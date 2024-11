Zdrava poslovna filozofija: Uz dobru hranu za dobar život bira se zeleno

Model poslovanja kompanije Nestlé uključuje društvenu odgovornost na nekoliko razina: od inovacija, edukacija i donacija do regenerativne poljoprivrede i održivosti. Ističe da njezini brendovi imaju svrhu

Nestlé u Hrvatskoj nije usredotočen samo na to da uspješno posluje, osvaja tržišne udjele i doprinosi gospodarstvu osiguranjem radnih mjesta, nego ta kompanija pridonosi zajednici nizom inspirativnih akcija. Društveno odgovorno poslovanje Nestléa je višeslojno – edukativno, humanitarno i održivo. U okviru globalnog programa ‘Nestlé for Healthier Kids‘ ta kompanija već četrnaest godina u Hrvatskoj provodi kontinuiranu edukaciju djece pod nazivom ‘Vrtim zdravi film‘. Zajedno s Hrvatskim školskim sportskim savezom i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo osnovnoškolce potiče na usvajanje zdravih navika s posebnim naglaskom na pravilnu prehranu i važnost svakodnevne tjelesne aktivnosti. Tijekom prošle školske godine taj je program proveden u 190 škola u cijeloj Hrvatskoj i obuhvatio je 16.600 učenika viših razreda. Posljednjih nekoliko godina ‘Vrtim zdravi film‘ partner je programa ‘Petica – igrom do zdravlja‘ kojim se promiču zdrave životne navike od što ranije dobi i namijenjen je djeci u nižim razredima osnovne škole.

– Znanstveno je dokazano da djeca koja sudjeluju u pripremi obroka jedu raznovrsniju hranu, spremnija su kušati nove namirnice i stječu važnu životnu vještinu kuhanja i planiranja obroka – napominje Koraljka Novina Brkić, Nestléova nutricionistica.

Protiv bacanja

Poznata hrvatska chefica Nastasja Chiara Petrić nedavno je održala inspirativnu kulinarsku radionicu u područnoj Osnovnoj školi Starigrad u Koprivnici, gdje je učenicima i učiteljima otkrila tajne pripreme ukusnih i zdravih obroka. Oko 60 učenika oduševljeno su i kao pravi profesionalci sudjelovali u pripremi i kušanju obroka te su na zabavan i interaktivan način učili i osjetili da zdrava hrana može biti itekako ukusna.

Nestlé u Hrvatskoj već petu godinu zaredom provodi projekt ‘Biraj zeleno‘. Taj najveći svjetski proizvođač hrane želi pridonijeti smanjenju otpada nastalog bacanjem hrane (u tjednu se baca čak 40 posto hrane koju se može pojesti te je nužna edukacija kako bi se takva praksa smanjila i posve ukinula). Ove godine Nestlé je dao dodatnu vrijednost projektu smanjenja otpada od hrane kroz element uključivosti. Na radionicama pod vodstvom chefa Marija Mandarića, ambasadora projekta ‘Biraj zeleno‘ i istinskog borca za smanjenje otpada od hrane, učenici završnih razreda kulinarskog smjera Centra za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj iz Zagreba naučit će planirati obroke i namirnice da bi se sve maksimalno iskoristilo te kako smanjiti otpad od hrane, što je i zero food waste filozofija. Osim toga, Nestlé će financijski pomoći opremiti kuharski kabinet Centra oštećenog u potresu 2020., čime će dati potporu daljnjem razvoju i obrazovanju mladih s različitim vrstama komunikacijskih teškoća. Nestlé je također i član Radne skupine pri Ministarstvu poljoprivrede i jedan od potpisnika dobrovoljnog sporazuma ‘Zajedno protiv otpada od hrane‘ te će i dalje raditi na postizanju cilja – 30 posto smanjenja otpada od hrane u Hrvatskoj u sljedeće četiri godine.

No tu nije kraj, ove godine Nestlé se povezao s udrugama i institucijama koje se skrbe o potrebitima te donira hranu u Hrvatskoj, BiH i Sloveniji. Samo u prvih devet mjeseci Nestlé je donirao oko 19 tona svojih proizvoda.

Smanjivanje negativnog utjecaja

Društveno odgovorno poslovanje te kompanije ne staje samo na edukaciji učenika i donaciji hrane, nego i pomaganju mladima na početku karijere i njihovu razvojnom putu. Kada mladi ulaze na tržište rada, nije im lako i treba im vjetar u leđa, treba ih podržati u učenju i zapošljavanju jer će oni uskoro voditi i kompanije i društvo. Poticanje profesionalnog rasta, razvoja i zapošljivosti mladih jedan je od prioriteta kompanije Nestlé, koji već deset godina uspješno provodi program za mlade ‘Nestlé Needs YOUth‘. Taj angažman pomaže kompaniji ostati poletna, u tijeku s trendovima i biti spremna za budućnost kada je riječ o pronalasku kadra na tržištu rada.

