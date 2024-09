Iznajmljivači zbog poreza žele povećati cijene smještaja, ministarstvo im poručuje: To bi bilo neopravdano!

Zbog najave porezne reforme, iznajmljivači obiteljskog smještaja, razmišljaju o povećanju cijena kako bi amortizirali gubitke, ali i i Ministarstvo turizma i udruge upozoravaju da o tome promisle zbog recesije na našim emitivnim tržištima, ali i zbog konkurencije koja prati svaki naš korak

Ni najveći vlasnici neiskorištenih, a ni korištenih nekretnina, država i crkva, neće plaćati od sljedeće godine porez na nekretnine niti će plaćati paušalni porez po krevetu. Nove porezne namete neće plaćati ni hotelske kuće, jedino koga će porezne škare "zakačiti" su iznajmljivači obiteljskog smještaja koji već sad razmišljaju kako amortizirati gubitke u sljedećoj godini, a jedan od najočitijih načina je povećanje cijene smještaja.

Oni će ne samo plaćati porez na nekretnine, nego im se i paušal povećava. Dosad se paušalni porez plaćao u rasponu od 19,91 do 199,08 eura i to samo na osnovne krevete, a ubuduće će njegova visina ovisiti o indeksu turističke razvijenosti, koji se utvrđuje na temelju broja dolazaka turista, broja noćenja, broja postelja te broja zaposlenih u turističkim djelatnostima. Prema tom indeksu, lokalne jedinice razvrstavaju se u četiri skupine. U turistički najrazvijenijim mjestima (I kategorija) paušal bi iznosio od 150 do 300 eura po krevetu, u drugoj skupini (II kategorija) od 100 do 200 eura, u trećoj (III kategorija) od 30 do 150 eura, a u četvrtoj (IV kategorija) od 20 do 100 eura.

Prema informacijama iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ), dosad je u Hrvatskoj ove godine ostvareno više od 101 milijun noćenja. Od toga je nešto manje od 88 milijuna u komercijalnom segmentu, a samo u hotelima 22 milijuna, što je nešto manje od četvrtine svih noćenja. Drugim riječima, poveća li se cijena smještaja u apartmanima odnosno obiteljskom smještaju, sljedeće će godine turisti u Hrvatskoj, što domaći, što strani, imati još veće troškove nego ove godine. A već su nam zamjerili povećanje cijena pa postoji bojazan da se sljedeće godine ne okrenu drugim, jeftinijim tržištima.

Amortizirali krizu

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nam je odgovorio da od prvog dana svog mandata apelira na realno formiranje cijena naglašavajući kako se posebno mora voditi računa o tome da se ne dovede u disbalans odnos cijene i kvalitete.

- Vlada je do sada nizom krugova porezne reforme rasteretila gospodarstvo, kućanstva, građane i poduzeća u ukupnom iznosu od dvije milijarde eura na godišnjoj razini čime je ublažila sve negativne utjecaje kriza u proteklom razdoblju pa smatramo kako je podizanje cijena bez podizanje kvalitete neopravdano – poručio je ministar.

Govoreći o novom prijedlogu porezne reforme, njezin cilj je, upozorio je, između ostalog, adresirati problem hiperinflacije ponude smještaja i pada popunjenosti iz godine u godinu te zaštititi sve one koji se danas bave turizmom kako bi se turizmom mogli baviti i u budućnosti i biti konkurentni.

- Naglašavamo kako ovaj prijedlog nudi model koji je utemeljen na preciznoj analitici te je kao takav i pravedan za sve pružatelje usluga, jer su izračuni bazirani na prosječnom prihodu po krevetu i danima popunjenosti u različitim ITR-ovima. Kada govorimo o sljedećoj godini cijeli sektor mora uzeti u obzir i činjenicu kako je većina naših emitivnih tržišta ili blizu ili na rubu recesije, što utječe na turistička kretanja te će samim time politika cijene i kvalitete biti u još većem fokusu – rekao je ministar Glavina.

Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre čiji bi iznajmljivači bili jamačno zbog razvijenosti većinom u prvoj kategoriji i koji bi bili najpogođeniji paušalni porezom na krevete, za Lider je komentirala kako su iznajmljivači neugodno zatečeni tim prijedlogom ponajviše stoga što svake godine imaju sve više nameta, a i oni postojeći poskupljuju iz sezone u sezonu.

Išli na ruku gostima

Ona kaže da bez obzira na broj i iznose samih nameta, iznajmljivači nisu u tolikim postocima podigli cijenu svog smještaja jer su tako išli na ruku gostima kojih je svake sezone sve manje što se i ove sezone pokazalo točnim.

- Gost je vrlo ranjiva skupina i shodno tome ako je pojedino tržište neopravdano podiglo cijenu smještaja okrenut će se nekim jeftinijim destinacijama. Ne moram pri tome spominjati domaće goste kojih je iz sezone u sezonu sve manje na našem Jadranu jer za cijenu smještaja na hrvatskoj obali, na nekoj drugoj destinaciji dobiju više sadržaja. U slučaju da se enormnog povećanja cijena smještaja zbog enormnog povećanja nameta koji su u najavi, poput paušalnog poreza po krevetu, možemo očekivati, ne samo lipanjsku rupu kao ove sezone, nego i rupu svakog sljedećeg mjeseca u sezoni – istaknula je John.

Ona je istaknula da će se njezina udruga zalagati, kao i do sada, da se nameti spuste na najmanju razumsku granicu kako njihovi objekti ne bi bili preskupi, a time i prazni u nadolazećoj sezoni. U protivnom će nam konkurencija drugih zemalja, naglasila, koje isto tako teže povećanju broja noćenja, preuzeti veći dio kolača koji će kasnije biti teško povratiti natrag.

- Nadamo se da će nas oni koji odlučuju o svemu poslušati i donijeti neke izmjene na prijedlog ovog zakona koje će nam omogućiti da i dalje budemo glavni pokretač ekonomije u društvu – rekla je John.

Izgubit ćemo obitelji

Da će jamačno doći po povećanja cijena smještaja u apartmanima sljedeće godine zbog porezne reforme jasno je i Nedjeljku Pineziću, savjetniku za obiteljsko mikro poduzetništvo i bivšem predsjedniku Zajednice obiteljskog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK).

- Povećanje cijena zbog porezne reforme doći će u najgore vrijeme. Europa nije u najboljem ekonomskom položaju. Pogotovo je teško u Njemačkoj te je naše najvažnije turističko tržište na rubu recesije i tržište bi moglo burno reagirati - rekao je Pinezić istaknuvši da bi zbog rasta poreza velik dio iznajmljivača mogao odustati od bavljenja turističkom djelatnošću, odnosno od pružanja usluga smještaja u domaćinstvu.

- Značajno povećanje cijene smještaja u apartmanima može biti dobro na primjer za hotele. No, tu treba imati u vidu jednu drugu stvar, a to je da su naši najčešći gosti obitelji s malom djecom. Iznajmiti dvije hotelske sobe za roditelje i dvoje djece jednako je cijeni luksuzne vile s bazenom u ljetnoj sezoni, što si mnogi neće moći priuštiti pa je moguće da će ta skupina gostiju rezervirati smještaj negdje drugdje, a ne u Hrvatskoj - rekao je Pinezić.