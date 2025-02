Miodrag Šajatović: Jadan je svjetski lider koji se brani carinskim ucjenama

Američka ekonomija, izrasla na krilima globalizacije, u teškoj je defenzivi. Otužno je gledati kako nekad industrijski moćna država pokušava primitivnim instrumentom kakav su carine spasiti gubljenje liderske pozicije

Odlukom novog američkog predsjednika Donalda Trumpa da SAD uvodi 25-postotne carine na uvoz robe iz Kanade i Meksika i 10-postotne na uvoz iz Kine i službeno je počeo svjetski rat. Utješno je što je za sada riječ o carinsko-trgovinskom ratu. Manje je utješno što su tijekom povijesti mnogi carinski ratovi prerasli u prave.

Mediji su preplavljeni vijestima o potezima Trumpove administracije i reakcijama na njih. Teško se snaći. Čovjeku, bio on novinski kroničar, ekonomski analitičar, poduzetnik ili menadžer, teško se snaći u toj kakofoniji. Pomaže ako svatko za sebe napravi okvir unutar kojega smješta i prosijava sve što je posljedica početka Trumpova drugog mandata. Jedan od mogućih okvira jest smještanje događaja unutar procjene: ‘Tako propadaju carstva.‘

Kvartovski reketar

Sjedinjene Američke Države, donedavno suvereni planetarni lider, posljednjih godina ubrzano gube utakmice u srazu s Kinom. Nervoza je sve veća, unutarnje napetosti u SAD-u rastu, zato se moglo očekivati da će dovoljnom broju glasača netko radikalan kao Trump postati prvi izbor. Američka ekonomija, izrasla na krilima globalizacije, odjednom je u teškoj defenzivi. Otužno je gledati kako nekad industrijski moćna država pokušava primitivnim instrumentom kakav su carine spasiti gubljenje liderske pozicije. I kako se, slikovito rečeno, pretvara u kvartovskog reketara. Koji ide okolo po susjedstvu i prijeti carinama ako ne dobije ovo ili ono. Da bi onda odgodio carine Kanadi ili Meksiku na velikodušnih trideset dana ako zauzvrat razmjeste vojsku na granice i zaustave ilegalnu dopremu fentanila, droge od koje, kako poručuje Trump, ‘umiru stotine tisuća Amerikanaca‘. Prvo je pitanje zašto uz lijep život u SAD-u toliko Amerikanaca poseže za drogom. A drugo zašto velika sila sa svoje strane granice ne spriječi krijumčare.

Hrvatsko vodstvo uzda se da će nas Trump ostaviti na miru jer, eto, na Krku postoji LNG terminal za američku naftu. Kako je krenulo, Trump bi mogao zatražiti da po povoljnoj cijeni, osim Grenlanda, kupi Krk. A kako smo zemlja tisuću otoka, jedan više-manje…

Trumpu i njegovima treba priznati da su se temeljito pripremili za preuzimanje vlasti. U tom smislu mogli bi biti uzor vladama koje traže sto dana ili godinu dana poštede dok se ne snađu. Nažalost, problem je u onome što rade. A otvaranjem trgovinskog rata, koji je primjer slabosti, a ne snage, čine štetu ne samo sebi nego i velikom dijelu u međuvremenu pristojno globaliziranog svijeta.

Kina se ne boji

U ovim prvim danima može se činiti da agresivnost i prijetnje kvartovskog reketara daju rezultate. Kanada je nakon najave protumjera ipak pristala na tridesetodnevnu odgodu u zamjenu za akcije na granici s SAD-om. Slično je postupila meksička vlast. Ali bude li Trump svakih trideset dana postavljao nove uvjete, u jednom trenutku mora se javiti otpor. Ako manje države i taktiziraju ili, jednostavno, u strahu od posljedica za biračko tijelo u svojim zemljama (ili zbog dosjea o vodećim političarima tih zemalja iz CIA-inih skladišta) odmah ističu bijele zastave, glavna protivnica Kina ne pokazuje znakove uplašenosti.

Na 10-postotne carine odgovara jednakim ili još višim nametima za uvoz američke robe. I bez pretjerane nervoze, pokazujući nadmoć, počinje legalno, s pomoću WTO-a, tražiti pravdu. Od koje, kad bi i dobila presudu, ne bi bilo neke ekonomske koristi. Ali na to se i ne računa u Pekingu. Samo se pumpa imidž.

Zanimljive su neke Trumpove zamisli koje se svode na pristup ‘ništa nije nemoguće – ako to drugi treba napraviti‘. Jedna od takvih jest zahtjev prema Europskoj uniji, koju odgađanjem odluke o carinama kuha na laganoj vatri, da Europa treba kupovati više automobila proizvedenih u SAD-u. Kako on to zamišlja? Da će se kupci u europskim državama prisiljavati kupovati američke automobile? Da će državne administracije određivati tko mora kupiti američki automobil, a tko smije birati? Da bi se to ostvarilo, bilo bi potrebno uspostaviti državno planiranje sovjetskog tipa. Ili u pravila javne nabave staviti da prednost imaju američka vozila. Jadno je carstvo koje ne osvaja tržište kvalitetom i konkurentnom cijenom nego zavrtanjem ruku dojučerašnjim saveznicima. Ili carstvo koje je pripomoglo početku rata u Ukrajini, a sada nastavak pomoći uvjetuje prepuštanjem rudnih bogatstava svom zaštitniku.

A sve je to poruka vodstvima i društvima država u kojima se podrazumijevalo da im je SAD saveznik. Kakav-takav, ali ipak. Carstvo čije je zlatno doba prošlo možda nekim čudom bude great again, ali na dugoročnijim kladionicama takva oklada bila bi rizična. Pa se ne treba, primjera radi, uzdati u to da na Krku postoji LNG terminal. Kako je krenulo, Trump bi mogao zatražiti da po povoljnoj cijeni, osim Grenlanda, kupi Krk. A kako smo zemlja tisuću otoka, jedan više-manje…