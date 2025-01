SAD ograničio Hrvatskoj uvoz američkih čipova! Možemo ih uvesti samo 50 tisuća godišnje, kao i cijeli Istočni blok

Biden je na odlasku odlučio svijet podijeliti na one kojima uopće neće prodati i izvesti čipove, na one kojima hoće bez ikakva pitanja i na one kojima će izvesti samo određenu količinu čipova, a u toj skupini je Hrvatska

Jedna od posljednjih odluka sada već i službeno bivšeg predsjednika SAD-a, Joe Bidena, bila je ograničavanje izvoza AI čipova, što je ustvari bio dio šire strategije nacionalne sigurnosti i industrijske politike. Bidenova administracija tako je odlučila da svijet podijeli na one kojima uopće neće prodati i izvesti čipove, na one kojima hoće i na one kojima će izvesti samo određenu količinu čipova, a u toj skupini je Hrvatska. Prema Bidenovoj odluci, Hrvatska, i sve ostale zemlje s ograničenjima, mogu dobiti tek do 50 tisuća takozvanih ‘naprednih računalnih čipova‘, s mogućnošću udvostručenja te granice na sto tisuća ako potpišu sporazume o tehnološkoj sigurnosti sa SAD-om. No, za to povećanje će trebati žestoko lobirati.

Sasvim je jasno tko je u prvoj skupini, kome će američki čipovi biti nedostupni, Kina, Rusija, Iran i Sjeverna Koreja! Svega 18 zemalja nema ograničenja, među kojima je i dobar dio zemalja EU, a istočni blok je gotovo u cijelosti dobio ograničenje uvoza, pa tako i Hrvatska, zbog čega se u Bruxellesu spominje kako je SAD tom odlukom države EU podijelila na dobitnike i gubitnike u AI razvoju.

Najviši dužnosnici Europske unije već su prošlog tjedna počeli lobirati da SAD povuče taj potez koji je ograničio uvoz čipova za 17 država članica, mahom one s istoka. Francuska, Njemačka, Belgija, Nizozemska, Irska, Švedska, Finska i Danska, Španjolska i Italija nemaju se čega bojati.

- Europska unija je gospodarska prilika za SAD, ne sigurnosni rizik - rekli su u zajedničkoj izjavi čelnica Europske komisije za tehnologiju i sigurnost Henna Virkkunen i šef trgovine Maroš Šefčovič, a analitičari već poručuju da bi EU ovaj potez trebala shvatiti kao znak upozorenja i motivaciju za izgradnju vlastite industrije AI čipova.

Inače, čipovi, poput onih koje proizvodi Nvidia, trenutno služe kao okosnica za široku paletu implementacija AI modela, kao što su chatbotovi kao što je ChatGPT, AI video generatori, samovozeći automobili, sustavi za ciljanje oružjem i još mnogo toga, a Bidenova administracija strahuje da bi se ti čipovi mogli koristiti za potkopavanje američke nacionalne sigurnosti.

Prema Bijeloj kući, ‘u pogrešnim rukama, moćni AI sustavi imaju potencijal pogoršati značajne rizike nacionalne sigurnosti, uključujući omogućavanje razvoja oružja za masovno uništenje, podržavanje snažnih ofenzivnih cyber operacija i pomaganje kršenja ljudskih prava‘.