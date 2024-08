Potrošači izmučeni inflacijom ‘rasklimali‘ fotelju šefa Nestlea

Nedavna smjena prvog čovjeka Nestlea posljedica je, ni manje ni više, već izgubljenog povjerenja potrošača u razdoblju bujajuće inflacije. Iznenadni odlazak Marka Schneidera s čela švicarskog prehrambenog diva prošloga je četvrtka izazvao svojevrsni ‘potres‘ na Ženevskom jezeru - to najbolje pokazuje činjenica da je cijena dionice odmah pala za četiri posto. Reakcija investitora ne treba čuditi - Schneider je u osam godina, koliko je bio glavni šef uspješno proveo Nestle kroz pandemiju koronavirusa tijekom koje je vrijednost kompanije dosegla rekordnu razinu. K tome, povećao je marže unatoč problemima s lancima opskrbe te pokrenuo najveću reorganizaciju poslovanja u povijesti kompanije iz Veveyja.

Sporiji rast od konkurenata

Službeno, iz Nestlea nisu pojasnili iz kojih je razloga 58-godišnji njemački menadžer otišao s čelne pozicije, a o tome nije želio javno govoriti ni Schneider. Reuters stoga piše, pozivajući se na tri upućena izvora, kako je donedavni kormilar jednostavno – smijenjen. Tako jedan od izvora ističe kako je razlog smjene zabrinutost upravnog odbora slabašnim rastom prodaje. Također, nije im se svidjelo što razvoj novih proizvoda traje predugo. Argument o sporom rastu prodaje nije bez utemeljenja.

Kad je Mark Schneider 2017. preuzeo dirigentsku palicu u Nestleu, kompanija čiji portfelj broji više od 2000 brendova bilježio je prodaju od 89,5 milijardi franaka. Prošle godine prodaja je iznosila 93 milijarde franaka. Drugim riječima, prodaja je u tom razdoblju porasla za malo više od tri posto. S druge strane, Nestleovi globalni konkurenti bilježili su daleko snažniji rast. Ponajviše to vrijedi za američki PepsiCo čija je prodaja od 2017. do 2023. narasla za 44 posto, na 91,5 milijardi dolara. Unileverova prodaja od 59,6 milijardi eura u tom je razdoblju povećana za 11 posto, a Mondalezova za gotovo 40 posto.

S druge strane, Pepsico i Unilever u tom razdoblju nisu uspjeli održati rast operativne marže kao što je to uspjelu Nestleu. Taj pokazatelj Mark Schneider povećao je sa 16,5 na 17,3 posto. Svojevrsni ‘početak kraja‘ dogodio se prošle godine kad je prodaja sa 94,4 milijarde franaka pala na već spomenutih 93 milijarde franaka. Analitičari su to pripisali gubitku povjerenja kod dijela potrošača uslijed velikog skoka cijena hrane i posljedično inflacije prije gotovo dvije godine. Dokazuju to i podaci Nielsena prema kojima je udjel Nestleove prodaje u europskim i američkim supermarketima snažno pao u ovom prvom polugodištu.

Donedavno nepogrešiv

Zahvaljujući velikom rastu prodaje tijekom pandemije (2021. prodaja je narasla sa 84,3 na 87,1 milijardu franaka, a 2022. na 94,4 milijarde franaka), u siječnju 2022. cijena Nestleove dionice dosegla je rekordnu cijenu od 129,5 franaka. No, od tada je pala za 30 posto. Prije dvije godine Mark Schneider nije mogao ništa učiniti pogrešno, a sada se čini da je sve napravio krivo, komentirao je za Reuters Bruno Monteyne, analitičar Bernsteina. - Međutim, je pad cijene dionice dovoljno dobar razlog za razlaz s izvršnim direktorom koji je do prije dvije godine proglašen najboljim čelnikom u globalnom prehrambenom sektoru - dodao je Monteyne.

Mark Schneider u Nestle je došao s mjesta prvog čovjeka njemačke farmaceutske kompanije Fresenius. Time je postao prvi izvršni direktor Nestlea koji nije ponikao u kompaniji nakon gotovo stotinu godina. No, izbor njegovog nasljednika pokazuje da se Nestle vraća tradiciji. Laurent Freixe, 62-godišnji Francuz, došao je u Nestle još 1986., a prvo značajnije menadžersko iskustvo bilo mu je vođenje Nestleova europskog poslovanja tijekom svjetske financijske krize 2008. godine. Potom je vodio američko poslovanje, a od 2022. odgovoran je za poslovanje u Južnoj Americi. Analitičari podsjećaju da se Freixe neuspješno kandidirao za glavnog izvršnog direktora 2016. kada je izabran Mark Schneider.

Osim što dobro poznaje kompaniju iznutra, analitičari ističu da je Freixe ‘prodajni tip‘. - Ako pogledate primjere uspješnih prehrambenih kompanija, poput Lindta ili Danonea, vidjet ćete da ih vode menadžeri s prodajnim i marketinškim iskustvom -kaže Jean-Philippe Bertschy, analitičar u Bank Vontobel. Laurent Freixe stupa na dužnost 1. rujna.