Najvažniji zakoni koji idu u proceduru do kraja godine

Liderov pokušaj sastavljanja sveobuhvatnog popisa zakona zanimljivih gospodarstvu koji će do kraja godine ići u proceduru uglavnom je propao jer čak i kad se pokuša takav popis napraviti ‘pješice‘, nerijetko se udari u zid. Ne bi stoga bilo naodmet napraviti internetsku stranicu upravo za tu namjenu, mjesto na kojem bi svatko mogao imati jasan pregled propisa koji stižu

Možete samo rezignirano oboriti glavu na svoje ruke naslonjene na stol u očaju shvaćajući da nigdje na jednom mjestu nećete moći pronaći zakone koji bi trebali ići u saborsku proceduru u sljedećem kvartalu. Tako ni poduzetnik neće naći zakone koji su od životne važnosti za biznis. Pa ako zbog širine popisa zakonskih inicijativa i prihvatimo argument da se ne mogu obuhvatiti baš svi zakoni koji se pripremaju, onda se mogao na jednom mjestu postaviti barem popis ‘biznis-zakona‘.

Neki će reći ‘pa imaš portal e-Savjetovanja‘. Da, iz toga se može saznati tek dio, i to onih zakonskih prijedloga koji su upućeni u javnu raspravu, ali nema podataka kad će ti prijedlozi otići u zakonsku proceduru. A što je s onim drugima koji tek trebaju u javnu raspravu? Primjerice, na savjetovanje s javnošću potkraj svibnja poslan je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, a u saborsku je proceduru, prema podatku iz Hrvatskog sabora, ušao sredinom kolovoza. Do tada je malotko mogao znati kada će biti poslan u proceduru. Objektivno rečeno, tko bi imao vremena sve te zakonske aktivnosti istraživati ‘pješice‘, odnosno zakon po zakon, najprije na portalu e-Savjetovanja, a onda potraga je li ušao u saborsku proceduru ili nije. S jednom web-stranicom pak, primjerice linkom na Vladinoj web-stranici, ti bi podaci bili dostupni na jednom mjestu.

Pravodobna prilagodba

Možda se nekom to čini nepotrebno, ali poslovna bi zajednica sigurno željela imati takve podatke na jednom mjestu, jer bi znala u kom smjeru ide gospodarska politika, kao i gospodarski sektori, te se na vrijeme prilagoditi tim promjenama.

Zato što nema takve internetske stranice, pokušali smo istražiti koji će zakonski prijedlozi vezani uz biznis do kraja godine otići u saborsku proceduru. Nismo priču željeli širiti na podzakonske akte jer bi to bio dodatan posao za ministarstva, ali je ispalo da su i pitanja vezana uza zakone prevelik posao za one koji su nam trebali poslati te podatke. No pohvaliti treba dva ministarstva – poljoprivrede te prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja su poslala odgovore. Zahvaljujemo i ministarstvima vanjskih i europskih poslova, zatim branitelja te regionalnog razvoja i fondova EU-a, koja su nam odgovorila, ali do kraja godine nemaju zakonodavnih aktivnosti vezanih uz biznis.

U Ministarstvu poljoprivrede, koje vodi Marija Vučković, kažu da je u saborskoj proceduri Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Njima će se brisati odredba prema kojoj se cijena nekih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda formira tako da se nabavna cijena množi najmanje koeficijentom 1,10. To je bila mjera kojom se sprječavala velika marža trgovaca, ali zbog aktualne situacije (inflacije) više neće biti ograničavanja cijena, nego će se formirati na tržišnoj osnovi.

Drugi pak zakon koji ide u proceduru do kraja godine je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.

– Izmjenama i dopunama propisat će se raspolaganje šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske izvan granica građevinskog područja prilikom realizacije investicijskih projekata kao što su autoceste, hidrocentrale, željezničke pruge itd. Naime, važećim Zakonom o šumama propisano je da se nekretnine mogu izdvojiti iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske isključivo ako su u obuhvatu građevinskog područja – objašnjavaju u Ministarstvu poljoprivrede.

Proguglaj sâm

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine do kraja godine pak planira uputiti u proceduru Zakon o upravljanju i nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je da državnim građevinskim zemljištem i građevinama na njemu upravljaju županije i gradovi.

– Tako će županije, gradovi koji su županijska središta, ali i veliki gradovi s više od 35 tisuća stanovnika upravljati državnim neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine, a koji se nalaze na njihovom području. Navedeni prijedlog zakona osigurat će decentralizaciju upravljanja državnom imovinom, što bi trebalo povećati realizaciju infrastrukturnih i razvojnih projekta u Republici Hrvatskoj – napominju u Ministarstvu.

Osim tog zakona, očekuju još neke, primjerice Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o povratu sindikalne imovine, Zakon o upravljanju i održavanju zgrada te Zakon o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske. Ukupno je to šest zakona Ministarstva graditeljstva koji bi trebali biti u saborskoj proceduri do kraja godine, a neki ili možda svi i izglasani do tada.

I to je sve što smo dobili. Nije nam preostalo drugo, da podsjetimo, nego da sami tražimo. Nešto smo uspjeli pronaći pretraživanjem, ali je vrlo upitno jesmo li uspjeli otkriti sve zakonske aktivnosti vlade premijera Andreja Plenkovića do kraja godine. Naime, nije samo problem hoćemo li proguglati sve što je planirano od tih aktivnosti, nego nam pretragu dodatno otežava i neujednačenost izgleda web-stranica ministarstava. Primjerice, pokušali smo preko rubrike ‘Vijesti‘ pronaći zakonodavne aktivnosti, ali tu rubriku nemaju sva ministarstva, pa smo pokušali preko rubrike ‘Dokumenti‘…