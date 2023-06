Najveći proizvođač iPhonea počinje s proizvodnjom električnih automobila

Tajvanska tvrtka Foxconn koja je jedan od glavnih proizvođača iPhonea najavila je svoj prelazak prema proizvodnji električnih automobila.

U ekskluzivnom intervjuu za BBC, predsjednik i šef Young Liu je rekao kako vidi budućnost svoje tvrtke, a vidi ju na ‘električni pogon, ali je izrazio i zabrinutost zbog sve napetijeg odnosa između Kine i SAD-a.

- Nadamo se da će mir i stabilnost biti nešto što će čelnici ovih dviju zemalja imati na umu - rekao je 67-godišnji Liu i dodao da kao šef tvrtke mora razmišljati i o najgorem slučaju.

A ti najgori slučajevi uključuju pokušaje Pekinga da blokira Tajvan, za koji tvrdi da je dio Kine, ili još gore, da izvrši invaziju na samoupravni otok.

No, Liu se već počeo pripremati za najgori scenarij pa je istaknuo da su neke proizvodne linije, posebno one povezane s ‘proizvodima nacionalne sigurnosti‘ već premještene iz Kine u Meksiko i Vijetnam. Tu je vjerojatno mislio na poslužitelje Foxconna koji se koriste u podatkovnim centrima i mogu sadržavati osjetljive informacije.

Usavršavanje poslovanja

Foxconn, ili Hon Hai Technology Group kako je službeno poznat, započeo je s radom 1974. godine izrađujući gumbe za televizore. Sada je to jedna od najmoćnijih svjetskih tehnoloških kompanija, s godišnjim prihodom od 200 milijardi dolara (158,2 milijarde funti). Najpoznatiji su po tome što proizvode više od polovice Appleovih proizvoda – od iPhonea do iMaca – ali među svoje klijente ubraja i Microsoft, Sony, Dell i Amazon.

Tvrtka je desetljećima usavršavala svoje poslovanje. Dizajniraju proizvode u SAD-u, proizvode ih u Kini i zatim ih prodaju svijetu. Takvim tempom mala tvrtka je izrasla u velikog diva za proizvodnju komponenti kakvu je poznajemo danas.

Međutim, napetosti između Kine i SAD-a, stavile su Foxconn na nezavidno mjesto. Točno između dvije sile, upravo one koje su pokretale njegov rast do sada. SAD i Kina se svađaju oko mnogih stvari, od trgovine do rata u Ukrajini. No jedno od najvećih potencijalnih žarišta je Tajvan, gdje je sjedište Foxconna.

Tajvan je dugo bio ‘trnovito‘ pitanje, ali opetovana obećanja kineskog vođe Xi Jinpinga o ‘ponovnom ujedinjenju‘ poremetila su do tada držani status quo. U međuvremenu, SAD, pod predsjednikom Joeom Bidenom, daje podršku Tajvanu u slučaju nenadanog napada. Ipak, Bijela kuća često kaže kako održava diplomatske odnose s Pekingom, ali ne i s Taipeijem.

- Sjedinjene Države i Kina uključene su u ono što mi vidimo kao strateško natjecanje - rekla je Shihoko Goto, zamjenica direktora za azijski program u Wilson centru u Washingtonu DC.

Dodala je kako u takvoj situaciji Foxconn želi poslovati s obojicom, ali i može biti samo jedan pobjednik. Međutim, Liu ne misli da je to tako jednostavno. Također, on smatra kako je Foxconnov poslovni model, koji se oslanja na američki dizajn i kinesku proizvodnju, daleko je od završetka.

- Zapošljavamo puno radnika i većina zemalja, uključujući Kinu, želi podržati svoje radnike - rekao je Liu, dodajući da kineska vlada želi da tvrtke poput Foxconna nastave s radom zbog ogromnog broja radnih mjesta koje otvaraju.

Ipak, Zapad traži da se smanji ovisnost i ‘rizici iz Kine‘

Covid izazov

Geopolitika na stranu, Covid-19 još je jedan razlog zašto bi tvrtke mogle razmotriti ‘smanjivanje rizika‘ iz Kine. Mješavina oštrih Covid politika dovela je do prosvjeda i nereda u Foxconnovoj tvornici u Zhengzhouu, najvećoj svjetskoj tvornici iPhonea - krajem 2022. Stotine radnika, koji su se bojali širenja virusa, pješice je pobjegao iz kampusa.

Liu je tada rekao da su scene koje su se odigrale pred očima svijeta bile uzrokovane nedostatkom prijevoza zbog nepopustljive pekinške politike nulte borbe protiv Covida.

Ali kad su ga dodatno pritisnuli, priznao je da je trebao drukčije postupiti.

- Ako se ista situacija ponovi, potpuno bih zaustavio proizvodnju - rekao je, ponovivši da bi tu odluku donio čak i uz rizik da bi razljutio klijente poput Applea.

Uspjeh tvrtke zasigurno počiva na impresivnoj bazi klijenata, ali Foxconn je tim klijentima jednako neophodan. Da biste shvatili koliko je bitan za Apple, na primjer, trebate samo pogledati koliko iPhonea proizvodi Foxconn, a to je oko 60 posto prema nekim procjenama. Tvornice u Kini proizvode neke od najbitnijih dijelova uređaja - module kamere, konektore, čak i stražnju stranu kućišta telefona.

iPhone na kotačima

Ta je stručnost za koju se Liu nada da će pokrenuti i sljedeći veliki korak a to su električni automobili.

- To je kao jedan veliki iPhone, tako da smo dobro upoznati s ovim – Kaže Liu.

Foxconn se nada da će osvojiti oko 5 posto globalnog tržišta električnih vozila u sljedećih nekoliko godina što je ambiciozan cilj s obzirom na to da je tvrtka do sada napravila samo nekoliko modela električnih automobila. Ali to je kockanje za koje je Liu uvjeren da će se isplatiti.

- Nema smisla proizvoditi električne automobile na jednom mjestu, tako da je regionalizirana proizvodnja za automobile vrlo prirodna. Foxconnove tvornice automobila bit će smještene u Ohiju u SAD-u, na Tajlandu, u Indoneziji i možda čak u Indiji - rekao je.