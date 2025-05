Ne želimo ulagače koji ne razumiju načela private equity-fondova

Ključno je da investitori razumiju kako je strukturiran private equity-fond i koliki povrat i vremenski okvir mogu očekivati

Od obiteljskog ureda do jednoga od najvećih private equity-fondova u regiji – tako se u najkraćim crtama može opisati transformacija slovenskog Adventure Investmentsa u današnji Advance Capital Partners. Osnovan 2015. kao family office, Adventure Investments nakon prodaje svoje najveće investicije, Nomago Groupa, formalizirao je strukturu i otvorio se institucionalnim investitorima, uključujući mirovinske fondove. Danas Advance Capital Partners upravlja s dva private equity-fonda ukupne vrijednosti od 250 milijuna eura, s ambicijom i kapitalom za veće investicije diljem regije. U Hrvatskoj je poznat po akvizicijama Solvisa, vodećega proizvođača solarnih panela, i Sancta Domenice, poznatoga maloprodajnog lanca elektronike. O investicijskoj filozofiji, ključnim akvizicijama i planovima za daljnje širenje razgovarali smo s Alešom Škerlakom, predsjednikom Uprave Advance Capital Partnersa.

Tko su ulagači u vaše fondove i koliko ih je ukupno?

– Najveći je investitor u fond tvrtka Adventura Investments. Uz nju ulagači su svi slovenski i hrvatski mirovinski fondovi. Zapravo, pola ukupno uloženih sredstava dolazi iz Hrvatske. Imamo i privatne investitore – poduzetnike koji su prodali svoje tvrtke i odlučili ulagati u naš fond prepoznavši naš dosadašnji uspjeh i strategiju ulaganja. Pola novca ulažemo u Hrvatsku, a pola u Sloveniju, i cilj nam je održati ravnotežu ulaganja između dviju zemalja. To su tržišta na kojima se dobro snalazimo, poslovne su nam okoline bliske i poznajemo mnogo ljudi – to je za nas domaći teren. Ukupno je više od stotinu investitora i sve ih osobno poznajemo. Ne želimo da u fond investiraju oni koji ne razumiju načela poslovanja private equity-fondova. Ključno je da investitori razumiju kako je strukturiran private equity-fond i koliki povrat i vremenski okvir mogu očekivati. Naš fond osnovan je na deset godina s mogućnošću produljenja za dodatne dvije. Dakle, investitor se obvezuje na partnerstvo do dvanaest godina. Ulaganja se realiziraju sukcesivno, najčešće u prve tri godine, a novac se ulagačima počinje vraćati od sedme godine nadalje, nakon što se investicije prodaju.

U kojem su rasponu veličine kompanija koje ciljate za akvizicije?

– Naše investicije u pravilu su između deset i trideset milijuna eura, što odgovara kompanijama s EBITDA-om između pet i deset milijuna eura. Ako ulazimo u partnerstvo, možemo ići i na veće iznose, primjerice s EBITDA-om do dvadeset milijuna eura.

Koliki je trenutačno obujam kapitala kojim upravljate u fondovima i u koliko kompanija planirate na kraju uložiti?

– Imamo dva fonda. Jedan je fokusiran isključivo na Big Bang Grupu​​, a drugi je težak dvjesto milijuna eura. Sada prikupljamo završni kapital od investitora i očekujemo da će se fond dodatno povećati, moguće na 220 do 230 milijuna eura. Fond je diverzificiran u šest-sedam sektora, a cilj je ulaganje u do dvanaest kompanija poput Solvisa, turističkog i IT sektora. U našem investicijskom segmentu konkurencija je manja, a tržište nudi mnogo kvalitetnih prilika.

Spomenuli ste ulaganja u Sloveniju i Hrvatsku. Zanima li vas i šira regija?

– Regiju svakako pratimo, ali nije nam u fokusu. Naša je strategija da, kad preuzmemo kompaniju u Hrvatskoj ili Sloveniji, tražimo mogućnosti za dodatna preuzimanja (engl. add-ons) u široj regiji. Kad prepoznamo potencijal i dobru sinergiju, gledamo i tržišta Srbije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Rumunjske te Sjeverne Makedonije. Tako, primjerice, za Solvis aktivno analiziramo mogućnosti daljnjih preuzimanja u cijeloj regiji. Sličan pristup imali smo s Big Bangom: krenuli smo iz Slovenije, a zatim kupili dodatne kompanije u Hrvatskoj i Srbiji.

Kako se dogodila akvizicija Solvisa?

– Naš kriterij za odabir investicije uvijek ovisi o sektoru u koji ulažemo, odnosno njegovu potencijalu. Energetika u širem smislu ima velik potencijal, a posebno obnovljivi izvori energije. Ne samo u instalacijama i proizvodima, što danas radi Solvis, nego i energetskim rješenjima u cjelini. U tom segmentu vidimo Solvis kao najbolju kompaniju u regiji, što je bio ključan razlog za našu odluku da u njega uložimo i na taj način što kvalitetnije pokrijemo taj sektor. Pritom nam je iznimno važno da sve radimo u partnerstvu s postojećim vlasnicima. Solvis je, bez sumnje, jedna od najkvalitetnijih energetskih kompanija u regiji u segmentu obnovljivih izvora.

Dakle, sada planirate za Solvis tražiti kompatibilne kompanije u regiji?

– Da, svakako. Fokusiramo se na organski rast razvojem novih poslovnih linija i upravo u tim novim djelatnostima aktivno tražimo kompatibilne kompanije za preuzimanje. Na taj način želimo diverzificirati poslovanje i dodatno razvijati Solvis šireći ga na komplementarne segmente u regiji.

