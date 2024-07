Inflacija u srpnju 2,3 posto, u eurozoni blago ubrzala

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u srpnju je iznosila 2,3 posto na godišnjoj razini, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), čime je nastavljen višemjesečni trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini.

Nakon 3,7 posto u travnju, 3,3 posto u svibnju te lipanjskih 2,4 posto, inflacija je tako nastavila svoj trend usporavanja na godišnjoj razini, pri čemu je srpanjski rast potrošačkih cijena od 2,3 posto najniži od lipnja 2021. godine, kada je iznosio dva posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 5,8 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 1,9 posto, industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,7 posto, dok je kod energije zabilježen pad za 0,1 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na lipanj 2024., u komponenti energije cijene su porasle za dva posto, usluga za 1,9 posto, a hrane, pića i duhana za 0,2 posto. Istodobno, prema prvoj procjeni, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije su pale za 3,2 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u srpnju prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 16. kolovoza.

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u srpnju mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 3,4 posto, što je za 0,1 postotni bod manje nego u lipnju.

Inflacija u eurozoni blago ubrzala

Inflacija u eurozoni ponovo je blago ubrzala u srpnju pod utjecajem naglog poskupljenja energije, a Hrvatska je rastom potrošačkih cijena još uvijek bila iznad prosjeka, pokazali su u srijedu podaci europskog statističkog ureda.

U srpnju je godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila 2,6 posto, izračunali su statističari, kao i u svibnju kada je rast cijena bio blago ubrzao prvi puta od kraja prošle godine.

U lipnju ponovo je blago oslabila i kliznula na 2,5 posto.

Ubrzani rast cijena u srpnju odražava naglo poskupljenje energije, za 1,3 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, najsnažnije od početka lanjskog proljeća. U lipnju bila je poskupjela za blagih 0,2 posto, a u travnju za 0,3 posto, prekinuvši 12-mjesečni trend nižih cijena na godišnjoj razini.

Najsnažnije su pak i u srpnju poskupjele usluge, za 4,0 posto, otprilike kao i u prethodnom mjesecu.

Svježa hrana poskupjela je jedan posto, nešto blaže nego u prvom ljetnom mjesecu, pokazuju izračuni europskih statističara.

Kad se isključe energija i svježa hrana, godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je u srpnju 2,8 posto i bila je ista kao u lipnju.

Na mjesečnoj razini cijene su u eurozoni u srpnju stagnirale nakon što su u lipnju bile porasle za 0,2 posto. Kada se isključe energija i hrana smanjene su za 0,1 posto, utvrdio je Eurostat.

Hrvatska uz Estoniju i Nizozemsku

Belgija se i u srpnju izdvojila daleko najsnažnijim rastom cijena na godišnjoj razini, za čak 5,5 posto, pokazuje Eurostatovo izvješće.

Slijede Estonija i Nizozemska gdje su porasle za 3,5 posto.

U skupini je i Hrvatska s rastom potrošačkih cijena mjerenih HICP-om u srpnju za 3,4 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, najblažim od kolovoza 2021. godine. U lipnju bile su porasle za 3,5 posto.

Mjesečna usporedba pokazuje pak da su cijene mjerene HICP-om u Hrvatskoj u srpnju porasle za jedan posto, najsnažnije u nešto više od godinu dana. U lipnju uvećane su za 0,8 posto.