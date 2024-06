Rimčev robotaksi - lijep, samo se ne odaziva na pozive

Poduzetnik i izvršni direktor Rimac Grupe Mate Rimac danas je u kampusu u Kerestincu, zajedno suosnivačima kompanije Markom Pejkovićem i Adrianom Mudrim predstavio robotaksije koji će nositi ime Verne. Kako su priopćili, nova usluga urbane mobilnosti i njezin ekosustav temelji se na tri ključna elementa: potpuno autonomnom električnom vozilu, softverskoj platformi (korisničkoj aplikaciji) i specijaliziranoj infrastrukturi. Prva Verne usluga bit će pokrenuta u Zagrebu 2026. godine.

- Bilo je teško pronaći pravo ime za ovaj projekt, a koje odgovara našoj viziji. No kad smo ga smislili, znali smo da je to pravo ime za nas. Naš novi brend nazvali smo po Julesu Verneu, slavnom piscu za kojeg se kaže da je čovjek koji je izumio budućnost. Baš kao što je on koristio temu putovanja kao pokretačku snagu u svojim pričama, mi je koristimo kao inspiraciju u oblikovanju budućnosti ispunjene maštovitim inovacijama i stvarnim postignućima. Njegova vjera u budućnost i njegov duh potaknuli su znatiželju kod generacija i generacija znanstvenika i istraživača. Stvari koje ponekad izgledaju nemoguće, on je učinio mogućima - rekao je Adriano Mudri, glavni direktor dizajna u Verneu.

- Imat ćete sigurnog i pouzdanog vozača, vozilo s više unutarnjeg prostora i udobnosti od najboljih limuzina te uslugu koja će na svaki mogući način biti prilagođena upravo vašim potrebama. Naša će usluga korisnicima pružiti mnogo više od samog prijevoza s točke A na točku B - rekao je Rimac na predstavljanju.

Ranije ove godine najavljeno je i partnerstvo s tvrtkom Mobileye, globalnim liderom u autonomnoj vožnji, a kako tvrde iz Rimca ono je ključno za Verneove autonomne mogućnosti. Napredna platforma za autonomnu vožnju Mobileye Drive bit će integrirana u Verne vozilo i zajedno sa sofisticiranim setom senzora,koji uključuju kamere, radara i lidara, omogućit će autonomne sposobnosti vožnje. Mobileyev sustav omogućuje fleksibilnost te funkcioniranje autonomne vožnje na raznim lokacijama, na različitim vrstama cesta, u različitim vremenskim uvjetima, uzimajući u obzir i lokalne stilove vožnje. Sve je to, kažu, ključno za skalabilnost buduće Verne usluge.

Naime, Rimac je za robotaksije dobio 179.5 milijuna eura iz NPOO-a, a probio je i nekoliko rokova pa su svi jedva dočekali njihovo predstavljanje, no zanimljivo je da je na predstavljanju Rimac preko aplikacije pozvao svoj robotaksi čak dva puta, no on se nije pojavio na pozornici, prenosi Index.hr.

- Probali smo to stotinu puta i funkcioniralo je. Čini se da je došlo do problema, moj tim će to provjeriti - rekao je Rimac, a nakon toga je nastavio govoriti o karakteristikama robotaksija.