Porezni obveznici u Las Vegasu ne žele javnim novcem graditi novi stadion jer im je "neisplativ"

I dok je novi stadion u Kranjčevićevoj u Zagrebu najavio sam gradonačelnik metropole, Tomislav Tomašević, ponosno istaknuvši kako će se on najvećim dijelom financirati javnim, dakle gradskim sredstvima, a ako "uleti" išta od UEFA-e super, ako ne, ha Bože moj, javna vlast u jednom drugom gradu, Las Vegasu, oklijeva novcem poreznih obveznika graditi stadion jer im - nije isplativo.

Trebaju javni novac

Naime, bejzbolski klub iz Oaklanda, Athletics, želi napustiti grad u kojem su počeli svoju sportsku priču jer im je stadion premali, može ugostiti tek 9.000 gledatelja, a osim toga nije baš ni moderan. A kad već moraju graditi novi odlučili su se za glavni grad američke savezne države Nevade jer su računali kako je to pravo mjesto na kojem će sigurno izvući jack pot u kockarskoj igri naziva - trebamo i malo javnih sredstava!

Priča je bila sprema, doći ćemo kod vas na Strip, dovest ćemo gledatelje koji će kupovati ića i pića, tumarati trgovinama prije i poslije utakmica, uplaćivati noćenja u hotelima, vjenčanja pred fake Elvisom i ono najvažnije - kockati, a vi nama dajte nešto love za stadion. Nije da nemate, poruka je bila jasna.

- Trebamo samo 380 milijuna dolara od poreznih obveznika - zavapili su molećivo čelnici bejzbolskog kluba gradskim ocima u Las Vegasu. Dobro, osim tih para trebaju i porezne olakšice i malo poticaja za izgradnju stadiona, kako bi se lakše odvažili na investiciju od 1,5 milijardi dolara koja će, ovako su oni to rezonirali gradu u pustinji, ostati generacijama koje dolaze.

Stadion - dobitak ili gubitak?

Otvorilo je to nesvakidašnju javnu raspravu kakva se u Americi ne viđa često u kojoj se polarizirala javnost i u kojoj su se zauzimale strane - oni koji su isticali da će još jedan bejzbolski stadion pomoći dodatno lokalnoj turističkoj ponudi koja se ionako oduvijek oslanja na zabavu i na one koji su dvojili što će ustvari stadionom monetizirati. Ugostitelji i turistički djelatnici su naravno bili za to da se novac poreznih obveznika uloži u takvu investiciju, a ekonomski think tank-ovi nisu bili baš tako uvjereni da će ta priča biti dobra ideja.

Joe Lombardu, guverner Nevade, nije dvojio, novac nije pitanje, novca ima, poručio je, no gradske vlasti su ipak nesklone dati toliko sredstava za stadion za klub koji je ionako u vlasništvu milijardera, nasljednika osnivača Gapa.

Roger Noll, profesor emeritus na američkom sveučilištu Stanford, jedan od svjetskih autoriteta za ekonomiju sporta, pak kaže da stadioni NFL-a (op. a., stadioni za američku bejzbolsku ligu) ne generiraju značajan lokalni gospodarski rast, a inkrementalni prihod od poreza nije dovoljan da pokrije bilo kakav značajan financijski doprinos grada. On je rekao i to da će Las Vegas Athletics morati privući mnogo novih posjetitelja koji u Las Vegas nikad ne bi došli sami po sebi, no on isto tako smatra da se to neće dogoditi jer bejzbolska momčad ne može gradu koji već vrvi od mogućnosti za zabavu donijeti toliko novih posjetitelja.

- Bejzbol i nogometni stadioni s travom naprosto ne donese toliki novac kao neki drugi objekti, poput košarkaških i hokejaških arena. One predstavljaju daleko bolji biznis za gradove, jer se češće koriste - rekao je Noll.

Kako će završiti trakavica oko javnog sufinanciranja stadiona u Las Vegasu, još je neizvjesno, dok kod nas takve javne rasprave nije ni bilo.