Prve kazne za nepravilno odlaganje otpada za poslovne korisnike

Zagrebačko komunalno poduzeće Čistoća s velikom pažnjom pristupa terenskim pregledima otpada i posebna pažnja, kada su kazne za nepravilno odvajanje otpada u pitanju, Lider doznaje, usmjerit će se na poslovne korisnike. Kazne za pravne osobe za nepravilno odvajanje otpada iznosit će 130 eura i pristizat će već na računima za veljaču. Kazne su predviđene i za kućanstva, koja će plaćati 65 eura kazne.

- U prvom razdoblju primjene novog modela sakupljanja otpada naglasak je bio na upozorenjima, kako bi se građanima omogućilo razdoblje prilagodbe. Posebne ophodarske službe Čistoće i komunalnog redarstva su formirane krajem prosinca prošle godine. Aktivne su na terenu i sve nepravilnosti za koje je propisana kazna se evidentiraju i za njih se izriče ugovorna kazna - poručili su iz Zagrebačkog holdinga.

Pravne osobe nemaju naviku

Kako kažu, naglasak je na individualizaciji počinjenja prekršaja odnosno nepravilnog odvajanja otpada i u tom smislu ophodarske službe s velikom pažnjom pristupaju terenskim pregledima. Najčešće te ophodarske službe primjećuju da građani miješani komunalni otpad ne odlažu u standardizirane ZG vrećice, a pojedini poslovni korisnici još uvijek imaju naviku odlagati svoj otpad u spremnike dodijeljene kućanstvima umjesto u vlastiti.

- U sljedećem razdoblju posebna pažnja usmjerit će se na ovakve slučajeve - istaknuli su.

U Zagrebačkom holdingu podsjećaju kako je u prošloj godini izdano oko 2800 upozorenja i oko 250 kazni od strane Komunalnog redarstva Grada Zagreba u suradnji s podružnicom Čistoća. U zadnjih mjesec dana je evidentirano oko 200 isključivo individualnih prekršaja.

Sve se još nadograđuje

- Po procjenama, u cijelom gradu sad već 80 posto ljudi odvaja otpad, dok 20 posto njih to za sada ne čini. To pokazuje da velika većina građana želi promjenu i poštuje pravila. Za one koji to ne čine, postoje kazne, kao i u drugim mjestima. Model se stalno nadograđuje i kazne za one koji ne odvajaju su dio nadogradnje. Od veljače će onima koji nisu koristili plave ZG vrećice i na taj način nisu plaćali uslugu odvoza MKO-a, početi stizati kazne na računima - poručili su iz Holdinga.