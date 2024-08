Plenković: Prihodi od turizma bit će veći nego prošle godine

Premijer Andrej Plenković kazao je u četvrtak na sjednici Vlade da se turistička sezona odvija u skladu s očekivanjima, da su od početka godine porasli dolasci turista i noćenja i da će, zahvaljujući tome, prihodi od turizma biti veći nego lani te najavio smanjenje mjera za borbu protiv krize.

U uvodu u prvu sjednicu Vlade nakon godišnjih odmora premijer je, među ostalim, naveo da je od početka godine zabilježeno 15,3 milijuna dolazaka turista i 79,3 milijuna noćenja, što je tri posto više dolazaka i jedan posto više noćenja u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

- Predsezona je bila rekordna, očekuje se i odlična posezona, pa vjerujemo da će i prihodi od turizma biti veći nego prošle godine - kazao je premijer.

Najavio je rebalans proračuna i nastavak odgovornog upravljanja javnim financijama. To je, kazao je, dosad Hrvatskoj dalo izuzetno visok međunarodni kredibilitet i utjecalo na kreditni rejting, koji je najviši po sve tri svjetske rejting agencije.

Plenković najavio postupno smanjivanje mjera za borbu protiv krize

Premijer je u uvodnom dijelu sjednice Vlade kazao i da se vode konzultacije o novom paketu mjera za borbu protiv energetske krize, a da će se kod njegova donošenja voditi briga o europskom kontekstu, koji je takav da se ide ka smanjenju tih mjera. Kako je istaknuo, pristupit će tome na način da će uvažavati promjenjene okolnosti, budući da su aktualne mjere na snazi već praktično dvije i pol godine.

- One će biti kalibrirane, prilagođene, vodit ćemo računa o najugroženijim skupinama, ali jednako tako uzet ćemo u obzir i činjenice da je širi kontekst politike i vlade i situacije na tržištu, u gospodarstvu, ali i europski kontekst takav da se postupno ide ka smanjenju mjera i paketa koji su do sada donesni, jer mi smo uspjeli u onome što je bilo najvažnije u proteklim godinama, a to je da smo učuvali socijalnu koheziju u vremenu najveće energetske krize, kombinacijom mjera koje su išle za potporom prema građanima, prema najugroženijima, prema umirovljenicima, a jednako tako i prema malim, srednjim i mikropoduzetnicima i svim mogućim institucijama od općina, gradova, županija pa do dječjih vrtića, škola, fakulteta, domova za starije i bolnica -rekao je Plenković.

Dodao je da će se nakon konzultacija koje se trenutno vode na razini resora izaći dovoljno rano s novim paketom mjera. Ujedno, rekao je da će nastaviti aktivnosti za smanjenje inflatornih pritisaka, na čemu su radili cijelo vvrijeme i razgovarati sa socijalnim partnerima.

Podsjetimo, u ožujku ove godine Vlada je donijela šesti po redu paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, vrijedan 503 milijuna eura, kojima se ciljalo zadržati nisku cijenu energenata i štititi od inflacije. Tako su cijene struje, plina i toplinske energije subvencionirane sve do 30. rujna, kao i cijene 30 osnovnih proizvoda.