Poslovni sajmovi: Uspješnim državama ključni, hrvatskoj vladi preskupi

Najveći sajam mobilne tehnologije MWC (Mobile World Congress), koji se svake godine održava u Barceloni, i ove je godine okupio najvažnije globalne predstavnike te industrije, ali na njemu su predstavljene i mnoge male, široj javnosti nepoznate tvrtke iz cijeloga svijeta, i to na nacionalnim štandovima, odnosno u paviljonima koje su za njih zakupile njihove zemlje. Tako su u Barceloni bili paviljoni Austrije, Belgije, Francuske, Kolumbije, Estonije, Finske, Japana, Južne Koreje, Španjolske i – Slovenije. Nema Slovenija baš puno igrača u mobilnoj tehnologiji, ali oni koji su u tome, predstavili su se na sajmu i, kako doznajemo, pao je i poneki važan posao.

Slovenci to rade bolje

Slovenija je nastupe na međunarodnim sajmovima počela shvaćati ozbiljno otkad je organizaciju odlazaka na takve manifestacije 2021. prezeo​ Spirit, agencija specijalizirana za potporu izvoznicima, posebice pri internacionalizaciji poslovanja, a sajmovi su važan dio te agende.

Uloga agencije nije prazno slovo na papiru; ona doista pomaže u organizaciji sajmova tako da na svakom većem ili važnijem zakupi nacionalni štand ili čak paviljon na kojem se brendiraju i zemlja i slovenske tvrtke. Pri tome je trošak za one koje vodi na sajam gotovo simboličan. Spirit rješava zakup prostora, tehniku, upisuje izlagače u katalog sajma, a organizira i sajamski nastup. Nerijetko plaća i put na sajam te dopremu proizvoda koje tvrtke na njemu predstavljaju, pa ispada da je jedini trošak za tvrtke smještaj i trošak vlastitog osoblja. Već sada prima prijave za sajmove 2025.! Lako tako, ističu hrvatski gospodarstvenici kad se nađu pokraj velebnih štandova slovenskih kolega,koji su tehnološki nerijetko i vrlo napredni. Ne radi to agencija Spirit iz čistog altruizma – odlasci na sajmove pokazuju se najboljim mjestom za sklapanje kvalitetnih odnosa i izdašnih poslovnih ugovora s klijentima, ali su i skupi. Odlazak na one najveće, gdje se uspostavljaju doista ozbiljne suradnje, može stajati oko sto tisuća eura, rijetko niže, zato se potpora slovenskih institucija itekako cijeni.

Da Slovenci to rade bolje od nas, primjećuju i domaći poduzetnici, pa ne začuđuje što je to bila i jedna od glavnih tema na nedavno održanome Liderovu Klubu izvoznika. Ne boli domaće poduzetnike to što su hrvatski nacionalni štandovi, kad ih netko organizira, skromniji od slovenskih. Više im smeta spoznaja što na međunarodne sajmove, pogotovo one velike na kojima je važno biti viđen i dosljedno odlaziti na njih, a koji su i najskuplji, najčešće odlaze tvrtke ‘prema zaslugama‘. Ipak, ni oni, a ni drugi poduzetnici u Hrvatskoj, ne misle odustati od odlazaka na sajmove, ma koliko bili skupi. Možda jesu skupi, ali i isplativi su. Poslovi koji se ondje zaključe zaslužni su za velik broj hrvatskih šlepera koji, puni do vrha, prelaze naše granice do svojih kupaca. Ondje gdje se proizvod može vidjeti, opipati, isprobati, počinje priča o uspješnoj izvoznoj ekonomiji.

