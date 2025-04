Na sajmu vojne opreme u Areni predstavljen potencijalni izvozni hit

DOK-ING predstavio protuterorističko robotsko vozilo, savršeno za globalne vojne trendove i europske investicije.

Hrvatska ima svoj novi industrijski proizvod koji bi mogao biti pravi izvozni hit! Tvrtka DOK-ING predstavila je svoje prvo protuterorističko robotsko robotsko vozilo koje je namijenjeno specijalnim, interventnim, protueksplozivnim i antiterorističkim postrojbama policije i vojske. I koje može biti idealan hrvatski izvozni proizvod s obzirom na globalne trendove naoružavanja kao i na europske milijarde koje će se uložiti u zajedničku vojnu nabavku.

DOK-ING-ovo besposadno vozilo Komodo predstavljen je na regionalnom sajmu i konferenciji ASDA (Adriatic Sea Defense & Aerospace), a posebnu je pozornost izazvao jer je riječ o proizvodu široke primjene u sigurnosnom sektoru, u kriznim situacijama, vojno inženjerijskim zadaćama te u protuterorističkim operacijama. Osim toga, Komodo je višenamjensko, modularno vozilo koja se integracijom misijskih modula prilagođava različitim vojnim i civilnim primjenama, uključujući zadaćama borbene potpore, vojne inženjerije, logistike, zadaćama NBKO, kao i drugim borbenim i neborbenim zadaćama.

- Komodo može zaprimati specifične module kao i dodatne alate te predstavlja inovaciju obrambene industrija u području besposadnih sustava. Prva konfiguracija koja bi trebala biti plasirana na tržište će biti ona za djelovanje u zadaćama nuklearno- biološke- kemijsko-radiološke obrane i ugroza, a krajem ove godine bit će predstavljen tehnološki demonstrator konfiguracije za zadaće vojne inženjerije i protupokretljivosti - rekao je Gordan Pešić, član uprave DOK-ING.

Pešić je tom prilikom i potvrdio da postoji interes za razvoj kapaciteta među stranim partnerima pogotovo kad su u pitanju besposadni zračni i zemaljski sustavi.

- U strateškom partnerstvu s Rheinmetallom radimo na razvoju brojnih sposobnosti među kojima su i rješenja u području borbene potpore te pokretljivosti i protupokretljivosti - kaže Pešič. Inače, DOK-ING-ova suradnja s Rheinmetallom ima izuzetan potencijal za razvoj novih obrambenih sposobnosti čime je DOK-ING spreman učinkovitije odgovoriti na prioritetne obrambene zahtjeve koje otvaraju prilike za dodatna ulaganja u obrambenu industriju i širenje proizvodnih i razvojnih kapaciteta.

Kako je u nedavnom intervju za Lider rekao Vjekoslav Majetić, osnivač DOK-ING-a i predsjednik Nadzornog odbora, tvrtka se upravo restruktira i vrlo skoro će se podijeliti na tri stupa. Prvi stup DOK-ING-a bit će proizvodnja mobilne tehnologije za obrambeni sektor s kojim će izaći na globalno tržište, u drugom stupu razvijat će proizvode za rudarstvo, a u trećem stupu fokusiramo se na energetiku. A upravo će se ovaj prvi stup kompanije, razvoj tehnologije za obrambeni sektor, raditi s jakim partnerom, Rheinmettalom.

- S njima planiramo razvijati besposadna vozila koja će pratiti ostale vojne jedinice na terenu, na primjer kod izvlačenja vojske ili sličnih operacija, koja će osim toga moći i štititi određene dijelove teritorija. U kojem će se ta priča smjeru razvijati i kako će ti sustavi konkretno izgledati, to ću vam moći reći tek sljedeće godine. Cilj je postati tržišni lider u sektoru besposadnih borbenih i neborbenih sustava. Pregovori su prošli, postavili smo ciljeve, no tek smo pred ugovaranjem narudžbi konkretnih sustava. No, računamo da bi na temelju tog partnerstva i tog projekta DOK-ING trebao graditi svoj rast u budućnosti koja je pred nama. DOK-ING godišnje raste od 25 do 30 posto, a s ovim projektom te stope bi trebale biti i veće. Osim toga, na temelju planova koje razvijamo sa strateškim partnerom trebali bi povećati i kapacitete proizvodnje - rekao je Majetić.