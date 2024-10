NPOO: Top 100 korisnika dobilo milijardu eura

Uz Rimčeve robotaksije među prvih se dvadeset dobitnika našla još samo jedna privatna tvrtka, Jabuka LDC, a u prvih pedeset ugurao se još i LDC Agro

Oko milijardu eura isplaćeno je do sada za sto najvećih korisnika Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, među kojima su samo 22 privatne tvrtke. Očekivano, najveći su dobitnici europskih sredstava ministarstva, državna i lokalna poduzeća i institucije. Sukus je to izvještaja o stotinu najvećih korisnika NPOO-a koji je ovih dana objavljen na Vladinim službenim stranicama.

Gledano pojedinačno, najviše novca dobila je državna tvrtka Plinacro, 112,4 milijuna eura, i to za povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku te jačanje plinske infrastrukture. Tako je s trona izbacila Project 3 Mobility Mate Rimca, koji je do sada dobio oko 89 milijuna eura predujma za projekt robotaksija. Na trećemu je mjestu HOPS sa 76,2 milijuna eura za revitalizaciju, gradnju i digitalizaciju energetskog sustava, što je tek trećina od predviđenih 212 milijuna eura za tu namjenu.

Tek pokoji privatnik

Kao što je bilo razvidno iz prije objavljenih podataka, novac iz EU-a i dalje se većinom usmjerava na infrastrukturne projekte, među kojima dominiraju ulaganja u javne vodoopskrbne mreže i sustave odvodnje otpadnih voda. Na popisu najvećih dobitnika NPOO-a čak su 53 takve investicije koje od Dubrovnika i Sinja pa do Slatine, Osijeka i Vinkovaca provode lokalne vodoopskrbne tvrtke. Za tu namjenu do sada je utrošeno 256 milijuna eura, odnosno četvrtina svih isplaćenih sredstava za stotinu najvećih.

Većina tih projekata još je u tijeku, pa će ukupan iznos za ovu svrhu na kraju biti i veći jer se u sklopu NPOO-a planira sagraditi i rekonstruirati 956 kilometara mreže javne vodoopskrbe i 775 kilometara mreže javne odvodnje. Među najvećim su dobitnicima NPOO-ovih sredstava i Hrvatske vode, kojima je do sada isplaćeno 54,9 milijuna eura za program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama, od čega 10 milijuna eura u proteklih šest mjeseci.

A na rang-listi ispred te je tvrtke Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije s ukupno do sada isplaćenih 74 milijuna eura, od kojih je najveći dio potrošen za nadogradnju centra dijeljenih usluga, konsolidaciju sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH te provedbu mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela.

Uz Rimčeve robotaksije među prvih se dvadeset dobitnika našla još samo jedna privatna tvrtka, Jabuka LDC, a u prvih pedeset ugurao se još LDC Agro. Obje su tvrtke dobile sredstva za gradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

Iako je provedba Nacionalnog plana oporavka i otpornosti već u poodmakloj fazi, i dalje je teško prognozirati koliko ćemo u konačnici moći biti zadovoljni cijelim programom i realizacijom investicija. U povlačenju tranši do sada smo bili iznimno uspješni, no provedba većine investicija još je u tijeku ili nije započela, a sve investicije (javne i privatne) moraju se završiti do kraja lipnja 2026. pa će se tek tada moći dati zaključna ocjena.