Šefica ECB-a: Europo, probudi se, trgovinski rat je počeo!

Christine Lagarde kaže da se zasad ne zna kakav će točno biti utjecaj carina, ali traži jasno određivanje prioriteta javne potrošnje

Europljani moraju preuzeti kontrolu nad svojom sudbinom, rekla je jutros Christine Lagarde, predsjednica Europske središnje banke (ECB), gostujući na francuskom radiju France Inter te je sve slušatelje tog radija, ali i sve Europljane pozvala da započnu ‘marš prema neovisnosti‘

- Ovo je egzistencijalni trenutak za Europu, za našu energetsku neovisnost, ali i našu financijsku i digitalnu neovisnost. I sada apsolutno moramo preuzeti uzde u svoje ruke – napomenula je Lagarde osvrćući se na srijedu, 2. travnja, dan kada američki predsjednik Donald Trump pojačava, prema njegovim riječima, ‘recipročne‘ carine kao ‘Dan oslobođenja‘.

- Vjerujem da je to trenutak kada moramo zajedno odlučiti preuzeti bolju kontrolu nad našom sudbinom i mislim bi to trebao biti naš marš prema neovisnosti – rekla je Lagarde. Što se tiče posljedica koje bi ove nove carine mogle imati na francusko, ali i na i europsko gospodarstvo, Lagarde je na gostovanju u emisiji rekla da ni do danas ‘zaista ne znamo ništa točno‘ te smo prisiljeni oslanjati se na različite scenarije.

- Procjenjujemo da bi pad mogao iznositi oko 0,3 posto u eurozoni ili 0,5 posto ako bismo odlučili uzvratiti - nastavila je Lagarde te istaknula kako je šteta već opipljiva, gospodarstvo EU usporava. Prema njezinim riječima, Europljani moraju pokazati da neće tolerirati takve ishode te poručila da se što prije moraju započeti pregovori. Svaki trgovinski rat stvara gubitnike, a gubitnici će biti i SAD kojima će povećanje carina izazvati inflaciju, rekla je Lagarde te je pozvala europsku administraciju i vlade u EU da odrede nove prioritete javne potrošnje, ali uz održiv dug, posebice za financiranje obrambenih napora.

- S obzirom da u Francuskoj 56 posto BDP-a odlazi isključivo na financiranje javne potrošnje, što je više nego kod nekih naših europskih susjeda, sasvim je jasno da će se potrošnja morati smanjiti – napomenula je Lagarde.

Predsjednica europskog bankarskog regulatora dotaknula se i Trumpovog komentara da su Europljani profiteri, te je po njoj, upravo zbog takvog stava Bijele kuće, bitno kontrolirati javne financije te se osloboditi određenih ovisnosti u proračunima država članica, jer će se Europska unija tek tada moći postaviti prema SAD-u. Tada ćemo s podsmijehom moći slušati komentare iz Washingtona, rekla je.

- Smatram i da je važno spomenuti još jednu važnu stavku, a to je da europska štednja financira američko gospodarstvo. Danas Europljani štede znatno više od Amerikanaca, a naša je štednja uglavnom položena na depozitne račune, tekuće ili fiksne, što znači da se njom ne zarađuje mnogo, no oni koji ulažu štednju, uglavnom je ulažu u američke obveznice – zaključila je Lagarde.

Podsjetimo, Trump u srijedu, 2. travnja, dan koji naziva Danom oslobođenja, predstavlja paletu novih carina na uvoz iz cijelog svijeta, a donedavni bliski saveznici, Europljani, bore se da shvate njegove motive. Ne pomaže ni to što se Trump dosad odbijao sastati sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

- Trgovinski rat je realnost, a ne samo rizik – zaključak je to analize Briana Coultona, glavnog ekonomista agencije za kreditni rejting Fitch. U toj analizi Coulton ističe da je svijet u manje od dva mjeseca ušao u novu gospodarsku eru.

- Otkad je Trump preuzeo Bijelu kuću, carine su globalno porasle sa prosječnih 2,3 posto na 10 posto. Zadnji put su na sličnoj razini bile potkraj Drugog svjetskog rata - zaključio je Coulton.