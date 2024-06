Sezonski poslovi: Rentijerima sunce uvijek sja

Rent-a-car, rent-a-bike, rent-a-boat, rent-a-suncobran, rent-a-bor… Čemu više kupovati kada možeš ‘rentati‘? Od apartmana do haljina, sve možeš imati na tjedan-dva, pa i kraće. Ipak, na spomen riječi ‘najam‘ najprije na pamet padnu nekretnine ili automobili, pogotovo u lipnju kada krajičkom oka gledamo kalendar u donjemu desnom kutu ekrana, ali to je i mjesec koji obiluje vjenčanjima, maturalnim večerima i poslovnim zabavama koje se priređuju ususret godišnjim odmorima. Sve su to prigode za kupnju novih svečanih haljina koje poslije, nažalost, često gurnemo na dno ormara s mišlju ‘nek se nađu za svečane prigode‘. Da bi se stalo na kraj tom trendu, razvio se biznis najma, rent-a-dress. Upravo takav biznis, pod nazivom Rent4Style, vodi domaća influencerica i poduzetnica Matea Miljan Rafaj, koja tvrdi da je u Hrvatskoj potražnja za najmom haljina odlična.

– Svibanj je bio mnogo bolji i jači od očekivanog. Žene nam se javljaju s oduševljenjem kad čuju za Rent4Style, a onda ostaju s nama unajmljujući i dalje. Mogu reći da smo svojim brendom zaista promijenile navike žena u Hrvatskoj, na što sam iznimno ponosna. Naša najbolja reklama upravo su klijentice koje nose haljine i koje na temelju vlastitog iskustva šire dalje priču o nama – kaže nam Miljan Rafaj čiji je biznis obuhvatio sve, od poslovnih žena do maturantica.

Naravno, haljine se mogu unajmiti za razne prigode cijele godine (iako su tijekom ‘sezone‘ vjenčanja i maturalnih večeri najtraženije), no ‘rentanje‘ je općenito kod nas najpopularnije ljeti zato što je turistička sezona na Jadranu ​uz apartmane, koji su priča za sebe, razvila prilike za iznajmljivanje apsolutno svega iako turisti najčešće unajmljuju vozila, pa tako, ovisno o platežnoj moći, preferiranim aktivnostima i vrsti putovanja, unajmljuju bicikle, automobile, jahte i brodove. Kako posluju oni koji iznajmljuju najluksuznija vozila odnosno plovila?

Plovila najčešće unajmljuju klijenti iz srednje Europe, posebno iz Njemačke, Švicarske i Austrije, kaže nam voditeljica rezervacija u Croatia Yachtingu Jelena Matković navodeći da njihova ponuda obuhvaća iznajmljivanje brodova bez profesionalnog skipera (engl. bare​boat) i brodove s posadom (engl. crewed).​

No, dok se na turističku sezonu na Jadranu gleda samo od lipnja do rujna, kad se govori o plovilima, sezona njihova najma ipak je nešto dulja: za jedrilice sezona traje od početka travnja do kraja listopada, a ona katamarana i motornih brodova malo je kraća.

– Svakako, najatraktivnije su razdoblje za najam plovila srpanj i kolovoz, kada je vrhunac sezone. Tih je mjeseci potražnja najveća jer su vremenski uvjeti idealni za plovidbu, pa mnogi klijenti biraju upravo to razdoblje, zato je ono najprometniji dio godine za našu tvrtku. Ipak, posezona, koja obuhvaća rujan i listopad, postaje sve popularnija. To razdoblje nudi mirniju i opušteniju atmosferu, manje gužve na popularnim odredištima te povoljnije cijene najma. Vremenski uvjeti i dalje su povoljni za jedrenje, a temperature ugodnije. Mnogi iskusni jedriličari i oni koji traže autentičnije iskustvo plovidbe sve više prepoznaju prednosti plovidbe u posezoni, što pridonosi rastu popularnosti tog razdoblja – govori voditeljica bukiranja u Croatia Yachtingu.

Oni koji nisu skloni jedrenju tijekom ljetne sezone mogu rentati i automobile, bicikle, quadove, kajake... A da rentanje ne ovisi samo o ljetnoj sezoni već da i zimi ima prostora za rentijerski biznis u smislu iznajmljivanja borova, skija i opreme za skijanje čitajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.