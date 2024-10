Male modularne reaktore guraju tehnološki giganti, dionice tvrtki na rekordnim razinama

Tehnološke kompanije odlučile su se da će ‘ići na nuklearni pogon‘. Tako bi se u kratko mogao sažeti prošli tjedan u kojemu su dionice tvrtki koje proizvode male modularne nuklearne reaktore (SMR) odletjele do svojih rekorda. Nakon što su Google i Amazon potpisali ugovore sa SMR tvrtkama, čini se da nuklearna energija dobiva novi zamah.

Google je tako prošlog tjedan potpisao ugovor s tvrtkom Kairos Power o isporuci sedam modularnih nuklearnih reaktora kako bi napajao svoje žedne podatkovne cente. Tvrtke su objavile da je tehnološki div naručio SMR-ove s ukupnim kapacitetom od 500 MW, čime će Kairos, start-up osnovan prije sedam godina, staviti svoj prvi komercijalni reaktor u pogon do 2030. godine, dok se dodatni reaktori planiraju do 2035. godine.

Procvat industrije

Amazon je pak potpisao tri nova sporazuma za razvoj nuklearnih energetskih projekata, uključujući izgradnju nekoliko novih malih modularnih reaktora kao dio svog plana za prijelaz na izvore energije bez ugljika. SMR-ovi imaju manji fizički otisak, brže se grade i mogu biti priključeni na mrežu lakše od tradicionalnih reaktora. U Washingtonu će Amazonov sporazum s tvrtkom Energy Northwest omogućiti izgradnju četiri SMR-a s početnim kapacitetom od 320 MW, uz mogućnost proširenja na 960 MW, što bi moglo opskrbiti više od 770 tisuća domova. Amazon također ulaže u X-energy, tvrtku koja razvija SMR tehnologiju a tu je i sporazum s tvrtkom Dominion Energy koja bi u Virginiji trebala graditi SMR kapaciteta 300 MW kako bi se zadovoljile rastuće energetske potrebe regije.

Osim navedenih tvrtki, cijene dionica i drugih ‘nukleranih‘ kompanija su odletjele u nebo. Tako su primjerice, cijene dionica američkih SMR developera Oklo Inc i NuScale Powera porasle za 99 posto, odnosno 37 posto, nakon što su konkurenti X-energy i Kairos Power, dva privatna SMR developera, najavili financijske sporazume. Dionice Cameca, Okla, NuScalea, Constellation Energya i BWX Technologiesa također su se trgovale na rekordnim vrijednostima tijekom tjedna.

Svi ovi sporazumi podupiru postavljanje do desetak reaktora sljedeće generacije kako bi se osigurala nisko-ugljična električna energija za energetski zahtjevne podatkovne centre za umjetnu inteligenciju koje koriste Amazon i Google. Investitori su ove najave vidjeli kao dokaz da nuklearna renesansa dobiva na zamahu nakon stagnacije izazvane nesrećom u Fukushimi u Japanu 2011. godine.

Rast potražnje

Širenje podatkovnih centara potiče povijesni rast potražnje za električnom energijom u SAD-u, čime se potkopavaju napori za smanjenje oslanjanja na fosilna goriva i dekarbonizaciju. Dionice Constellationa, koji upravlja najvećim flotom konvencionalnih reaktora u SAD-u, više su se nego udvostručile od početka godine. Tvrtka je prošlog mjeseca potpisala 20-godišnji ugovor o opskrbi energijom s Microsoftom, što će dovesti do ponovnog otvaranja nuklearne elektrane Three Mile Island u Pennsylvaniji, lokacije najteže nuklearne nesreće u povijesti SAD-a, kada je jedan od reaktora doživio djelomično topljenje jezgre.

Dionice proizvođača urana Cameco ove su godine porasle za 38 posto, dok su dionice dobavljača nuklearnih komponenti BWX Technologies skočile za 65 posto.

Tvrtke koje proizvode reaktore već neko vrijeme tvrde da će biti potrebne za zadovoljavanje naglog rasta potražnje za energijom uzrokovanog umjetnom inteligencijom, ali do sada nitko nije vjerovao u njih, rekao je Seth Grae, izvršni direktor tvrtke za razvoj nuklearnog goriva Lightbridge Corporation i predsjednik Međunarodnog vijeća Američkog nuklearnog društva.

