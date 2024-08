Primorac: Uvodi se porez na nekretnine

– U ovom krugu poreznih izmjena uvest ćemo porez na nekretnine transformacijom poreza na kuće za odmor – rekao je Primorac, dodavši da će se time ostvariti jedan od poreznih ciljeva - prebacivanje s oporezivanja rada na oporezivanje nekretnina.

Porez se ne bi plaćao na nekretnine u kojima se stanuje te one koje se dugoročno iznajmljuju. Primorac je izjavio da oni koji najmanje 10 mjeseci godišnje iznajmljuju nekretnine neće plaćati taj porez, dok bi ga oni koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem morali plaćati. To znači da će i one jedinice lokalne samouprave koje dosad nisu naplaćivale porez na nekretnine to morati činiti. Također, dosadašnje granice poreza će se povećati.

– Prijedlog je da se poveća i gornja i donja granica – govori ministar financija koji novinarima nije htio otkriti konkretne brojke kazavši kako to ostavlja za konferenciju za medije u ponedjeljak.

Prema neslužbenim informacijama, gornja granica poreza na nekretnine mogla bi se udvostručiti sa sadašnjih pet eura po metru kvadratnom na 10 eura po kvadratnom metru.

– Porez na nekretnine neće plaćati osoba koja živi u nekretnini ili ako ima nekretninu koja će biti u dugoročnom najmu. Sve ostale bilo fizičke ili pravne osobe ako imaju nekretninu plaćati će porez – rekao je ministar.

Dodao je da će se porezni obveznik utvrđivati u ožujku za tekuću godinu i onaj tko bude imao ugovor o dugoročnom najmu i bude u tekućoj godini dugoročno iznajmljivao nekretninu barem deset mjeseci dugoročno, neće morati plaćati porez na nekretnine.

– Povećat će se porezno opterećenje kratkoročnog iznajmljivanja u turizmu, koje se sad plaća kao paušal. To su sada smiješni iznosi – rekao je Primorac i dodao da su se na neki način stvorile porezne oaze u nekretninama.

– Takav model gospodarstva nije dobar niti je održiv – dodao je ministar rekavši pritom da će prijedlog biti i povećanje osobnog odbitka na 600 eura, a porast će i drugi odbitci povezani s osobnim odbitkom.

Također, ulazak u PDV bi bio s 50 tisuća eura umjesto sadašnjih 40 tisuća eura, a oni koji se žele vratiti u Hrvatsku, neko vrijeme neće morati plaćati porez na dohodak, najavio je ministar Primorac.