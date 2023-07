Neke su tvrtke ‘počastile‘ zaposlenike četverodnevnim radnim tjednom. I ne, nema skrivene ‘cake‘

Produženi vikend. Ajme koji gušt! Svi uživamo kada nas koji praznik ‘počasti‘ skraćenim radnim tjednom. No, zamislite da vam je takav svaki tjedan? Zamislite da svaki tjedan u godini imate produženi vikend, odnosno radite skraćeno.

Ne, ovo nije nemoguće. Za neke zaposlenike četverodnevni radni tjedan je realnost. I ne, njihovi poslodavci ne misle da su im zaposlenici nešto ‘dužni‘ zbog toga, nema nikakve ‘cake‘. Neke tvrtke jednostavno su prigrlile ideju smanjenja radnih dana, uz iste uvjete, i to najviše kako bi, vjerovali ili ne – usrećili svoje zaposlenike.

Sve popularnija ideja

Iako je tema četverodnevnog radnog tjedna jedno vrijeme bila jako aktualna (posebno u jeku pandemije), pa je potom ‘zagasla‘, ove godine se ponovo počelo pričati o tome trebaju li i mogu li uopće tvrtke uvesti model skraćenog radnog tjedna, a da pritom financijski uvjeti zaposlenika ostanu isti. Tema se aktualizirala nakon što je u Velikoj Britaniji proveden pilot projekt u kojem su tvrtke isprobale raditi samo četiri dana u tjednu. Rezultati tog projekta bili su izrazito pozitivni.

Među više od 60 tvrtki koje su sudjelovale u ispitivanju, 92 posto poslodavaca reklo je da će nastaviti s kraćim radnim tjednom te je 30 posto njih promjenu prihvatilo trajnom, dok je među gotovo 3000 zaposlenika, 71 posto je izjavilo da osjeća smanjenje opterećenja, navodi BBC.

I naravno, ne možemo ne spomenuti da je sve ovo dio velike promjene na tržištu rada dogodila posljednjih godina, posebno potaknutom pandemijom. No, eki stručnjaci smatraju da je sve ovo prirodni civilizacijski odgovor na brzinu rada i tehnologije koje dolaze (AI), a pandemija je u cijeloj priči bila samo katalizator.

A kako oko ovog pitanja stoje hrvatske tvrtke? Četverodnevni radni model zasigurno je prisutniji u stranim državama, ali i neke tvrtke u Hrvatskoj svakako mogu poslužiti kao dobar primjer i dokaz da se to može!

‘Drukčiji od drugih‘

Jedan od takvih primjera je tvrtka Imago Ogilvy. Četverodnevni radni tjedan uvela je početkom 2022. godine, a otvoreno kažu da je uvođenje takvog načina rada bila je direktna posljedica pandemije. Naime, upravo su zbog pandemije vidjeli da mogu raditi u raznolikim uvjetima, i to prvenstveno od doma. No, kako to da se onda nisu odlučili za rad od kuće?

– Zanimljivo je da većini rad od kuće nije baš bio najdraži ‘modus operandi‘. Zbog prirode našeg posla, koja iziskuje jako puno timskog rada, ali i druželjubivih Imagovaca, zapravo smo jedva čekali vratiti se u ured. I tako se počelo razmišljati o, do nedavno nezamislivom, neradnom petku. Jer, ako smo mjesecima mogli raditi odvojeno i biti produktivni, zašto ne bi zajedno, u četiri dana, bili još produktivniji, i pretvorili svaki vikend u produženi? I tako je krenuo testni period, u kojem smo od ponedjeljka do četvrtka svi bili u uredu i trudili se ‘raščistiti‘ petak, koji smo svi, u tom periodu odrađivali od doma – objasnila je Nela Fegić Moguljak, Head of Digital & Co-Executive Director tvrtke Imago Ogilvy.

Testni period odigrao je važnu ulogu kako bi u tvrtki vidjeli je li moguće posao organizirati na drugačiji način, ali i kako bi otkrili potencijalne probleme. Nakon tri mjeseca testiranja, uveli su četverodnevni radni tjedan.

Lagodnije ljeto

A nešto drugačiji, ali opet sličan model uveli su i u tvrtki Productive. Iako za sada veći dio godine rade ‘normalno‘, odnosno kao i većina – pet dana u tjednu – oni su svoje zaposlenike ‘počastili‘ skraćenim radnim tjednom kroz cijelo ljeto. Takav model prvi su puta proveli 2021. godine kada su htjeli su zaposlenicima ponuditi bolju ravnotežu između privatnog i poslovnog života i više autonomije. Tada su tijekom srpnja i kolovoza eksperimentalno uveli četverodnevni radni tjedni. Eksperiment je, izgleda, proradio jer istu praksu ponovili i ove godine.

