Počinje primjena minimalnog globalnog poreza na dobit

Velike multinacionalne tvrtke po prvi put će podlijegati globalnom minimalnom porezu s obzirom da se uvode značajne prekogranične porezne reforme kojima se nastoji prikupiti do 220 milijardi dolara dodatnog godišnjeg poreznog prihoda.

Gotovo tri godine nakon što je 140 zemalja postiglo dogovor o zatvaranju očiglednih rupa u zakonu u međunarodnom sustavu, neka velika gospodarstva od siječnja će početi primjenjivati efektivnu poreznu stopu od najmanje 15 posto na dobit poduzeća, piše Financial Times.

Prema nizu međusobno povezanih pravila, ako se dobit multinacionalne kompanije oporezuje ispod ove stope u jednoj zemlji, druge će zemlje moći naplatiti dodatnu pristojbu. OECD, koji je pokrenuo reforme, procjenjuje da će povećati godišnje porezne prihode za čak devet posto ili 220 milijardi dolara diljem svijeta.

Jason Ward, glavni analitičar Centra za međunarodnu odgovornost za porez na dobit, pohvalio je "super pametan dizajn" reforme. -To će smanjiti poticaje kompanija da koriste porezne oaze i poticaje zemljama da budu porezne oaze”, rekao je, dodajući da to “ozbiljno koči ono što je bila utrka prema dnu - istaknuo je Ward.

Prvi val jurisdikcija koje uvode globalni minimalni porez od siječnja uključuje EU, UK, Norvešku, Australiju, Južnu Koreju, Japan i Kanadu. Pravila će se primjenjivati na multinacionalne tvrtke s godišnjim prometom većim od 750 milijuna eura.

Sudjelovat će nekoliko zemalja koje su multinacionalne kompanije dugo smatrale utočištima, uključujući Irsku, Luksemburg, Nizozemsku, Švicarsku i Barbados, koje su prethodno imale stopu poreza na dobit od 5,5 posto.

Ni SAD ni Kina još nisu uvele zakone koji bi to učinili unatoč tome što su podržale dogovor 2021. Ali globalne reforme osmišljene su tako da i dalje imaju značajan učinak.

Dogovor koji OECD postigao 2021. sastoji se od dva "stupa". Prvi ima za cilj natjerati multinacionalne tvrtke da plaćaju više poreza tamo gdje posluju, dok drugi uspostavlja globalnu minimalnu stopu poreza na dobit.

Pravila znače da nakon što neke zemlje uvedu globalnu stopu, druge zemlje imaju poticaj da to učine jer u suprotnom zemlje sudionice mogu ubirati porez na njihov trošak.

Iako mnogo toga ovisi o provedbi i odgovoru multinacionalnih kompanija, preliminarna analiza sugerira da će zemlje sudionice koje imaju značajan niskooporezovani profit poduzeća biti rani dobitnici.

- Ljudi nisu razmišljali o tome da Irsku nagradimo što je porezna oaza - rekao je Ward. "Ali to bi mogla biti neželjena posljedica."

Porezna konkurencija neće umrijeti

Manal Corwin, šefica poreznog odjela u OECD-u, rekla je za Financial Times da bi praćenje gdje su dodatni prihodi završili u ranim fazama predstavljalo samo "snimku" reformi.

"Ovo će se promijeniti s vremenom", rekla je. "Budući trag je vrijednost onoga što se isporučuje." Corwin je rekla da je kroz uklanjanje distorzija u sustavu u konačnici očekivala da će se plaćati više poreza "tamo gdje se odvijaju gospodarske aktivnosti".

OECD je prošle godine potvrdio da će globalni izračun minimalnog poreza omogućiti povoljniji tretman za određene porezne olakšice, posebice neke prenosive olakšice sadržane u američkom Zakonu o smanjenju inflacije.

Will Morris, voditelj globalne porezne politike u PwC US, rekao je da će investicijska središta vjerojatno prikupiti dodatne porezne prihode pod novim režimom i "vratiti to poslovanju" putem druge strane vlade. - Porezna konkurencija neće umrijeti - prebacit će se na subvencije i kredite - rekao je Morris.

Ova bi dinamika dovela do nižeg iznosa poreza koji bi mnoge zemlje prikupile nego što je OECD predvidio, zaključio je Morris i bio je zabrinut da bi se okrivilo poslovanje.

Ostala izuzeća uključena su tijekom pregovora o sporazumu, kao što je izuzeće za "supstancu", tako da pravila ne obeshrabruju ulaganja u materijalnu imovinu kao što su proizvodne tvornice i strojevi.

Ovo izuzeće je izazvalo kritike jer može omogućiti tvrtkama da plaćaju porez ispod stope od 15 posto ako imaju dovoljno stvarne aktivnosti u zemljama s niskim porezima.

Valentin Bendlinger, akademik koji se specijalizirao za globalni minimalni porez, rekao je da, iako složena pravila čine njegove prihodovne učinke neizvjesnima, očekuje "čudovište usklađenosti i za porezne uprave i za multinacionalne kompanije".