Hrvati ne odrade više sati od prosječnih Europljana, a prema kupovnoj moći u dvije godine prestigli smo Portugal i Latviju

U javnom prostoru opet se pojavio pogrešan narativ da je Hrvatska pri vrhu EU ljestvice prema broju odrađenih radnih sati na tjednoj razini te da zaposleni istovremeno imaju najniža primanja, stoji u novim tjednim analizama Hrvatske udruge poslodavaca. Podaci Eurostata uistinu pokazuju kako su u 2023. godini Hrvati radili 39,8 sati tjedno, što je gotovo dva i pol sata više od prosjeka EU, ali podatak daje iskrivljenu sliku kad se prezentira izvan konteksta pa u provođenju zaključaka treba uzeti u obzir da je:

1. Hrvatska priznaje stanku za odmor od minimalno pola sata kao dio radnog vremena, a to čine još samo Slovenija i Portugal. U zemljama EU, stanka za odmor nije sastavni dio radnog vremena te se tretira kao jedan od oblika odmora poput dnevnog/tjednog. Zbog spomenutog tretmana stanke, a koja u tjednu generira minimalno dva i pol sata, a vjerojatno i puno više, puno radno vrijeme po usporedivim EU standardima ne premaši 37 sati tjedno. Stoga nije točno da Hrvati rade najviše, već je prema broju radnih sati Hrvatska na razini ili u praksi (vidi točku 2.) ispod prosjeka EU. Na godišnjoj razini stanka generira do 115 plaćenih radnih sati, što je kada se usporedi s prosječnim mjesečnim fondom radnih sati, a koji varira od 160 do 184 sata, podatak vrijedan analize. Stavljeno u još širi kontekst, u Hrvatskoj je radni staž efektivnog rada oko dvije i pol godine kraći u odnosu na prosjek EU. Iako prema podacima Eurostata tjedni fond radnih sati nimalo ne odudara od prosjeka usporedivih zemalja srednjoistočne Europe (CEE regije), Hrvati u praksi rade minimalno dva i pol sata kraće u odnosu na zaposlene u

istočnim članicama EU.

2. Hrvatska ima izrazito izdašan model bolovanja u usporedbi s članicama EU, s obzirom na to da poslodavci podmiruju čak šest tjedana ili 42 dana bolovanja, a hrvatski korisnici bolovanja primaju 70-100 posto ugovorenog bruto osobnog dohotka, što je opet osjetno više od prosjeka EU te pogotovo usporedive ekonomije CEE regije, što sve potiče značajne zlouporabe instituta bolovanja s negativnim reperkusijama na stvarni tjedni fond radnih sati, stoji u analizi koju potpisuje HUP-ov glavni ekonomist Hrvoje Stojić.

Prema produktivnosti na šestom mjestu odozdo