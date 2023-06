Inflacija u SAD-u pala na četiri posto, hoće li FED odustati od povećanja kamatnih stopa?

Premda inflacija u SAD-u 11. mjesec zaredom usporava, dugotrajni rast cijena pritišće Federalne rezerve (FED) na novo povećanje kamatnih stopa, iako je vrlo izgledno da će sada povećanje kamata prvi put nakon 10 uzastopnih kvartala - izostati. Naime, prema najnovijim podacima, potrošačke su cijene u Americi u odnosu na prošlu godinu veće za četiri posto. Na mjesečnom nivou, potrošačke cijene porasle su samo 0,1 posto, pokazali su podaci koje je u utorak objavio američki Zavod za statistiku rada.

Volatilne cijene

Najvolatilnije su cijene hrane i energenata, a kada bi se ti artikli izbacili iz računice core price index-a (CPI) odnosno indeksa cijena osnovnih proizvoda, rast cijena u svibnju bi iznosio, javlja Financial times, 0,4 posto. Jednak je to rast kao i u travnju, a u odnosu na svibanj prošle godine rast iznosi 5,3 posto.

Najnovije izvješće o inflaciji stiglo je neposredno prije nego što je Fed započeo svoje dvodnevno okupljanje na kojem se očekuje donošenje odluke o novom rastu kamata. Naime, očekuje se da će FED ovaj put odustati od povećanja kamatnih stopa što bi bio prvi takav potez nakon deset uzastopnih zasjedanja, ali to ne znači da je dizanje kamata stvar prošlosti. FED-ovci će, procjenjuje se, ipak zadržati mogućnost za daljnje pooštravanje politike kamatnih stopa i to još ove godine ako za to bude potrebe.

Stopiranje rast kamata

U nedavnom obraćanju javnost Philip Jefferson, guverner FED-a, podržao je ideju o stopiranju rasta kamata, rekavši da će to dati FED-ovi službenicima vremena da procijene pristigle podatke te da analiziraju efekte monetarnog pooštravanja u posljednjih 15 mjeseci kao i posljedice nedavnih previranja u na tržištu regionalnog bankarstva u SAD-u. No, ne slažu se svi da su kamate od pet do 5,25 posto dovoljno visoke da ublaže inflaciju kakvu Amerikanci nisu doživjeli desetljećima.

U svakom slučaju, objava o rastu kamata ili kako se nagađa, odluka o eventualnoj pauzi u rastu, očekuje se u srijedu. Prema neslužbenim najavama ne bude li tada odluke o podizanju kamata, do kraja godine bi se svakako još jednom povećavala stopa rasta za minimalno 0,25 posto.

Ekonomisti koje je nedavno anketirao Financial Times vjeruju da će Fed na kraju morati podići referentnu stopu na između 5,5 i šest posto, što pak ukazuje na još najmanje dva porasta stope od četvrtine poena ove godine. Čini se da je inflacija ovaj put pustila korijenje i da će je biti jako teško suzbiti, barem u SAD-u.