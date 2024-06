Slab odaziv na izbore za Europski parlament; HDZ osvojio šest mandata, SDP četiri, DP i Možemo! po jedan

HDZ je osvojio šest mandata, SDP četiri, a Domovinski pokret i Možemo! po jedan mandat na izborima za Europski parlament, pokazuju prvi neslužbeni rezultati koje je u nedjelju u 23 sata objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP).

HDZ je dobio 34,6 posto glasova, lista SDP-a i partnera osvojila je 25,96 posto glasova, a na trećem mjestu je DP sa 8,82 posto glasova. Na četvrtom je mjestu Možemo! s 5,92 posto glasova.

Podaci su dobiveni temeljem obrade 99,82 posto biračkih mjesta. Na obrađenim mjestima glasalo je 751.326 birača. Odaziv je bio svega 21,32 posto, što je za 8,53 posto manje nego na izborima 2019.

Točno su takvu podjelu mandata pokazale i izlazne ankete provedene među biračima po izlasku s biračkih mjesta. Uz izuzetak osam biračkih mjesta na samoborskom području, u Hrvatskoj su u nedjelju, u 19 sati zatvorena birališta i završeni europski izbori, četvrti na kojima je sudjelovala i na koje je izašlo malo birača.

Od nedjelje u sedam sati, kad su biračka mjesta otvorena, do 16,30 sati na birališta je izašlo samo 487.000 ili 15,05 posto birača. To je osjetno slabiji odaziv u odnosu na europske izbore iz 2019., kada ih je do istog vremena glasovalo 21,31 posto, ali i na izbore iz 2014., kada ih je glasovalo 16,45 posto.

Birati 12 hrvatskih zastupnika u Europski parlament u nedjelju je, u zemlji i inozemstvu, u 40 država, moglo 3 milijuna 371 tisuću birača.

Osam biračkih mjesta na samoborskom području radit će do 20,30 sati, jer zbog automobilističke utrke nisu neko vrijeme bili dostupni biračima, pa je im je produljeno ‘radno vrijeme‘.

Konačni podaci o odazivu znat će se kad se prebroje glasovi sa svih 6751 biračkog mjesta u zemlji i inozemstvu, a treba imati na umu da se posljednje zatvara u ponedjeljak u četiri sata u Los Angelesu.