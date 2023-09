Plenković: Cijene energije ostaju iste za sve osim velikih poduzeća, ograničavaju se cijene 30 artikala

Nakon jučerašnjih konzultacija s predstavnicima sindikata, poslodavaca, umirovljenika, gospodarskom, obrtničkom i poljoprivrednom komorom te predstavnicima najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, kao i najvećih banaka, premijer Andrej Plenković predstavio je danas novi paket mjera pomoći za građane i poduzetnike.

– Ovaj paket kao i svi dosadašnji ima za cilj održati nisku cijenu energije, prije svega električne energije, budući da smo plin regulirali na godinu dana do ožujka iduće godine. Cijena električne energije za sve, i za građane, i za institucije i poduzetnike, ostaje ista – najavio je Plenković, dodajući da će se najugroženijima osigurati jednoratnu pomoć za prevladavanje krize.

Nove mjere koje će stupiti na snagu 1. listopada i trajati do konca ožujka 2024. vrijedne su 464 milijuna eura.

Zahvaljujući mjerama Vlade, u 2022. građani su imali tri i pol puta jeftinije račune struje, dok su u 2023. godini računi bili upola jeftiniji, dodao je Plenković. Mjere pomoći odnosit će se i na sve državne institucije i poduzeća, ali ne vrijede za velika poduzeća. Kako je Plenković objasnio, razlog su niže cijene energije, no ako dođe do ozbiljnijih poremećaja na tržištu električne energije, Vlada će ponovno reagirati mjerama pomoći. Potpora za poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom struje do 10 GWh ostaje ista.

Snižena stopa PDV-a produžuje se do 31. ožujka 2024., za plin, toplinske stanice, ogrjevno drvo, pelete itd. Za kućanstva i poduzetnike ostaje nepromijenjena cijena toplinske energije, što je mjera vrijedna 267 milijuna eura godišnje.

Umirovljenici, njih 720 tisuća, koji imaju mirovinu do 700 eura, dobit će jednokratne naknade i dodatke. Novost je što su sada u ove mjere, za koju su osigurana sredstva od 72 milijuna eura, uključeni i zaposleni umirovljenici.

Ograničene cijene artikala

Navedenim mjerama, s obzirom na trend pada inflacije, ali i blagi rast u kolovozu, nastoji se potaknuti daljnje smanjivanje cijena, objasnio je Plenković. A dodatna mjera koja će to omogućiti jest i ograničavanje cijena osnovnih proizvoda.

Cijene se, kako je najavljeno, ne mijenjaju za suncokretovo ulje, mlijeko, brašno, šećer, cijelo pile, svinjsko mljeveno meso.

Novi proizvodi koje su uvrstili u listu od 30 osnovnih proizvoda kojima ograničavaju cijene su: jogurt, polutvrdi sir Gouda, riža, špageti, svježa jaja, svinjski vrat, juneći vrat, hrenovke, hamburger, krumpir, mrkva, šareni grah, pasirana rajčica, limun, jabuka Gala, mliječna čokolada, sirup sa šećerom, pasta za zube, gel za tuširanje, šampon, toaletni papir, higijenski ulošci i pelene.

– Kada bi netko otišao u dućan i kupio ove proizvode, krajem prošle godine platio bi ih 99.68 eura. S novim cijenama platio bi 76,19 eura, što je sniženje od 23 eura. Svi će trgovci dobiti na korištenje oznaku za ograničene cijene, tako da potrošači mogu vidjeti koji su to proizvodi kojima su ograničene cijene. Ponavljam, inflaciju možemo suzbijati s aspekta monetarne politike, a to su kamatne cijene, fiskalne politike, a to su porezi te ovakvim mjerama – rekao je Plenković.

Povećanje kamata na depozite, ali ne i na stambene kredite

Također, banke će povećati kamatne stope na depozite, odnosno štednju građana.

– To je mjera koja ide u prilog građana i djeluje protuinflacijski. Banke su prepoznale napore Vlade koje smo podržali, nakon što je Vlada izdala obveznice, a nakon trezorskih zapisa banke idu za povećanjem kamata na štednju. Također je važno da smo dobili jamstva čelnih ljudi banaka da povećanje kamatnih stopa na štednju neće povećati kamatne stope na stambene kredite – pojasnio je Plenković.