni HDZ-ovac), bilo je daleko težih inkriminirajućih poteza bivših čelnika Ministarstva poljoprivrede koji nisu smijenjeni, niti su podnijeli ostavke, no eto, Dabro je podnio neopozivu ostavku.

Rekli bismo s pravom, jer kako veli i taj moj sugovornik, to što je uradio nije primjereno za jednog visokog dužnosnika, bez obzira na sve ono što su uradili njegovi prethodnici. Dabro je u javnosti pokušao ostaviti imidž ministra s kojim svi mogu razgovarati. Često je bio na terenu, no zamijećeno je da je najčešće putovao po rodnoj Slavoniji obilazeći lokalne OPG-ove suočene s raznim problemima. Oni poljoprivrednici zapadnije od Slavonije rijetko su ga ili nikako vidjeli.

No nisu jedini. Neslužbeno su se iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) mogle čuti žalopojke da ih praktično ignorira, a i iz nekih priopćenja HPK između redova se moglo ‘pročitati‘ da suradnja s ministrom Dabrom nije na visini. Drugi pak sugovornik, također odličan poznavatelj poljoprivrednih prilika u Hrvatskoj, to također spominje i dodaje da je zapravo, unatoč gradnji imidža otvorenog za sve u poljoprivredi, zapravo jako slabo komunicirao s poljoprivrednicima i teško je primao predstavnike poljoprivrednih sektora. Doduše, nije isključeno da je razlog tome taj što je HPK percipiran kao tijelo pod kontrolom HDZ-a, iako nam jedan od sugovornika kaže da HPK-ove žalopojke i nisu bile na mjestu jer je ministar ipak razgovarao i s ljudima iz Komore.

Šunja je zlato

Taj sugovornik kaže da je osobno imao priliku razgovarati s Dabrom i bez obzira na nedostatke komunikacijskih vještina, zbog čega je također percipiran kao nesposoban, Dabro je ‘ugodan sugovornik, vrlo racionalan, razuman, detektirao je probleme u vrlo kratkom roku i vrlo je hrabar‘. Tu riječ ‘hrabar‘ sugovornik je znakovitim tonom izrekao, a tome u prilog ide i Dabrina izjava da je zadnjih pola godine pod policijskom pratnjom jer mu prijete s raznih strana.

Osim toga, veli da je otkrio velike nepravilnosti unutar Ministarstva poljoprivrede koje se godinama guraju pod tepih – od manipulacija državnim zemljištem, potporama i poticajima, pa do kriminala u Hrvatskim šumama. Navodno je sve to rekao premijeru Andreju Plenkoviću, no šef Vlade mu je (opet navodno) rekao da o tome ne govori javno.

- Ovim putem podnosim svoju neopozivu ostavku na dužnost ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iz moralnih razloga. Tijekom svog mandata, vodio sam se jasnom vizijom i odlučnošću da uvedem prijeko potrebne promjene u resoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, boreći se protiv nepravilnosti i uspostavljajući transparentne i pravedne odnose u svom resoru. Međutim, u tom procesu suočio sam se s izrazitim pritiscima i prijetnjama, a trenutno se nalazim i pod policijskom zaštitom - napisao je Dabro na svom profilu na mreži Meta.

Dabro je na čelo Ministarstva došao kao kineziolog, ali i čovjek koji je titulu magistra struke (dvije preostale godine studija) stekao na nekom privatnom univerzitetu u Travniku. To mu je bio nedostatak (pogotovo diploma iz Travnika koje bi se svatko ozbiljan postidio) jer nije imao ni stručnog niti praktičnog znanja o poljoprivredi. No, ne treba smetnuti s uma da je on ujedno i glavni tajnik DP-a koji se dokazao organizacijom rada na terenu, pa nije isključeno da ima i menadžerskih vještina, mada to ne treba biti dokaz.

