Rimac o robotaksijima: Imali smo u planu biti na ulicama 2024., ali ne možeš uvijek sve predvidjeti

Prije točno tri tjedna Mate Rimac je domaćoj, pa i stranoj, javnosti predstavio dugoočekivani robotaksi, nazvan Verne, prema slavnom piscu Julesu Verneu za kojeg se kaže da je čovjek koji je izumio budućnost, a koji bi zagrebačkim ulicama trebao voziti 2026. godine. Pisali smo već o tome da predstavljanje nije prošlo onako kako se to očekivalo, a nakon brojnih upita, kritika i komentara domaće javnosti Mate Rimac i izvršni direktor Vernea Marko Pejković odlučili su o svemu javno govoriti i to u intervjuu uživo s Indexovim novinarom Ilkom Ćimićem. U intervjuu koji je probio vremenski okvir od sat vremena, Rimac i Pejković dotakli su se velikog broja nedoumica koje hrvatska javnost ima o robotaksijima pritom naglašavajući da će biti transparentniji i iskreniji prema domaćim medijima.

– Bilo je mnogo krivih percepcija te smo htjeli ostvariti ovakvu direktnu komunikaciju da kažemo gdje smo pogriješili – kazao je Pejković.

Nakon predstavljanja najčešće se govorilo o tome kako robotaksi nije došao na pozornicu, no prema Rimcu, investitori su bili jako pozitivni unatoč činjenici da nije sve bilo po planu, a to je ono što im je najvažnije.

– Najavili smo da ćemo pokazati prezentacijski prototip, no pogriješili smo što nismo bolje to komunicirali hrvatskoj javnosti. Strani mediji su znali da je to prezentacijski prototip koji nije napravljen da vozi. Bitna nam je hrvatska javnost, trebali smo bolje komunicirati što ćemo tamo napraviti i tu ja preuzimam odgovornost, zato smo sada tu da popravimo štetu jer nismo dobro komunicirali s hrvatskim medijima, dok sa stranim medijima i investitorima jesmo – objasnio je Pejković tijekom intervjua.

– Bilo je prikazano desetak prototipova. Ono što je trebalo izaći na pozornicu nije finalni proizvod – dodao je Rimac.

Osim problema tijekom prezentacije, mnogi Rimcu zamjeraju i probijanje rokova s obzirom da su, prema prvim najavama, robotaksiji trebali biti gotovi tijekom 2024. godine.

– Ovo je velik zalogaj. Mi smo imali plan da vozimo na ulicama 2024., ali to nije jednostavno. Radimo nešto što se prvi puta radi. Ne možeš sve predvidjeti. I kada gradiš kuću stvari kasne, pogotovo kada radiš nešto što nitko nije – kazao je Rimac dodajući pritom da ako projekt bude neuspješan to je loše za cijelu Rimac Grupu.

– Imam mnogo većih stvari tu. Nisam lud sve riskirati. Išli smo s dobrim namjerama – izjavio je Rimac dok je Pejković kašnjenja prebacio na birokraciju i provjere koje su se trebale provesti prije nego što se krene s inovacijama. Ipak naglasio je da su cijelo vrijeme radili na projektu, ali manjim intenzitetom.

– Dvije godine smo čekali odobrenje, objasnili smo da nećemo sve stići i da moramo pomaknuti. Došlo je do nepredviđenih stvari – govorio je Pejković.

‘Puno toga će se vidjeti u sljedećih nekoliko mjeseci‘

Kako bilo, Verne je u suradnji s kompanijom VGP započeo s izgradnjom tvornice za velikoserijsku proizvodnju autonomnih električnih vozila u Lučkom, a Pejković je danas najavio da će tvornica biti gotova do kraja ljeta.

– Neke stvari smo već počeli pokazivati, prototipe koje radimo da bi došli do finalnog proizvoda. Također, cijeli dio koji Uber radi mi već imamo samo prilagođeno za robotaksi, a puno toga će se još vidjeti u sljedećih nekoliko mjeseci – poručio je Pejković napominjući da će napraviti ono što su od početka govorili: potpuno autonomni robotaksi koji će voziti na području Zagreba i okolice.

– Desetinu puta smo rekli što želimo napraviti. Predstavnici Europske komisije su bili kod nas i svi su oduševljeni s onim što radimo, bili su i iz Europskog suda za reviziju i oni su isto tako oduševljeni. Sve institucije s kojima smo pričali su jako zadovoljne sa svime što mi želimo napraviti. Sve su vidjeli, objasnili smo sve što smo prošli i što ćemo isporučiti, a ako to ne isporučimo imat ćemo posljedice koje ćemo snositi – rekao je izvršni direktor Vernea.

Na pitanje novinara mogu li isporučiti automobil pete razine autonomije što su i naveli prilikom prijave za dobivanje javnog novca, Pejković je pak rekao da ‘cijela ta priča da je peta razina osnova za dobivanje novca je pogrešna‘.

– Mi ćemo napraviti auto bez volana, papučice gasa i kočnice. Ako to nije ono što je u skladu s projektom, suočit ćemo se s posljedicama – dodao je Rimac.

Ipak, potvrdili su da će uslugu za krajnje korisnike imati 2026. godine kada će na ulicama voziti ‘od 50 do sto automobila‘ koje će tvrtka ‘sama financirati i koji će voziti u Zagrebu i okolici‘.

– Krećemo u istočnom dijelu Novog Zagreba. Automobili će voziti na onim mjestima gdje mogu stati. Mi ne možemo stati na nekim mjestima gdje ljudski vozač može stati. Zato vas u početku nećemo moći isporučiti ispred vaših vrata. Radimo s Gradom da definiramo gdje auti mogu stati. Cilj je da ne bude više od 50 metara od mjesta na kojem želite da vas pokupi ili ostavi. U početku će to biti i malo više od 50 metara udaljenosti. Vozit ćemo po svim ulicama i ostaviti vas što je moguće bliže a da ne kršimo zakon. Mi ne smijemo kršiti zakon. Ako je ograničenje 50 km/h, on mora voziti 50 km/h – objasnio je Pejković.