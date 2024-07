Lošije od očekivanog: Zbog pada prodaje dionice Nikea pale za 20 posto

Dionice Nikea u petak su pale za čak 20 posto nakon što su izvijestili o slabijoj tromjesečnoj prodaji i smanjili izglede za narednu godinu projicirajući pad prihoda usred slabe potražnje za njihovim proizvodima. Smanjenje prihoda uslijedilo je nakon dugotrajnog restrukturiranja koje je uprava pokrenula u prosincu kada je također pretrpjela velik pad dionica nakon upozorenja o smanjenju potražnje potrošača.

No, vijest o padu potražnje u Nikeovim trgovinama i na internetu dovela je do ovog nezapamćenog pada dionica što je potaknulo nešto manji pad njegovih partnera kao što su JD Sports, Foot Locker i Under Armour. Vijest je potkopala povjerenje među analitičarima Wall Streeta, a jedan se zapitao jesu li najbolji dani tvrtke odavno prošli.

– Nike se pretjerano izložio modnim trendovima srednje klase, a koncept da je za sve potrošače menadžment Nikea bi morao zaboraviti – rekao je direktor investicijske banke TD Cowen John Kernan za Financial Times. Nikeov glavni financijski direktor Matthew Friend rekao je analitičarima da je za povratak na stare razine potrebno vrijeme, no da tvrtka poduzima ‘agresivnu‘ akciju reorganizacije zaliha u trgovinama.

Izravni prihodi od potrošača pali su osam posto u tri mjeseca te su, zaključno sa svibnjem, iznosili 5,1 milijardu dolara, dok su ukupni prihodi potonuli dva posto na 12,6 milijardi dolara.

Nike je proveo veći dio godine provodeći promjenu strategije i plan uštede vrijedan dvije milijarde dolara koji je predstavljen u prosincu. Cijeli plan usredotočen je na izravnu prodaju potrošačima te digitalnu prodaju.

Ipak, izvršni direktor Nikea John Donahoe rekao je analitičarima da je sljedeći plan fokus na poticanje potrošačkih inovacija i unaprjeđenje poslovanja. Ova reorganizacija nastavak je one iz 2020. kada je Donahoe želio Nikeovu prodaju podijeliti u segmente; za muškarce, žene i djecu, dok je do sada ona bila podijeljena po pojedinačnim sportovima poput trčanja, nogometa, košarke i slično.

Čini se da su ti napori urodili plodom pa je Friend rekao da tvrtka sada ima za cilj vratiti tržišni udio kakav je nekad imala i proširiti se na cjelokupno tržište umjesto da se fokusira na jedan određeni kanal. Ipak, mnogi ovih dana tvrde da je vjerodostojnost Nikeove uprave ozbiljno dovedena u pitanje, a dodatnu neizvjesnost investitorima daje i ponovna reorganizacija kompanije.

U posljednjem tromjesečju Nike je također izvijestio o padu prodaje u Kini gdje je njegov fizički promet pao za ‘dvoznamenkastu vrijednost‘ u usporedbi s prethodnom godinom, te o ‘neujednačenim‘ trendovima u Europi, Bliskom istoku i Africi. Iz kompanija su poručili da očekuju pad prihoda od 10 posto u tekućem tromjesečju, te dodatan pad prihoda u fiskalnoj godini 2025., koja je započela u lipnju. Prihodi Nikea bili su nešto ispod očekivanja u prošlom tromjesečju jer je prodaja njegovog brenda Converse pala za 18 posto. Na godišnjoj razini prodaja je pala 1,7 posto, dok je neto dobit porasla 45 posto.