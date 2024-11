Kupci koji su izabrali GZPO ne trebaju plaćati akontacijske rate Međimurje-plina

Kupci plina koji su izabrali Gradsku plinaru Zagreb - Opskrbu (GPZO) i o čemu su od GPZO-a dobili obavijesti, ne trebaju plaćati ispostavljene akontacijske rate Međimurje-plina, već trebaju pričekati konačni obračun Međimurje-plina, priopćili su u petak iz Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

U slučaju da ispostavljene akontacijske rate Međimurje-plina ne odgovaraju povijesnoj potrošnji plina u istom razdoblju prethodne godine ili trenutna potrošnja znatno odstupa od procijenjene potrošnje na akontacijskim ratama, preporuka je da se krajnji kupac javi opskrbljivaču plinom (Međimurje-plin) u cilju korekcije i usklađenja akontacijskih rata.

U pogledu dospijeća akontacijskih rata za studeni i prosinac 2024. koje je Međimurje-plin dostavio kupcima, iz HERA-e ukazuju da one trebaju dospijevati do 15. dana narednog mjeseca, odnosno za studeni s dospijećem plaćanja do 15. prosinca, a za prosinac s dospijećem plaćanja do 15. siječnja.

HERA je, navodi se, u pogledu uvjeta obračuna i naplate isporučenog plina te izdavanja akontacijskih rata, uputila je Međimurje-plin na usklađivanje s odredbama koje propisuju to područje.

Iz HERA-e podsjećaju da opskrbu u obvezi javne usluge na području Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice od 1. listopada 2024. pruža opskrbljivač plinom Međimurje-plin, umjesto dosadašnjeg opskrbljivača Gradske plinare Zagreb – Opskrba.

Međimurje-plin bilo je dužno kupcima najkasnije do 31. listopada dostaviti ugovore o opskrbi plinom u obvezi javne usluge i ugovorne uvjete.