Ipak, ako ih ima, kao ministru bi mu dobro došle. Svejedno, kako je rekao naš sugovornik, brzo je uočio nedostatke u Ministarstvu, a suočen je i s padom obima poljoprivredne proizvodnje, padom njezine vrijednosti za što se ne može ni u kom slučaju optužiti samo njegovu prethodnicu, aktualnu ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković, nego i sve prethodne ministre, praktično od neovisnosti. Desetljećima se ulagao novac u poljoprivredu koja je za to vrijeme tonula, pa je Dabro preuzeo nimalo lak resor. Možda su njegovi ključni potezi u tako kratkom mandatu bili inicijativa na novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Naizgled ništa novo jer u našoj zemlji svaki novi ministar poljoprivrede piše novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, no Dabro je krenuo s novom starom idejom – centralizirati sustav raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta čime bi se na taj način oduzele ovlasti lokalnim samoupravama, ili kako svi mi volimo reći – lokalnim šerifima.

Nedostatna proizvodnja

Na neki način kao član Domovinskog pokreta, ali i nekadašnji HDZ-ovac te ministar u Vladi premijera Andreja Plenkovića, Dabri bi za takav smjer centralizacije mogli prišiti neku vrstu bogohuljenja s obzirom da je nekadašnji ministar poljoprivrede, SDP-ov Tihomir Jakovina upravo to i učinio, a zatim je Vladu od tog ‘grijeha‘ oprao ministar Tomislav Tolušić vraćajući ovlasti lokalnim samoupravama. Sad bi Dabro ponovo Jakovininim stopama, a moglo se čuti da lokalni dužnosnici nisu najsretniji takvim zakonskim rješenjem.

Osim toga, Dabro je najavio da će Ministarstvo raditi na promjenama Nacionalnog strateškog plana za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike EU, što vjerovatno mnogima nije bilo po volji. Tim prije što je nedavno Europska komisija iznijela nove, razočaravajuće procjene stočarske proizvodnje u EU prema kojoj bi se do 2035. trebao smanjiti broj krava, tovne junadi, teladi i svinja, i to još i više nego što je to bilo prema ranijoj procjeni.

Slične procjene govore i o smanjenju proizvodnje soje, uljane repice i biodizela. Kako stvari stoje, prema tim procjenama u EU, u slijedećih desetak godina doći će do velikih strukturnih promjena u stočarstvu i uljaricama. U takvoj atmosferi, izrada novog Strateškog plana nametala se kao nužnost, što je Dabro, kako javljaju poznavatelji prilika u Ministarstvu, odlučio i uraditi. Naime, Hrvatska ni danas nema dostatan uzgoj krava, tovne junadi, teladi niti svinja, a zanimljivo je da je nekoliko dana pred ostavku Dabro najavio i promjene u većem poticanja rasplodnih krava kako bi se obnovio stočni fond, što je svakako potrebno, a o čemu sam pisao u svojoj redovnoj kolumni ‘Pravda za sve‘. Jedino nije poznato bi li se novac za poticaj uzgoja rasplodnih krava namaknuo nauštrb tova junadi, ili iz nekih drugih izvora, no u svakom slučaju takva je najava izazvala zebnju među nekim akterima poljoprivredne politike, ali i među uvoznicima stoke.

S druge strane, ne treba ispustiti ni iz vida da je Ministarstvo poljoprivrede bilo vrlo skeptično oko potpisivanja sporazuma između EU i zemalja MERCOSUR-a (Brazil, Argentina, Paragvaj i Urugvaj) kojeg je u prosincu potpisala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Za razliku od Dabrinog Ministarstva poljoprivrede, kolege iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova koje vodi Gordan Grlić Radman bili su bez ijedne zamjerke za taj sporazum, pa se čeka kakav će stav zauzeti Vlada premijera Plenkovića kad EU tijela (prije svega Europsko vijeće) budu ratificirala taj sporazum.

Državni tajnik Tugomir Majdak je privremeno preuzeo Ministarstvo poljoprivrede, što je njegova davnašnja želja, no godinama se mora zadovoljiti činjenicom da je (zbog udovoljavanja raznim interesnim skupinama) odmah do ministra. Po svemu sudeći želja mu se neće ni sada ispuniti, osim ako mu Domovinski pokret ne da zeleno svjetlo (ta, ipak je uglavnom riječ o bivšim HDZ-ovcima). Svejedno, tko god postane ministar, čeka ga izuzetno težak posao, prije svega oko novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a i Nacionalnog strateškog plana ZPP-a, što je jako važno. Dođe li do promjene smjera poljoprivredne politike u Vladi premijera Plenkovića, bit će to signal da Dabro nije podnio ostavku samo zbog pucanja iz pištolja.