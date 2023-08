Milijarderi bacili oko na izgorene Havaje

Vlasnici tehnoloških tvrtki i najbogatiji ljudi na svijetu okupirali su dobar dio Havaja svojim velikim imanjima, dok se u isto vrijeme domorodački stanovnici bore kako bi zadržali ono malo zemlje što im je ostalo. Ta borba još se više zahuktala nakon što su požari poharali Havajski otok Maui, piše the Verge

Izvršni predsjednik Amazona Jeff Bezos, suosnivač PayPala Peter Thiel, predsjednik i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang i suosnivač Workdaya David Duffield posjeduju prostrana imanja na otoku Maui dok suosnivač Oraclea Larry Ellison posjeduje gotovo cijeli obližnji otok Lanai koji je također dio okruga Maui. Samo Bezos i Ellison čine dvoje od četvero najbogatijih ljudi na Zemlji ali oni nisu jedini koji su Havaje odabrali kao svoje utočište, na nesreću lokalnog stanovništva.

Kada su milijarderi na oko uzeli Havaje i počeli kupovati ogromna prostranstva na otocima, domorodcima Havaja i drugim običnim stanovnicima život je posto teško priuštiv, dok u isto vrijeme tech milijarderi zauzimaju sve veće površine havajskih otoka. Kao da se povijest ponavlja jer je zemlja od domorodaca uzeta još 1893. nakon svrgavanja havajskog kraljevstva.

Naime, u 19. stoljeću, Havaji su doživjeli znatne političke promjene. Kralj Kamehameha I. ujedinio je različite otoke pod svojom vlašću i osnovao Kraljevsku dinastiju Kamehameha. Nakon nekoliko kraljeva, uključujući Kamehamehu III. i Kamehamehu IV., Kraljevina Havaji doživjela je kontakt s europskim silama i posljedično modernizaciju. Međutim, 1893. godine grupa američkih trgovaca, plantažnih vlasnika i marinaca svrgnula je posljednjeg kralja Kraljevine Havaji, točnije, kraljicu Lili‘uokalanija. To je dovelo do uspostave privremene vlade pod vodstvom Sanforda Dolea, koja je potom zatražila aneksiju Havaja od strane Sjedinjenih Američkih Država koja se brzo i dogodila. Nakon nekoliko godina pregovora, 1898. godine Havaji su formalno anektirani te su postali teritorij SAD-a. To je označilo kraj neovisnosti Kraljevine Havaji i uspostavu američke vlasti nad otocima. Godine 1959. Havaji su postali 50. savezna država SAD-a.

Ponovna otimačina

Nakon najsmrtonosnijih šumskih požara u povijesti Havaja, stanovnici se boje novog potencijalnog otimanja zemlje od strane raznih trgovaca nekretninama u službi milijardera koji bi mogli iskoristiti katastrofu i koji su već počeli okretati brojeve telefona lokalnog stanovništva u potrazi za jeftinim izgorenim zemljištima.

- Milijarderi koji dolaze na Maui, kupuju velike komade zemlje za svoju, ne znam, sedmu kuću za odmor, a to je bolno za našu zajednicu – rekla je članica vijeća okruga Maui Keani Rawlins-Fernandez, koja je odrasla na otoku Molokai koji je dio okruga Maui.

Najekstremniji primjer je mini-carstvo Larryja Ellisona na otoku Lanai. Ellison je 2012. kupio 98 posto otoka za 300 milijuna dolara. Posjeduje blizu 90.000 hektara, uključujući većinu Lanaijevih komercijalnih nekretnina i nekoliko odmarališta Four Seasons.

- Ellison je moderni američki kralj - neshvatljivo bogat i moćan - piše Sophie Alexander u izlaganju Bloomberg Businessweeka 2022. o Ellisonovim operacijama na Lanaiju. ‘Mnogi stanari i iznajmljuju kod njega i rade za njega, a odredba u njegovim stambenim ugovorima navodi da ako dobijete otkaz u bilo kojoj od njegovih kompanija, možete biti izbačeni i iz svog doma‘, piše Alexander.

Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg navodno je platio oko 170 milijuna dolara za 1500 hektara na otoku Kauai. Godine 2017. podnio je tužbe protiv potomaka poljoprivrednika zakupaca Kuleana koji polažu pravo na zemlju, koristeći se pravnim manevrom nazvanim ‘tiho vlasništvo i podjela‘ kako bi pokušao prisiliti prodaju neizgrađenog zemljišta. Nakon što je naišao na negativne reakcije gotovo svih stanovnika otoka, odustao je od tužbe te je u lokalnim novinama The Garden Island objavio pismo u kojem je tražio svojevrsni oprost.

- Volimo Kauai i želimo biti dugoročno dobri članovi zajednice – napisao je Zuckerberg u pismu objavljenom u novinama.

Tu je naravno i vlasnik Amazona, Jeff Bezos koji je od 2021. vlasnik kuće na Mauiju. Imanje od 14 hektara koštalo ga je 78 milijuna dolara a imanje se nalazi ‘na nečemu što je možda jedini preostali pijesak na južnoj obali‘ i uključuje 10 arheoloških nalazišta, izvještava Maui Times.

Drugi val kolonizacije

Davis Price, domorodac i direktor neprofitne organizacije NDN Collective koja je posvećena izgradnji domorodačke moći kroz aktivizam kaže kako je ovo ‘kao drugi val kolonizacije gdje tehnološki moguli stvaraju na otocima Havaja svoje kolonije‘.

- Kada imate ultra-bogate ljude koji kupuju velike dijelove zemlje, dajete im i veći utjecaj na samu zajednicu što postaje prijetnja načinu života domorodačkih zajednicama – kaže Davis.

Sada, nakon požara, mnogi od tech mogula su pohrlili s obećanjima o raznoj humanitarnoj i novčanoj pomoći. Međutim, u isto vrijeme, izgorena zemljišta im miriše na jeftino, jer mnogima od ljudi koji su izgubili sve u požarima neće preostati ništa drugo doli prodati to što su nekada nazivali domom. Lokalno stanovništvo je u strahu, a neki kažu da nikakve donacije nisu dovoljne do onih koji polažu pravo na zemlju na Havajima. Za neke, najbolje što milijarderi mogu učiniti je vratiti svoju zemlju ljudima.

- Izuzetno bogati u svijetu, od Jeffa Bezosa do Oprah Winfrey, koji obećavaju novčane donacije za potporu Mauiju dok posjeduju stotine i tisuće jutara na otoku bi trebali stvarno staviti svoj novac gdje im su im usta vraćanjem zemlje domorocima Havaja i lokalnim zajednicama - rekla je Uahikea Maile, aktivistica Kanaka Maoli s Oahua i asistentica profesora domorodačke politike na Odsjeku za političke znanosti na Sveučilištu u Torontu.

U nekom poštenom svijetu to bi se i dogodilo, ali u ovom našem, vjerojatnije je da je milijarderi nastaviti kupovati zemlji i metastazirati lijepim Havajima dok će se otoci polako polarizirati na ultra bogate i ostale, baš kao i u ostatku svijeta.