– Model funkcionira tako da se tjedno radi 32 sata umjesto 40 sati, dok plaća zaposlenicima ostaje ista. Budući da je prošle godine sve prošlo u najboljem mogućem redu, odlučili smo ponoviti trodnevne vikende i ovo ljeto. Interno se za ovaj način rada organiziramo tako da prilagođavamo očekivanja o količini posla koji se može obaviti u četiri dana i fokusiramo se na onaj dio posla koji donosi najviše pozitivnog utjecaja na rast i razvoj poslovanja. Svi imaju trodnevni vikend kao što smo im obećali, ali neki kolege koji su u direktnom kontaktu s kupcima umjesto petka imaju slobodan ponedjeljak. Otvoreno komuniciramo i našim kupcima da ne radimo petkom, za što imaju razumijevanja – objasnili su iz Productivea.

Sretniji zaposlenik je bolji zaposlenik!

A razlog zašto su se odlučili na ovaj način rada kroz ljeto u novinarstvu bismo objasnili terminom ‘sezona kiselih krastavaca‘, no iz Productivea navode da se radi o usporavanju poslovnih aktivnosti. Osim toga, postoji još jedan važan razlog – želja za pozitivnim utjecajem na zadovoljstvo zaposlenika. A upravo je zadovoljstvo zaposlenika na vrhu njihove liste prednosti četverodnevnog radnog tjedna – zajedno s još boljim timskim radom.

– Stalno smo u potrazi za benefitima koji će najviše utjecati na zadovoljstvo zaposlenika. Od svega što do sad već nudimo, zaposlenicima je ovo najdraži benefit do sada. Uostalom, tko ne bi volio imati mali godišnji svaki vikend? – istaknuli su iz Productivea.

No, ističu i da je izazovno je pretočiti 40 radnih sati u 32 sata. Zbog toga su naučili držati fokus na najbitnijim stvarima – što u jednu ruku i pomaže zaposlenicima da budu efikasniji u svom radu. Između ostalog, prema internom istraživanju koje su proveli prošle godine, 82 posto njihovih zaposlenika smatra da ih četverodnevni radni tjedan čini jednako ili čak više produktivnima od tradicionalnog radnog tjedna od 40 sati.

Glavne prednosti: Veći broj dana za odmor

Veća produktivnost

Smanjenje troškova ureda i potrošnje energije

Porast zadovoljstva zaposlenika

Nema povratka na staro

Inače, istraživanja pokazuju da koji rade vrlo aktivno i više od osam sati, do četvrtog dana u radnom tjednu počinju osjećati frustraciju jer počinju shvaćati da su manje produktivni – a to dodatno generira stres. Osim toga, zbog današnjeg stila života potrebnije nam je više vremena za opuštanje.

Upravo zato i u Imagu vide brojne prednosti ovakvog modela rada. A osim spomenute motivacije i zadovoljstva, dodaju i financijske rezultate.

– Definitivno najveća prednost je work life balance. Svako od nas ima dodatna 52 slobodna dana godišnje, odnosno ne treba nam državni praznik, da bi imali produženi vikend. Činjenica da radimo samo četiri dana definitivno utječe na produktivnost jer svi znamo da ukoliko želimo zadržati ovakav način rada, moramo sve posložiti i odraditi u četiri radna dana, što znači da nema odgađanja stvari, a sve se mora dobro promisliti i isplanirati – istaknula je Fegić Moguljak. Dodaje i da nije važno koliko sati se uloži u rad, već koliko su ljudi fokusirani pri radu.

Fegić Moguljak priznaje i da se ponekad ‘dogodi‘ pokoji radni petak, ako je nešto hitno, no većinom ih klijenti podržavaju u ovom načinu rada. Uzevši sve to u obzir, trenutno ne vide razloga za povratak na staro.

I u Productiveu navode da bi voljeli trajno uvesti četverodnevni način rada. Ipak prije no što naprave taj korak, ističu da moraju još uznapredovati kao organizacija.

Pogodnosti bez skrivene ‘cake‘

– Kada je neradni petak najavljen, svi su bili jako iznenađeni i čekali da im kažemo u čemu je ‘caka‘. Ali stvarno je nije bilo - plaće su ostale iste, a dobiven je dan u tjednu više za što god želiš. Nitko se ne žali, dapače – kazala je Fegić Moguljak.

No zašto više tvrtki u Hrvatskoj ne koristi ovaka model? Kako nam je objasnila HR stručnjakinja, razloga je više, a jedan od krivaca, i u ovom slučaju, je već neko vrijeme ‘popularna‘ inflacija. Naime, problem s inflacijom temelji se na ‘ osjećaju‘ da su plaće premale u odnosu na potrošačku košaricu pogotovo nakon uvođenja eura i tu je i psihološki i realni tržišni moment.

Poslodavci bi svakako uz smanjivanje radnih sati morali ići sa zadržavanjem plaće te bi to smatrali ‘troškom‘ i bili manje skloni bilo kakvim korekcijama plaća na gore. Između ostalog, slično je bilo i s radom od kuće koje je u Hrvatskoj kasnio pa je za očekivati da ćemo i u ovu promjenu ulaziti vrlo konzervativno i oprezno.