- Ova velika ulaganja pokazuju da tehnološka industrija ne vjeruje da obnovljivi izvori i baterije mogu osigurati dovoljno stabilne ili isplative energije pa će nuklearna energija biti itekako potrebna - dodao je.

Oprezni investitori

Do nedavno, investitori su bili oprezni glede financiranja uvođenja malih reaktora, koje zagovornici ističu kao manje, sigurnije i učinkovitije od velikih nuklearnih reaktora. Zabrinutosti zbog neuspjeha industrije da projekte završi na vrijeme i unutar budžeta, uz visoke kamatne stope i manjak kupaca spremnih preuzeti rizik, usporili su napredak.

Prošle godine, X-energy je bio prisiljen odustati od dogovora vrijednog 1,8 milijardi dolara o izlasku na burzu putem posebne akvizicijske tvrtke zbog ‘teških tržišnih uvjeta‘. Nedugo potom, NuScale je otkazao planove za izgradnju prvog malog reaktora u SAD-u jer nije bilo dovoljno zainteresiranih za kupnju električne energije nakon što su cijene povećane za više od 50 posto tijekom dvije godine, na 89 dolara po megavat satu.

Odluke Amazona i Googlea o ulaganju u male reaktore odražavaju njihovu potrebu za pouzdanim, isplativim i čistim izvorima električne energije za pogon nove generacije podatkovnih centara. U prvoj polovici 2024. najavljeni su novi podatkovni centri ukupne snage od gotovo 24 gigavata, što je više nego trostruko u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema podacima Wood Mackenziea.

Industrija također ima koristi od milijardi dolara financiranja iz američke vlade, koja je zabrinuta da bi Rusija i Kina — koje su već postavile nekoliko malih reaktora mogle postati nedostižni lideri u nuklearnom sektoru. Washington je također svjestan potrebe za osiguravanjem stabilnog energetskog sustava kako bi zadržao svoje vodstvo u tehnologijama umjetne inteligencije bez povećanja emisija.

- Jedina prepreka da SAD ostane lider u umjetnoj inteligenciji je energija. Nije to zemljište, nisu to čipovi, već energija. To je naš prvi cilj - rekao je Clay Sell, izvršni direktor X-energya.

Sumnja kritičara

No, kritičari upozoravaju da euforija oko nuklearne energije, a posebno malih reaktora, prikriva značajne rizike povezane s primjenom nove tehnologije, koja je u prošlosti bila sklona kašnjenjima i premašivanju troškova. Edwin Lyman, direktor sigurnosti nuklearne energije u Uniji zabrinutih znanstvenika, rekao je kako su SMR-ovi tvrtki X-energy i Kairos ‘neprovjereni dizajni‘ te da će im vjerojatno trebati puno više vremena za primjenu nego što se planira.

- Put do sigurne i pouzdane komercijalne upotrebe bilo koje eksperimentalne nuklearne tehnologije bit će težak, a danas je gotovo nemoguće procijeniti konačne troškove električne energije - rekao je Lyman.

Razvojni programi konkurenata iz drugih sektora obnovljivih izvora energije i dalje se suočavaju s regulatornim preprekama i izazovima.

- Euforija je malo pretjerana - rekao je Andres Gluski, izvršni direktor AES-a, najvećeg korporativnog developera obnovljivih izvora energije, koji je potpisao ugovore o kupnji energije ukupne snage 5,8 GW s Googleom, Microsoftom i Amazonom. Solari, vjetar i skladištenje energije u baterijama čine 95 posto kapacitete koji čekaju priključak na mrežu, dok nuklearna energija čini manje od 1 posto, prema podacima Lawrence Berkeley National Laboratorya. Nijedan projekt malog reaktora nije započeo gradnju u SAD-u, a više od 80 posto najavljenih kapaciteta tek treba ući u razvojni proces, prema Wood Mackenzieu.

Međutim, developeri malih reaktora uvjereni su da je podrška tehnoloških divova ključna promjena koja im je potrebna.

- Tehnološka zajednica dala je vrijednost ne samo pogodnostima bez emisija ugljika, već i dostupnosti i pouzdanosti. Zamah je tu – zaključuje Clayton Scott, glavni komercijalni direktor u NuScaleu.1