No to nije sve što Nestlé može dati zajednici u kojoj posluje. Nestlé je od prvih dana djelovanja, prije svega, inovativna kompanija te tim smjerom korača u budućnost. Inovator je bio i osnivač kompanije Henri Nestlé, koji se kao ljekarnik potkraj 1860-ih suočio s visokom stopom smrtnosti dojenčadi. Uporabio je svoje znanje i razvio formulu za dojenčad Farine Lactée, koja je vrlo brzo postigla uspjeh i počela se prodavati diljem svijeta te spasila mnoge živote. Nestlé je i danas posvećen razvoju inovativnih proizvoda koji poboljšavaju kvalitetu života. Više od 4000 zaposlenika na globalnoj razini radi u istraživanju i razvoju, u koji Nestlé na godinu ulaže više od 1,7 milijardi švicarskih franaka. Glavni je cilj ponuditi potrošačima zdravije, ukusnije i održivije proizvode. Uza sve navedeno, u kompaniji uvijek ističu da njihovi brendovi imaju svrhu. Odražava se to u njihovu ambicioznom planu ‘Net Zero Roadmap‘, kojemu je cilj smanjiti utjecaj kompanije na okoliš na globalnoj razini u idućim desetljećima te postići ugljičnu neutralnost do 2050. godine. Čak 86,6 posto pakiranja Nestléa dizajnirano je da se može reciklirati, ponovno upotrijebiti ili kompostirati, a u proizvodnim pogonima sve su prisutniji obnovljivi izvori energije. Također nastoje nabavljati sirovine čije je podrijetlo moguće pratiti.

Imperativ održivih praksi

Kao kompanija koja na svjetskoj razini posluje već više od 150 godina, cilj je da do 2030. godine 100 posto ključnih sastojaka, poput kave i kakaa, bude nabavljeno iz odgovornih i održivih izvora. Primjerice, KitKat je Nestléov prvi globalni brend čokolade u kojem je kakao iz 100 posto održivih izvora sukladno Nestlé Cocoa Planu i certifikatu Rainforest Alliance. Kakao za KitKat nabavljen je od obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava na Obali Bjelokosti, uključenih u ‘Nestlé Income Accelerator Program‘. Cilj programa je pridonijeti smanjenju jaza u prihodima obitelji koje se bave uzgojem kakaovca, ujedno smanjujući rizik od dječjeg rada.

Svi ti napori podržavaju kompanijski slogan ‘Good food, Good life‘, koji je okosnica poslovanja ove kompanije. U Nestléu posebice su posvećeni zaštiti okoliša. Utvrdili su da se 70 posto emisija stakleničkih plinova iz njihova lanca opskrbe dogodi prije ulaska u tvornicu, zbog toga je rješavanje tog problema ključno za postizanje kompanijskih ciljeva vezanih uza zaštitu okoliša. Nestlé podržava poljoprivrednike i proizvođače hrane da budu dio te promjene usvajanjem regenerativne poljoprivrede. Njihov model oživljava regenerativnu poljoprivredu putem pet stupova: bioraznolikosti, sigurnosti i kvalitete vode, zdravlja tla, raznolikih sustava uzgoja i integracije stoke te kolektivnog djelovanja. Regenerativna poljoprivreda je odgovor na izazove koje nosi konvencionalna poljoprivreda, a riječ je o drukčijem tretiranju tla kako bi ono bilo zdravije i kako bi što dulje zadržalo, odnosno obnovilo svoj najkvalitetniji dio. Organska tvar u zemlji, koja je njezin najvažniji dio kada je riječ o plodnosti zemljišta, primjenom agresivnih poljoprivrednih praksi smanjuje se tijekom vremena. Tradicionalnim poljoprivrednim praksama utječe se i na ubrzano oslobađanje ugljikova dioksida u atmosferu te time one postaju veći izvor zagađenja od energetskog sektora (24 posto u odnosu na 21 posto), čime dovode u pitanje sigurnost opskrbe hranom u budućnosti. Stoga razumijevanje koncepta regenerativne poljoprivrede dovodi do razumijevanja potrebe pronalaženja rješenja koja su imperativ održivih poljoprivrednih praksi uz očuvanje i povećanje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje.

Nestlé u Hrvatskoj nema proizvodni pogon, a najbliži je onaj u Srbiji, gdje se primjenjuje model regenerativne poljoprivrede. U projekt regenerativne poljoprivrede uključeni su dobavljači povrća, suncokreta i soje, a cilj je da se do 2025. godine 20 posto ključnih sirovina nabavlja iz regenerativnih izvora, a do 2030. godine čak 50 posto.

Sadržaj nastao u suradnji s kompanijom Nestlé.